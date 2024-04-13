Глава МВД Украины: на руках у граждан может находиться до пяти миллионов единиц незарегистрированного оружия

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Глава МВД Украины: на руках у граждан может находиться до пяти миллионов единиц незарегистрированного оружия

После начала специальной военной операции российская армия стремительно продвигалась вперед, в том числе подойдя к столице Украины. Это вызвало настоящую панику у киевских правителей, которые не придумали ничего лучше, как начать фактически бесконтрольную массовую выдачу всем желающим стрелкового оружия и боеприпасов. Сколько всего было в тот период роздано оружия, не знает никто, включая украинские власти.

Позднее в Киеве спохватились и организовали несколько кампаний по обратной сдаче оружия, в том числе за вознаграждение. Были усилены и меры ответственности за незаконное владение. Однако желаемого результата это не дало. Со свойственной жителям этой псевдостраны прижимистостью большинство просто попрятали полученное задарма оружие, как говорится, на всякий случай.



Кроме того, отсутствие контроля за распределением поставляемых Западом вооружений привело к образованию масштабного «черного рынка» на Украине. Известно, что оружием вовсю приторговывают и военнослужащие ВСУ. Некоторая часть вооружений остается на руках военнослужащих, которые после отправки в тыл по ранению или другим причинам не пожелали расстаться с автоматами, гранатами и другими видами оружия.



Накануне министр внутренних дел Украины Игорь Клименко признался, что на руках у граждан может находиться от одного до пяти миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия. Глава МВД выразил опасения, что неучтенное оружие может быть использовано фронтовиками «с ментальными расстройствами».

Мы сегодня говорили, сколько оружия на руках может быть у наших граждан — от миллиона до пяти. Но миллион – это тоже многое. А сколько гранат на руках наших граждан? Тоже много. И мы должны сделать все, чтобы это оружие, эти боеприпасы, попали на склады, чтобы не подвергать опасности граждан

— приводит слова Клименко украинская пресса.

При этом глава украинского силового ведомства безапелляционно заявил, что почти всё выданное гражданам в первые дни после начала российской военной операции оружие учтено. Клименко напомнил, что после окончания военного положения, действующего перманентно на Украине с 24 февраля 2022 года, все граждане, имеющие на руках незарегистрированное оружие, в течение 90 дней должны либо сдать его в полицию, либо узаконить владение.

К слову, это тот чрезвычайно редкий случай, когда интересы Москвы и Киева совпадают. Ведь по мере освобождения и взятия под контроль ВС РФ всё новых западных территорий Украины проблему наличия большого количества оружия на руках у населения, в том числе среди криминальных элементов и лиц, настроенных враждебно к России, решать придется уже российским компетентным органам.

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    11 комментариев
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    1. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 11:41
      Удивили, блин... Когда в 2024 году, ВДВ десантировали в аэропорту не подалёку от Киева, так местные власти, от страха, раздали множество стрелковых оружий. А сколько еще своровали с воинской части - вообще мрак.
      Вывод один: Какова власть, таков и порядок.
      Расхлёбывайтесь ложками, а можно горстями, и приятного аппетита!
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 12:00
        Цитата: Joker62
        Удивили, блин...
        Действительно...
        27 февраля 2022, 21:43
        Вооружай и властвуй: оружие на Украине раздают всем желающим

        ...Без документов — это значит, что оружие получить мог вообще кто угодно: и наркоман, и уголовник. Распоряжаться им они будут на свое усмотрение. Это, как выяснилось, и было целью руководителей МВД Украины, которые отчитались: раздали 25 тысяч автоматов, 10 миллионов патронов, гранаты и ручные противотанковые гранатометы. Где-то это происходило на развалах, где-то организованно, в порядке живой очереди.
        Мэр Киева Виталий Кличко инструктирует получивших оружие, рассказывая по каким, на его взгляд, очевидным признакам, определять в прохожем диверсанта: «Как выглядят диверсионные группы – вооруженные, в гражданской одежде, говорят по-русски».

        https://www.1tv.ru/news/2022-02-27/422011-vooruzhay_i_vlastvuy_oruzhie_na_ukraine_razdayut_vsem_zhelayuschim
        Тоже мне, новость...
        Новостью было бы, если бы селюки по сарайкам импортную технику ховать начали - круто же во дворе "Вампир" копной замаскировать...
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 12:05
        Цитата: Joker62
        Когда в 2024 году, ВДВ десантировали в аэропорту не подалёку от Киева, так местные власти, от страха, раздали множество стрелковых оружий.

        Раздали тысячи, а разворовали миллионы. Ну и статистка на Украине.
    2. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 11:45
      сколько оружия на руках может быть у наших граждан — от миллиона до пяти.
      Часть возможно продана, минимальная часть сдана, а остальное? По закону жанра оно в какое-то время обязательно должно выстрелить. И выстрелит внутри страны и по своим.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 12:06
        Цитата: rotmistr60
        Часть возможно продана, минимальная часть сдана, а остальное?

        Даже Гитлер такого боялся, а укрофюреры не боятся.
    3. мусоргский Звание
      мусоргский
      +1
      Сегодня, 11:45
      Точно сколько спросите у Порошенко он же раздавал!
    4. faterdom Звание
      faterdom
      0
      Сегодня, 11:55
      Была такая книга Чуковского "От трех до пяти".
    5. Саша с Уралмаша Звание
      Саша с Уралмаша
      0
      Сегодня, 12:01
      Гуляй поле,махновщина впереди !"Отделившись-это госудаарство передает само себя на на завоевание и разграбление иностранцев!"Иван Ильин
    6. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 12:03
      Не думал, что из 15 миллионов, у каждого третьего "ружьё", даже у баб и грудных детей.
    7. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 12:03
      С оружием скакать уже не будут! Банковую улицу штурмом брать будут. Нам на потеху wink
    8. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 12:11
      без коротких комментариев....

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