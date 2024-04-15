В Польше раскрыли количество переданной в Украину техники

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В Польше раскрыли количество переданной в Украину техники

В последние дни польское агентство вооружений объявило о заказах на бронетранспортеры Rosomak и минометы Rak. В поставку войдут 123 самоходных миномета "Рак" и более 200 бронетранспортеров "Росомак". Заказанные транспортники представляют собой новейшую конфигурацию, оснащенную польской беспилотной башней и противотанковыми ракетами Spike LR.

Комментаторы поспешили отметить, что эта цифра, скорее всего, представляет собой количество оборудования, подаренного соседу. Интересно, что американские источники также упоминали количество в 200 штук, хотя официально польская сторона задекларировала лишь половину этой суммы.



Это еще одно подтверждение того, что передача значительной части техники осуществляется без официального объявления и держится в секрете.

Также остается неясным, сколько самоходных минометов Rak было передано из польской армии. Официально польская сторона заявляет о 8 таких единицах, но огромный заказ на новые минометы говорит о том, что это число может быть сильно занижено.

Несколькими неделями ранее польская пресса распространила фотографии, случайно сделанные протестующими фермерами. На них видно, как разобранные истребители МиГ-29 пересекают границу на военных трейлерах. При этом польская сторона не сообщила о каких-либо недавно переданных самолетах.
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    7 комментариев
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    1. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      +3
      Сегодня, 04:37
      На них видно, как разобранные истребители МиГ-29 пересекают границу на военных трейлерах. При этом польская сторона не сообщила о каких-либо недавно переданных самолетах.
      belay Фермеры видят, а наша разведка нииии? request Так могли поляки и не разбирать самолеты....
      1. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 05:50
        Цитата: Mavrikiy
        Фермеры видят, а наша разведка нииии?

        Вот не могли польские фермеры какую-нить гаечку там открутить себе на хозяйство! Фото они делают! Или собираются потом счет предъявить?
    2. Олег Апушкин Звание
      Олег Апушкин
      +4
      Сегодня, 04:43
      Этого следовало ожидать, Польша стала американским хабом.
    3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 04:48
      «На них видно, как разобранные истребители МиГ-29 пересекают границу» —

      — В разобранном или собранном виде они пересекают границу,конец их ждёт один ...
    4. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      0
      Сегодня, 05:32
      БТР с беспилотной башней.
    5. Denis812 Звание
      Denis812
      +2
      Сегодня, 05:35
      На них видно, как разобранные истребители МиГ-29 пересекают границу на военных трейлерах

      Вот это вот тайна мадридского двора.
      Я удивлюсь, если для разведки РФ это стало новостью.
      В Жешуве круглосуточно летают обкатываемые самолеты. И МиГи и что хотите.
      В Кракове в Балице каждый божий день транспортники летают, от Бриз до Геркулесов. Часов с 6 вечера и до глубокой ночи. Пару раз глоубмастеры видел. Ну и Ф-16, но те - редкие гости.
    6. Rom8681 Звание
      Rom8681
      -1
      Сегодня, 06:28
      Цитата: Mavrikiy
      Фермеры видят, а наша разведка нииии?

      Разведка....
      Там бардака ещё больше,чем у оленеводов

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