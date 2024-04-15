В Польше раскрыли количество переданной в Украину техники

В последние дни польское агентство вооружений объявило о заказах на бронетранспортеры Rosomak и минометы Rak. В поставку войдут 123 самоходных миномета "Рак" и более 200 бронетранспортеров "Росомак". Заказанные транспортники представляют собой новейшую конфигурацию, оснащенную польской беспилотной башней и противотанковыми ракетами Spike LR.Комментаторы поспешили отметить, что эта цифра, скорее всего, представляет собой количество оборудования, подаренного соседу. Интересно, что американские источники также упоминали количество в 200 штук, хотя официально польская сторона задекларировала лишь половину этой суммы.Это еще одно подтверждение того, что передача значительной части техники осуществляется без официального объявления и держится в секрете.Также остается неясным, сколько самоходных минометов Rak было передано из польской армии. Официально польская сторона заявляет о 8 таких единицах, но огромный заказ на новые минометы говорит о том, что это число может быть сильно занижено.Несколькими неделями ранее польская пресса распространила фотографии, случайно сделанные протестующими фермерами. На них видно, как разобранные истребители МиГ-29 пересекают границу на военных трейлерах. При этом польская сторона не сообщила о каких-либо недавно переданных самолетах.

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