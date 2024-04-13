Камера российского FPV-дрона запечатлела вертолёты Ми-24 ВСУ, работающие с кабрирования

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Камера российского FPV-дрона запечатлела вертолёты Ми-24 ВСУ, работающие с кабрирования

В объектив камеры одного из российских FPV-дронов попала пара вертолетов Ми-24 противника, работающих с кабрирования. Оператор беспилотника-камикадзе даже попытался поразить один из вертолетов, однако ожидаемо не смог догнать его в силу несопоставимости скорости полета.

При этом стоит отметить, что стрельба НАРами (неуправляемыми авиационными ракетами) с кабрирования является, скорее, вынужденной мерой и, как правило, применяется в условиях активной работы ПВО противника. Эффективность такой стрельбы невелика и требует от летчика чрезвычайно высокого уровня квалификации.






Наиболее результативным использованием неуправляемых ракет признается их пуск по визуально наблюдаемой цели, находящейся в поле зрения вертолета. Такие пуски осуществляются с горизонтального полета либо пикирования на цель, прямо наблюдаемую летчиком, при этом достигается прицельный пуск по точечной цели и наибольшая концентрация ракет на этом объекте.

Условия пуска НАР с вертолета несколько отличаются от применения таких боеприпасов с самолетов. Это, в первую очередь, обусловлено тем, что скорость вертолетов значительно меньше самолетных скоростей. Кроме того, пуск ракет производится в условиях вибраций и тряски, постоянных небольших угловых движений корпуса вертолета, что способствует повышению разброса траекторий ракет при пуске и их точек падения на земле.

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12 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +9
    Сегодня, 10:41
    Это значит что ударные вертушки у ВСУ есть и они активно работают.
  2. svan26 Звание
    svan26
    +1
    Сегодня, 10:42
    Пытался догнать! Эх скорости не хватило!
  3. Ныробский Звание
    Ныробский
    +3
    Сегодня, 10:53
    Эххх, как же жаль, что у оператора не получилось дотянуться до вертушки. Это было бы феерично, завалить бандерлоговский вертолёт FPV-дроном в "воздушном бою"!!!
  4. cast iron Звание
    cast iron
    +7
    Сегодня, 11:01
    Когда наши работают с кабрирования - это фантастически эффективный приём. Когда укронацисты работаю также - это малоэффективная и бесполезная туфта :)
    У ВСУ ещё и вертолеты на ЛБС работают. "Полная победа в воздухе, не иначе".
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 11:10
      Цитата: cast iron
      Когда наши работают с кабрирования - это фантастически эффективный приём. Когда укронацисты работаю также - это малоэффективная и бесполезная туфта :)
      У ВСУ ещё и вертолеты на ЛБС работают. "Полная победа в воздухе, не иначе".

      Во-во, тоже самое хотел написать. Тем более уже была тут статья, где такая стрельба у ВСУ критиковалась как малоэффективная. Но в этой статье даётся лазейка :
      Эффективность такой стрельбы невелика и требует от летчика чрезвычайно высокого уровня квалификации.

      Не хочу преуменьшить героизм наших военных, но и генералы ВСУ учились не по натовским, а по советским методичкам.
      1. Ghost1 Звание
        Ghost1
        0
        Сегодня, 12:21
        Так до сих пор такие кадры с кабрирования на ТВ мелькают с закадровым пояснением что цели поражены.
    2. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 11:20
      Так Вам и хочется сказать: Это я, я должен был это сказать. Дак так оно и если - мы, то это гениально, смело и крайне эффективно, если они, то они просто дураки.
  5. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 11:03
    убежал гаденыш)))наши раньше тоже любили пуски такие по телеку показывать если в авиации деревянный то смотрится красиво)))с кабрирования бомбы кидать ишо мона а ракеты не нуна))
  6. ZAVal Звание
    ZAVal
    +1
    Сегодня, 11:17
    А было бы очень эпично если бы дроном удалось уничтожить МИ-24 ВСУ. Жаль скорости не хватило.
    1. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      0
      Сегодня, 12:10
      Цитата: ZAVal
      А было бы очень эпично если бы дроном удалось уничтожить МИ-24 ВСУ. Жаль скорости не хватило.

      Есть разработки БПЛА-перехватчиков дронов ,но ,считаю, что это пригодится и при атаке вертолётов...Например, 3-моторная схема...Это когда есть "экономный" режим при работающем хвостовом эл.двигателе ,и "экстремальный" режим (режим атаки, ,режим преследования ),когда дополнительно включаются крыльевые 2 эл.двигателя ! Другой вариант :хвостовой эл.двигатель в "экономном" режиме (режим поиска,например)...включение дополнительного ракетного двигателя в режиме атаки !
  7. Thumbs Звание
    Thumbs
    -2
    Сегодня, 11:20
    Это значит, что авиация у всук, несмотря на подавляющее превосходство, действующая и даже воюёт обыденно, вопреки всяким заявлениям, что она подавленна и тем более уничтожена.
    1. К_4 Звание
      К_4
      +1
      Сегодня, 11:26
      А вы еще верите нашим официальным СМИ, да в Союзе правды в разы больше писали. Сча если кто высокопоставленный рот открывает, то там такая лапша на уши виснет, хоть загатавливай в закорма Родины: там и яблони на Марсе колосятся, и единорожки кругом радостно радугами пукают, а у народа бабла столько, что он его просто даже не берет, а на работу ходит от того что скучно в личных хоромах.

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