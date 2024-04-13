Британское издание: ВСУ без западных поставок не смогут отразить наступление ВС РФ и потеряют территории до реки Днепр

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Британское издание: ВСУ без западных поставок не смогут отразить наступление ВС РФ и потеряют территории до реки Днепр

ВСУ без возобновления масштабных поставок западных вооружений будут не в состоянии отразить наступление российской армии и практически неизбежно потеряют территории до реки Днепр. Такое мнение выразил подполковник украинской армии Павел Куриленко.

В комментарии британской газете The Daily Telegraph офицер ВСУ предположил, что украинская армия без западных поставок рискует подвергнуться полномасштабному и мощному наступлению российских войск. В этом случае линия фронта расширится, а глубина линии фронта увеличится. В итоге линия фронта застынет вдоль реки Днепр, и Киев потеряет обширные, в настоящее время подконтрольные Украине территории. По мнению украинского подполковника, так называемый переломный момент, который стремительно разворачивается в данный момент, искусственно создан Западом, существенно сократившим военную помощь украинской армии.



Также ряд западных изданий сообщает, что вследствие истощенности украинской ПВО из-за задержки выделения американской помощи значительно возросла эффективность российских ударов. По данным американского "Института изучения войны" (ISW), в частности, на Украине увеличиваются масштабы долгосрочного ущерба энергетической инфраструктуре Украины.

В своем докладе ISW подчеркивает, что, если в ближайшее время не будет возобновлена в прежних объемах американская поддержка Киева, ВС РФ могут нанести серьезный ущерб боеспособности украинской армии, благодаря чему будут созданы условия для существенного продвижения российской армии на поле боя.
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    11 комментариев
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    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 16:01
      ВСУ без западных поставок не смогут отразить наступление ВС РФ и потеряют территории до реки Днепр

      Да они и с западными поставками его потеряют, если Лукашенко не уговорит Путина на очередную стамбульскую авантюру... А он уж так старается, так старается...
    2. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      +1
      Сегодня, 16:01
      Сейчас идёт стадия "тысяч порезов" , а потом будет несколько крупных "артериальных". Короче! Доктор сказал в морг!
    3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 16:06
      «В итоге линия фронта застынет вдоль реки Днепр» —

      — Не факт,что "застынет" ...
    4. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 16:18
      Это укры так шантажируют америкосов, что если те не начнут снова помогать, то окраине придется отдавать земли, которые они уже продали американцам. Типа - ребята, вы теперь своё терять начнете, если помогать не будете.
    5. костя1 Звание
      костя1
      +3
      Сегодня, 16:31
      Почему же только до Днепра?-до Ла-Манша laughing
    6. Игорь Викторович Звание
      Игорь Викторович
      +3
      Сегодня, 16:31
      Скорее до западных областей..
    7. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      +4
      Сегодня, 16:36
      Без Запада Украина потеряет территории не до Днепра, а до польской границы. У Украины нет своего вооружения вообще. А рабские солдаты просто побегут с поля боя без западных денег
    8. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 16:40
      Эти стоны предназначены для власть имущих,на Западе.Гроши треба дать...Ну,и тут,как душеподьемное средство.Есть у них и чем,и кому сражаться.Как минимум в теченип этого года точно
    9. Ирек Звание
      Ирек
      0
      Сегодня, 16:44
      Нам надо помочь Калифорнии и Техасу в самоопределении и обретению независимости , это и будет ответочка за помощь хохлоте.
    10. Комментарий был удален.
    11. Ig sura Звание
      Ig sura
      0
      Сегодня, 16:55
      Эти СМИ и эксперты западные бубнят одно и тоже потом хунта киевская это бубнит такое впечатление вой волков и шакалов вот как это выглядит
    12. Павленко Валерий Звание
      Павленко Валерий
      0
      Сегодня, 17:00
      Почему до Днепра, полностью всю Усраину.

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