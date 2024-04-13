Главком ВСУ признал успехи российской армии на фронте, выделив несколько основных направлений атак ВС РФ

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Главком ВСУ признал успехи российской армии на фронте, выделив несколько основных направлений атак ВС РФ

Вооруженные силы Российской Федерации значительно активизировали в последние дни наступательные действия на линии фронта. Это был вынужден признать и главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский.

Как отмечает украинский военачальник, российская армия якобы стала интенсивнее проводить наступление после президентских выборов в РФ. Но выборы состоялись почти месяц назад, а украинские формирования терпят провал за провалом с конца прошлого года, когда было отражено контрнаступление ВСУ.



Сырский выделил и ряд наиболее сложных направлений, где ВС РФ атакуют очень интенсивно. По словам генерала, это Бахмутское (Артёмовское) и Лиманское (Краснолиманское) направления, где российская армия действует штурмовыми группами при поддержке бронированной техники.

Этому способствует тёплая сухая погода, которая сделала танкодоступной большую часть открытых участков местности

- подчеркнул главком ВСУ.

Кроме того, Сырский заявил, что российская армия якобы вводит в бой новые подразделения, усиленные бронетехникой. Эти слова главкома совсем не похожи на амбициозные заявления украинских политических деятелей годичной и даже полугодичной давности о том, что у России якобы закончились и военная техника, и боеприпасы, и солдаты, и она, дескать, близка к «поражению». Теперь командование ВСУ вынужденно говорить уже нечто, напоминающее правду об обстановке на фронте.
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    4 комментария
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    1. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 11:15
      вынужден признать и главнокомандующий вооруженными силами Украины
      А, что остается делать когда факты уже невозможно скрыть, только признать случившееся. Но при этом Зеленский продолжает витать в облаках призрачных "побед" и транслирует на Запад мечты о новом контрнаступлении, которое обязано закончиться "победой". И западные СМИ охотно подхватывают эту чушь.
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 11:35
      Главком ВСУ признал успехи российской армии на фронте

      Всё верно, так оно и идёт.
      Если взять параллель истории прошлого, в частности ВОВ, то можно увидеть следующее событий развития:
      1941 - Нападения на СССР, множественные потери, аналог 2022 - Россия вошла в Украину, тоже имеем потери, - общий итого - год кровавый.
      1942 - блокада, голодный год - как по снарядам и так по живой силе. Аналог - 2023 - оппозиционная война, голод снарядов.
      1943 - перелом в пользу СССР над Германией, Сталинградская и Курская битва. Аналог - 2024 - Перелом по всему фронту Украины.
      Это моё мнение. Можете оспаривать, как угодно и кому угодно. Но факт остаётся фактом.
      И теперь, никакая вражеская сила не в состоянии остановить успехи ВС РФ.
      Победа будет за Нами! И враг будет разбит!
      1. Rage66 Звание
        Rage66
        -1
        Сегодня, 11:41
        Прошу пояснить, что такое "оппозиционная война"? what
        Война с оппозицией?
    3. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 12:24
      Теперь командование ВСУ вынужденно говорить уже нечто, напоминающее правду об обстановке на фронте.
      Ну не могут говорить на Украине про какую то "правду", там только - брешут.

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