Канцлер ФРГ пообещал «долго вооружать Украину», поскольку конфликт будет длительным

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Канцлер ФРГ пообещал «долго вооружать Украину», поскольку конфликт будет длительным

Страны Запада собираются продолжать военную помощь Украине. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц, который дал интервью немецкой прессе.

По утверждению главы немецкого правительства, Украина ни в коем случае не должна потерпеть поражение. А сам конфликт, считает Шольц, будет продолжительным.



Нам еще долго придется вооружать Украину, поставлять оружие и боеприпасы

- заявил канцлер ФРГ.

Относительно перспектив завершения конфликта, глава правительства Германии определенно ничего не сказал. Он считает, что никто не может сейчас прогнозировать точные сроки завершения боевых действий. Но Западу надо, по словам Шольца, делать все возможное, чтобы помешать Российской Федерации одержать победу в конфликте.

В то же время, ранее Шольц демонстрировал некоторую сдержанность как минимум в двух вопросах. Во-первых, он много раз заявлял, что Германия ни в коем случае не будет отправлять на Украину военнослужащих бундесвера для участия в конфликте.

Во-вторых, пока Шольц воздерживается от передачи Киеву ракет дальнего радиуса действия Taurus. По утверждению главы немецкого правительства, обслуживать такие ракеты могут лишь солдаты и офицеры бундесвера, но отправлять их на Украину он не собирается. Следовательно, Киев пока не получит и дальнобойные ракеты, хотя на их передаче настаивают «ястребы» немецкой политической сцены и украинское руководство.
  • kremlin.ru
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17 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 10:45
    Это заявление для немцев ,Шольц хочет подняться в их глазах в иерархии мясных изделий - из ливерной колбасы ,в печёночную и или кровяную.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 11:47
      Цитата: tralflot1832
      Это заявление для немцев ,Шольц хочет подняться в их глазах в иерархии мясных изделий - из ливерной колбасы ,в печёночную и или кровяную.

      Подняться не получится. no
      Скорее всего 25 октября 2025 года немцы вышибут Шольца с канцлерского трона вместе с вращающейся на 360 градусов Бербок, поскольку за всю историю послевоенной Германии эти крендели самые тупые и бездарные. yes
      1. poquello Звание
        poquello
        +1
        Сегодня, 11:56
        Цитата: Ныробский
        Скорее всего 25 октября 2025 года немцы вышибут Шольца с канцлерского трона вместе с вращающейся на 360 градусов Бербок, поскольку за всю историю послевоенной Германии эти крендели самые тупые и бездарные.

        что умиляет, этот ду рачок столько в кресле не просидит, а рассуждает
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          +1
          Сегодня, 12:03
          Цитата: poquello
          что умиляет, этот ду рачок столько в кресле не просидит,

          Шансы сложить полномочия досрочно у него имеются однозначно т.к. у немцев скоро дырочек на ремнях не хватит, что бы их постоянно на себе затягивать и при этом как в чёрную дыру вваливать деньги в украину. hi
  2. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 10:48
    Вопрос в масштабах поддержки. Положение бундесвера в плане обеспеченности вооружением и военной техникой мягко говоря не самое радужное. Сколько же они от своих щедрот усраине выделят? С её-то аппетитами.
  3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    +2
    Сегодня, 10:49
    Как можно обещать долго долго, если недолго ему осталось?
    1. Прокоп_Свинин Звание
      Прокоп_Свинин
      0
      Сегодня, 11:11
      Так не сам он решает, и не себя представляет. Лишь язык распустил больше положенного.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 11:16
      Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      Как можно обещать долго долго, если недолго ему осталось?

      Ему бы с поддержкой Украины не "навечно" рассчитывать, а до американских выборов. А там - неизвестно ещё, какая установка на "генеральную линию партии" из обкома в Сияющем Граде придёт...

      Хотя... Сегодня одно сказал, завтра другое - в западной политике это сегодня нормально. Про "нелетальное вооружение", про каски-аптечки помним... А он, похоже, забыл. Придёт время - напомним.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 10:56
    Нам еще долго придется вооружать Украину, поставлять оружие и боеприпасы
    Сначала растрясете свое население и вытрясите из немцев все возможное, а потом свои личные портки снимете, чтобы отдать украине? Свои вряд ли, т.к. своя рубашка ближе к телу. Это касается и других стран Европы. Когда же вы перенасытитесь украиной?
  5. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 10:57
    Чего он там вещает... если гипотетически представить сферического коня в вакууме и мы бы напали на них - как они сами говорили, куев мы за 3 дня бы взяли. Кстати, как бы ре присваивали эту фразу нам - мы её не говорили!
  6. Болторез Звание
    Болторез
    +1
    Сегодня, 11:01
    сам конфликт, считает Шольц, будет продолжительным.
    Пока совсем не закончатся боеспособные украинцы.
  7. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 11:02
    Реально ждут пока укроп закончится.
  8. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 11:02
    Нам еще долго придется вооружать Украину, поставлять оружие и боеприпасы

    - заявил канцлер ФРГ.

    «Рабы, во всём повинуйтесь господам вашим по плоти, не напоказ только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправедно поступит, тот получит по своей неправде, у Него нет лицеприятия» (Кол. 3:22-25).
    «Рабы, во всём повинуйтесь господам вашим по плоти» (3:22)

    Будучи собственностью, рабы не имели никаких прав. Они должны были исполнять все прихоти и требования своих хозяев. Некоторые господа были властными, но были и такие, которые обращались
  9. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    0
    Сегодня, 11:12
    there is a mentality that seems to effect only the folk in government,
    its the same ll over the eu, especially in the uk,
    the cammergoon went to the us, and said the same thing
    its the jewish lobby [ all top partys members/ministers in uk are all jews ] that are doing this, they stand to loose billions ,
    so its in their best intrests to wage this war
    our local mp says one thing in private, but says totally diffrent things in public, because if he broke the line, then the so called ..whip.. would be taken away from him
    whip =being able to be an mp
  10. Matti Звание
    Matti
    0
    Сегодня, 11:33
    надеюсь, «длинный» закончится сегодня. Россияне, положите конец раздорам с Западом!
  11. JÜRGEN WEGNER Звание
    JÜRGEN WEGNER
    0
    Сегодня, 12:19
    Уже очень скоро и эти ракеты будут передавать Украине.
    Война нужна как Европе, так и США, притом большая война. Очень большая, но не ядерная.

    К этому всё нацелено.
  12. Гусь
    Гусь
    0
    Сегодня, 12:20
    Не надорви пупок Шольц ,вояка ...

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