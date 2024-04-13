ВС РФ за сутки взяли под контроль около 8 кв. км территории в районе Яснобродовки, подойдя к дороге Уманское-Нетайлово

Российские войска взяли под контроль новые территории к западу от Авдеевки. Если говорить конкретнее, то уже к западу от так называемой «второй линии Сырского», которая проходила от Тоненького и Орловки до Бердычей. Напомним, что Тоненькое и Орловку российские войска освободили, по Бердычам приходит несколько противоречивая информация, однако ясно одно – большая часть этого населённого пункта тоже перешла под контроль ВС РФ.В течение минувших суток российская армия заняла наибольшую за последние несколько недель на этом участке фронта территорию. Продвигаясь к Яснобродовке, российские войска подошли к автодороге, соединяющей Уманское и Нетайлово, пока ещё остающиеся под контролем противника. И сам противник признаёт, что только за сутки под контроль российской армии перешла территорий площадью в 8 квадратных километров. При этом российское продвижение в глубину обороны ВСУ составило не менее 1,6 км.Выход к дороге Уманское-Нетайлово может позволить разрезать группировку противника на этом направлении. К настоящему моменту по позициям ВСУ в районе этой дороги, а также по позициям в Нетайлово, Уманском и Яснобродовке активно работают наши лётчики и артиллеристы. Используются в том числе и такие средства поражения как ФАБ-250.Продвижение российской армии на этом направлении в конечном итоге приведёт к выходу к берегам Карловского водохранилища, имеющего важное значение в плане водоснабжения Донбасса.

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