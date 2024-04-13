Камера российского FPV-дрона запечатлела вертолёты Ми-24 ВСУ, работающие с кабрирования
В объектив камеры одного из российских FPV-дронов попала пара вертолетов Ми-24 противника, работающих с кабрирования. Оператор беспилотника-камикадзе даже попытался поразить один из вертолетов, однако ожидаемо не смог догнать его в силу несопоставимости скорости полета.
При этом стоит отметить, что стрельба НАРами (неуправляемыми авиационными ракетами) с кабрирования является, скорее, вынужденной мерой и, как правило, применяется в условиях активной работы ПВО противника. Эффективность такой стрельбы невелика и требует от летчика чрезвычайно высокого уровня квалификации.
Наиболее результативным использованием неуправляемых ракет признается их пуск по визуально наблюдаемой цели, находящейся в поле зрения вертолета. Такие пуски осуществляются с горизонтального полета либо пикирования на цель, прямо наблюдаемую летчиком, при этом достигается прицельный пуск по точечной цели и наибольшая концентрация ракет на этом объекте.
Условия пуска НАР с вертолета несколько отличаются от применения таких боеприпасов с самолетов. Это, в первую очередь, обусловлено тем, что скорость вертолетов значительно меньше самолетных скоростей. Кроме того, пуск ракет производится в условиях вибраций и тряски, постоянных небольших угловых движений корпуса вертолета, что способствует повышению разброса траекторий ракет при пуске и их точек падения на земле.
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