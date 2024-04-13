«Вовлечение в военные действия»: россиянин задержан за нарушение законов Таджикистана
Таджикские правоохранители инкриминируют российскому подданному вовлечение в военные действия граждан этой среднеазиатской страны за ее пределами. Поэтому подозреваемый, который в связи с этим с сентября прошлого года находился в межгосударственном розыске, был задержан казахскими правоохранителями за нарушение законов Таджикистана.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Казахстана.
Розыск 32-летнего россиянина по подозрению в уголовном преступлении инициировал один из отделов УВД Согдийской области Республики Таджикистан. По просьбе таджикских коллег казахские правоохранители 11 апреля задержали гражданина РФ в аэропорту Алматы.
Туда он прибыл рейсом из московского аэропорта Внуково. Задержание проводили сотрудники транспортной полиции совместно с пограничниками из Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.
Мужчину препроводили в изолятор временного содержания (ИВС), где ему предстоит ожидать решения об экстрадиции. Никаких разъяснений по поводу того, в чем конкретно обвиняется гражданин, ни Таджикистан, ни Казахстан пока не предоставили. О каких-либо шагах российских властей по данному поводу также неизвестно.
Ранее в алматинском аэропорту задерживали еще одного гражданина России. Он является подозреваемым в совершении особо тяжких преступлений и находился в международном розыске. Помимо этого, здесь же произошел инцидент с задержанием граждан, у которых были поддельные греческий и французский паспорта.
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