МИД Германии рекомендует немецким гражданам покинуть территорию Ирана
ФРГ и другие государства опасаются эскалации на Ближнем и Среднем Востоке. В связи с этим, МИД Германии рекомендует немецким гражданам покинуть территорию Ирана.
Такое заявление сделала через социальную сеть пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ.
- сказано в обращении к гражданам Германии.
В числе прочего, оно также содержит совет немецким подданным воздержаться от посещения Ирана, Израиля и Палестины.
В немецком министерстве иностранных дел утверждают, что Берлин и его партнеры прилагают максимум усилий для разрядки ситуации. Также в дипломатических учреждениях ФРГ в Иране и других государствах региона усиливаются меры безопасности.
Другие западные страны также обеспокоились безопасностью своих граждан на Ближнем и Среднем Востоке. Так, итальянский МИД призвал своих граждан временно отказаться от поездок в Иран, если в этом нет острой необходимости. Также в ведомстве призвали соблюдать осторожность итальянцев, которые находятся сейчас в секторе Газа или на Западном берегу реки Иордан.
Опасения по поводу обострения ситуации в регионе связаны с недавним ударом израильских военных по консульству Исламской Республики Иран в Дамаске, который произошел 1 апреля. К счастью, сам иранский посол Хосейн Акбари не пострадал. Тегеран официально заявил, что эти действия ЦАХАЛ не останутся без ответа, так как атака на дипломатическое учреждение, по сути, является ударом по территории Ирана.
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