Глава МВД Украины: на руках у граждан может находиться до пяти миллионов единиц незарегистрированного оружия
После начала специальной военной операции российская армия стремительно продвигалась вперед, в том числе подойдя к столице Украины. Это вызвало настоящую панику у киевских правителей, которые не придумали ничего лучше, как начать фактически бесконтрольную массовую выдачу всем желающим стрелкового оружия и боеприпасов. Сколько всего было в тот период роздано оружия, не знает никто, включая украинские власти.
Позднее в Киеве спохватились и организовали несколько кампаний по обратной сдаче оружия, в том числе за вознаграждение. Были усилены и меры ответственности за незаконное владение. Однако желаемого результата это не дало. Со свойственной жителям этой псевдостраны прижимистостью большинство просто попрятали полученное задарма оружие, как говорится, на всякий случай.
Кроме того, отсутствие контроля за распределением поставляемых Западом вооружений привело к образованию масштабного «черного рынка» на Украине. Известно, что оружием вовсю приторговывают и военнослужащие ВСУ. Некоторая часть вооружений остается на руках военнослужащих, которые после отправки в тыл по ранению или другим причинам не пожелали расстаться с автоматами, гранатами и другими видами оружия.
Накануне министр внутренних дел Украины Игорь Клименко признался, что на руках у граждан может находиться от одного до пяти миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия. Глава МВД выразил опасения, что неучтенное оружие может быть использовано фронтовиками «с ментальными расстройствами».
— приводит слова Клименко украинская пресса.
При этом глава украинского силового ведомства безапелляционно заявил, что почти всё выданное гражданам в первые дни после начала российской военной операции оружие учтено. Клименко напомнил, что после окончания военного положения, действующего перманентно на Украине с 24 февраля 2022 года, все граждане, имеющие на руках незарегистрированное оружие, в течение 90 дней должны либо сдать его в полицию, либо узаконить владение.
К слову, это тот чрезвычайно редкий случай, когда интересы Москвы и Киева совпадают. Ведь по мере освобождения и взятия под контроль ВС РФ всё новых западных территорий Украины проблему наличия большого количества оружия на руках у населения, в том числе среди криминальных элементов и лиц, настроенных враждебно к России, решать придется уже российским компетентным органам.
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