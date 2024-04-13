ВС РФ за сутки взяли под контроль около 8 кв. км территории в районе Яснобродовки, подойдя к дороге Уманское-Нетайлово

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ВС РФ за сутки взяли под контроль около 8 кв. км территории в районе Яснобродовки, подойдя к дороге Уманское-Нетайлово

Российские войска взяли под контроль новые территории к западу от Авдеевки. Если говорить конкретнее, то уже к западу от так называемой «второй линии Сырского», которая проходила от Тоненького и Орловки до Бердычей. Напомним, что Тоненькое и Орловку российские войска освободили, по Бердычам приходит несколько противоречивая информация, однако ясно одно – большая часть этого населённого пункта тоже перешла под контроль ВС РФ.

В течение минувших суток российская армия заняла наибольшую за последние несколько недель на этом участке фронта территорию. Продвигаясь к Яснобродовке, российские войска подошли к автодороге, соединяющей Уманское и Нетайлово, пока ещё остающиеся под контролем противника. И сам противник признаёт, что только за сутки под контроль российской армии перешла территорий площадью в 8 квадратных километров. При этом российское продвижение в глубину обороны ВСУ составило не менее 1,6 км.





Выход к дороге Уманское-Нетайлово может позволить разрезать группировку противника на этом направлении. К настоящему моменту по позициям ВСУ в районе этой дороги, а также по позициям в Нетайлово, Уманском и Яснобродовке активно работают наши лётчики и артиллеристы. Используются в том числе и такие средства поражения как ФАБ-250.

Продвижение российской армии на этом направлении в конечном итоге приведёт к выходу к берегам Карловского водохранилища, имеющего важное значение в плане водоснабжения Донбасса.
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    4 комментария
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    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 10:29
      Думаю что по Карловскому они и вцепятся, если конечно силенки остались.
      1. Дво Звание
        Дво
        -1
        Сегодня, 11:21
        Силёнки у них остались .Если говорить правду верхнее небо (самолёты, вертолёты) за нами,над землёй (дроны )за ВСУ 24/7 .Связь за ними у нас в большинстве аналоговая связь а не цифровая (они спокойно нас слушают радиоэфир). В артиллерии они местами кое где отстают ,а так хорошо насыпают. Средства РЕР и РЭБ за ними . Дальнейшее продвижение будет оплачено не малой кровью личного состава ВС РФ пока не появятся эффективное РЭБ и РЭР . Без эффективного РЭР и РЭБ и связи ,моё мнение нас ждёт мобилизация.
    2. Jovanni Звание
      Jovanni
      -3
      Сегодня, 10:38
      Отлично! Ребята молодцы. Осталось освободить каких-то 480 тысяч кв км...
    3. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      -1
      Сегодня, 10:46
      Основной укропский линией обороны скорее всего будет линия Великая Новосёлка-Селидово-Новогродовка-Красноармейск. Видимо, очередь за Дзержинском. При таком наступлении России он оказывается в нашем тылу.

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