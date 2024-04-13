Британское издание: ВСУ без западных поставок не смогут отразить наступление ВС РФ и потеряют территории до реки Днепр
ВСУ без возобновления масштабных поставок западных вооружений будут не в состоянии отразить наступление российской армии и практически неизбежно потеряют территории до реки Днепр. Такое мнение выразил подполковник украинской армии Павел Куриленко.
В комментарии британской газете The Daily Telegraph офицер ВСУ предположил, что украинская армия без западных поставок рискует подвергнуться полномасштабному и мощному наступлению российских войск. В этом случае линия фронта расширится, а глубина линии фронта увеличится. В итоге линия фронта застынет вдоль реки Днепр, и Киев потеряет обширные, в настоящее время подконтрольные Украине территории. По мнению украинского подполковника, так называемый переломный момент, который стремительно разворачивается в данный момент, искусственно создан Западом, существенно сократившим военную помощь украинской армии.
Также ряд западных изданий сообщает, что вследствие истощенности украинской ПВО из-за задержки выделения американской помощи значительно возросла эффективность российских ударов. По данным американского "Института изучения войны" (ISW), в частности, на Украине увеличиваются масштабы долгосрочного ущерба энергетической инфраструктуре Украины.
В своем докладе ISW подчеркивает, что, если в ближайшее время не будет возобновлена в прежних объемах американская поддержка Киева, ВС РФ могут нанести серьезный ущерб боеспособности украинской армии, благодаря чему будут созданы условия для существенного продвижения российской армии на поле боя.
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