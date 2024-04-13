Израильская армия сообщила об уничтожении в секторе Газа нацеленных на центральные районы страны ракет

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Израильская армия сообщила об уничтожении в секторе Газа нацеленных на центральные районы страны ракет

На территории сектора Газа в результате авиаударов уничтожены нацеленные на центральные районы Израиля ракетные пусковые установки. Об этом заявила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По утверждению израильских военных, истребители военно-воздушных сил страны нанесли удары по трем пусковым установкам. Они были готовы к запуску 20 ракет в сторону населенных пунктов в центральной части Израиля. Ранее на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги.



Как оказалось, движение ХАМАС осуществило три пуска ракет в сторону города Сдерот. Средствам противовоздушной обороны израильской армии, по утверждению представителей ЦАХАЛ, удалось перехватить выпущенные палестинским движением ракеты.

В настоящее время подразделения израильской армии проводят военные операции в центральных районах палестинского анклава. Израильское командование отчиталось об успехах ЦАХАЛ в деле уничтожения военных целей, в том числе мест размещения бойцов движения ХАМАС. Только за минувшие сутки израильская авиация поразила не менее тридцати целей на территории сектора Газа.

Таким образом, говорить о каком-то сворачивании израильской военной операции в палестинском анклаве пока не приходится. ЦАХАЛ продолжает проводить военные операции, отказавшись лишь от штурма города Рафах на юге анклава, и то данное решение, судя по всему, было принято под давлением американской администрации.
  • Wikipedia / Major Ofer, Israeli Air Force
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6 комментариев
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  1. Joker62 Звание
    Joker62
    -1
    Сегодня, 11:24
    Израильская армия сообщила об уничтожении в секторе Газа нацеленных на центральные районы страны ракет

    Рано радуетесь. Война только начинается и будет идти долго и нудно. У Израиля нет будущее. Об этом говорили как провидицы и так наш не без известный покойный политик В.В.Жириновский.
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      0
      Сегодня, 11:52
      "Центральные районы страны"
      Это те, что в 20 км от границы?
      А водопроводных труб у палестинцев много.
      Надо будет - ещё напилят.
  2. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 11:42
    Ну вот, отчитались за первое полугодие проделанной работы.
    Следующий отчет за второе полугодие и за год будет в октябре.
  3. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 11:47
    нацеленные на центральные районы Израиля ракетные пусковые установки

    Какое-то художественное уточнение) Прямо как из бульварной серии
    В моём понимании, если идёт война государства А с государством Б, то все ракета государства А нацелены на государство Б, и наооборот.
    Или Израиль поражает только те ракетные установки, которые носами "смотрят" в его сторону, остальные не трогает?)
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 11:54
    Чего же они так долго сесплись? Почему не запустили сразу?
  5. Гусь
    Гусь
    0
    Сегодня, 12:18
    Израиль хочет войны ? Они ее получат,как предрекал Жириновский

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