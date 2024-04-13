Появились кадры поражения ЛМУР ВС РФ пункта временной дислокации ВСУ в районе н.п. Малиновка
В районе населенного пункта Малиновка на Запорожском направлении Воздушно-космические силы России нанесли мощный удар по пункту временной дислокации вооруженных сил Украины. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.
11-я армия ВВС и ПВО ВКС РФ применили для нанесения удара по пункту размещения сил противника ЛМУР – легкую многоцелевую управляемую ракету класса «воздух-поверхность». Она врезалась в крышу здания, в котором находился отряд украинских военнослужащих. Численность этого отряда неизвестна, поэтому пока сложно говорить о том, сколько могло погибнуть или пострадать украинских военных при ударе по пункту их размещения.
На опубликованных кадрах мы видим, как сначала происходит нацеливание ракеты на пункт размещения украинских военнослужащих. Затем ракета прилетает в цель и происходит взрыв.
Российская армия регулярно наносит удары по целям военного назначения на контролируемых киевским режимом территориях. Приоритетными целями являются места размещения и сосредоточения сил и средств противника, включая пункты временной дислокации личного состава, а также оружейные склады и склады с боеприпасами, логистическая и энергетическая инфраструктура, задействованная в военном плане.
Напомним, что Малиновка находится на оккупированной противником части российской Запорожской области, в непосредственной близости от зоны ведения боевых действий. Поэтому противник сосредоточил здесь свои достаточно крупные силы, которые использует для последующей переброски на фронт.
- Министерство обороны Российской Федерации
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