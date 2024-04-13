Главком ВСУ признал успехи российской армии на фронте, выделив несколько основных направлений атак ВС РФ
Вооруженные силы Российской Федерации значительно активизировали в последние дни наступательные действия на линии фронта. Это был вынужден признать и главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский.
Как отмечает украинский военачальник, российская армия якобы стала интенсивнее проводить наступление после президентских выборов в РФ. Но выборы состоялись почти месяц назад, а украинские формирования терпят провал за провалом с конца прошлого года, когда было отражено контрнаступление ВСУ.
Сырский выделил и ряд наиболее сложных направлений, где ВС РФ атакуют очень интенсивно. По словам генерала, это Бахмутское (Артёмовское) и Лиманское (Краснолиманское) направления, где российская армия действует штурмовыми группами при поддержке бронированной техники.
- подчеркнул главком ВСУ.
Кроме того, Сырский заявил, что российская армия якобы вводит в бой новые подразделения, усиленные бронетехникой. Эти слова главкома совсем не похожи на амбициозные заявления украинских политических деятелей годичной и даже полугодичной давности о том, что у России якобы закончились и военная техника, и боеприпасы, и солдаты, и она, дескать, близка к «поражению». Теперь командование ВСУ вынужденно говорить уже нечто, напоминающее правду об обстановке на фронте.
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