Канцлер ФРГ пообещал «долго вооружать Украину», поскольку конфликт будет длительным

Страны Запада собираются продолжать военную помощь Украине. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц, который дал интервью немецкой прессе.По утверждению главы немецкого правительства, Украина ни в коем случае не должна потерпеть поражение. А сам конфликт, считает Шольц, будет продолжительным.- заявил канцлер ФРГ.Относительно перспектив завершения конфликта, глава правительства Германии определенно ничего не сказал. Он считает, что никто не может сейчас прогнозировать точные сроки завершения боевых действий. Но Западу надо, по словам Шольца, делать все возможное, чтобы помешать Российской Федерации одержать победу в конфликте.В то же время, ранее Шольц демонстрировал некоторую сдержанность как минимум в двух вопросах. Во-первых, он много раз заявлял, что Германия ни в коем случае не будет отправлять на Украину военнослужащих бундесвера для участия в конфликте.Во-вторых, пока Шольц воздерживается от передачи Киеву ракет дальнего радиуса действия Taurus. По утверждению главы немецкого правительства, обслуживать такие ракеты могут лишь солдаты и офицеры бундесвера, но отправлять их на Украину он не собирается. Следовательно, Киев пока не получит и дальнобойные ракеты, хотя на их передаче настаивают «ястребы» немецкой политической сцены и украинское руководство.

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