ВСУ без возобновления масштабных поставок западных вооружений будут не в состоянии отразить наступление российской армии и практически неизбежно потеряют территории до реки Днепр. Такое мнение выразил подполковник украинской армии Павел Куриленко.В комментарии британской газете The Daily Telegraph офицер ВСУ предположил, что украинская армия без западных поставок рискует подвергнуться полномасштабному и мощному наступлению российских войск. В этом случае линия фронта расширится, а глубина линии фронта увеличится. В итоге линия фронта застынет вдоль реки Днепр, и Киев потеряет обширные, в настоящее время подконтрольные Украине территории. По мнению украинского подполковника, так называемый переломный момент, который стремительно разворачивается в данный момент, искусственно создан Западом, существенно сократившим военную помощь украинской армии.Также ряд западных изданий сообщает, что вследствие истощенности украинской ПВО из-за задержки выделения американской помощи значительно возросла эффективность российских ударов. По данным американского "Института изучения войны" (ISW), в частности, на Украине увеличиваются масштабы долгосрочного ущерба энергетической инфраструктуре Украины.В своем докладе ISW подчеркивает, что, если в ближайшее время не будет возобновлена в прежних объемах американская поддержка Киева, ВС РФ могут нанести серьезный ущерб боеспособности украинской армии, благодаря чему будут созданы условия для существенного продвижения российской армии на поле боя.

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