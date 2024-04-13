Израильская армия сообщила об уничтожении в секторе Газа нацеленных на центральные районы страны ракет
На территории сектора Газа в результате авиаударов уничтожены нацеленные на центральные районы Израиля ракетные пусковые установки. Об этом заявила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По утверждению израильских военных, истребители военно-воздушных сил страны нанесли удары по трем пусковым установкам. Они были готовы к запуску 20 ракет в сторону населенных пунктов в центральной части Израиля. Ранее на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги.
Как оказалось, движение ХАМАС осуществило три пуска ракет в сторону города Сдерот. Средствам противовоздушной обороны израильской армии, по утверждению представителей ЦАХАЛ, удалось перехватить выпущенные палестинским движением ракеты.
В настоящее время подразделения израильской армии проводят военные операции в центральных районах палестинского анклава. Израильское командование отчиталось об успехах ЦАХАЛ в деле уничтожения военных целей, в том числе мест размещения бойцов движения ХАМАС. Только за минувшие сутки израильская авиация поразила не менее тридцати целей на территории сектора Газа.
Таким образом, говорить о каком-то сворачивании израильской военной операции в палестинском анклаве пока не приходится. ЦАХАЛ продолжает проводить военные операции, отказавшись лишь от штурма города Рафах на юге анклава, и то данное решение, судя по всему, было принято под давлением американской администрации.
- Wikipedia / Major Ofer, Israeli Air Force
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