«Вовлечение в военные действия»: россиянин задержан за нарушение законов Таджикистана

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«Вовлечение в военные действия»: россиянин задержан за нарушение законов Таджикистана

Таджикские правоохранители инкриминируют российскому подданному вовлечение в военные действия граждан этой среднеазиатской страны за ее пределами. Поэтому подозреваемый, который в связи с этим с сентября прошлого года находился в межгосударственном розыске, был задержан казахскими правоохранителями за нарушение законов Таджикистана.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Казахстана.

Розыск 32-летнего россиянина по подозрению в уголовном преступлении инициировал один из отделов УВД Согдийской области Республики Таджикистан. По просьбе таджикских коллег казахские правоохранители 11 апреля задержали гражданина РФ в аэропорту Алматы.


Туда он прибыл рейсом из московского аэропорта Внуково. Задержание проводили сотрудники транспортной полиции совместно с пограничниками из Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

Мужчину препроводили в изолятор временного содержания (ИВС), где ему предстоит ожидать решения об экстрадиции. Никаких разъяснений по поводу того, в чем конкретно обвиняется гражданин, ни Таджикистан, ни Казахстан пока не предоставили. О каких-либо шагах российских властей по данному поводу также неизвестно.

Ранее в алматинском аэропорту задерживали еще одного гражданина России. Он является подозреваемым в совершении особо тяжких преступлений и находился в международном розыске. Помимо этого, здесь же произошел инцидент с задержанием граждан, у которых были поддельные греческий и французский паспорта.
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30 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Joker62 Звание
    Joker62
    -13
    Сегодня, 11:37
    Ну и ну.... Теперь ждите ответки от наших правоохранительных органов на этих стран.
    Потом не обижайтесь, сами хороши!
    1. svarog77 Звание
      svarog77
      -4
      Сегодня, 11:40
      Ну и ну, какого то зэчару задержали...
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +8
      Сегодня, 11:47
      Цитата: Joker62
      Ну и ну.... Теперь ждите ответки от наших правоохранительных органов на этих стран.
      Потом не обижайтесь, сами хороши!
      Два раза перечитал статью - никаких разъяснений, на чью сторону "вовлекал в боевые действия" этот "российский гражданин", непонятно.
      Никаких разъяснений по поводу того, в чем конкретно обвиняется гражданин, ни Таджикистан, ни Казахстан пока не предоставили.

      Пока нет подробностей, вполне можно допустить, что и на стороне Украины. Мало, что ли, у нас гнилья либеротного с российскими паспортами? Тем более, ещё и с двумя поддельными.
      К тому же, если предположить, что нашему Министерству обороны ВДРУГ понадобились таджикские наёмники, то не через непонятного "российского гражданина" действовали бы, я думаю...

      Так что про "ответки" и "не обижайтесь" я бы пока не говорил, подождал бы.
      От идеологической провокации, придуманной бриттами, до показательной "ответки" таджиков или самодеятельности наших либерастов - предполагать можно что угодно.
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +2
        Сегодня, 11:51
        Цитата: Zoldat_A
        вполне можно допустить, что и на стороне Украины. Мало, что ли, у нас гнилья либеротного с российскими паспортами? Тем более, ещё и с двумя поддельными.

        Вряд ли он бы из Внукова вылетел, если бы за Украину ратовал.
        Туда он прибыл рейсом из московского аэропорта Внуково. Задержание проводили сотрудники транспортной полиции
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          +1
          Сегодня, 12:09
          Только вот это не понятно.
          который в связи с этим с сентября прошлого года находился в межгосударственном розыске
          Меж каких государств в розыске? Если Россия входит в те межгосударства, почему его во Внуково не взяли?
        2. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 12:12
          Цитата: НИКНН
          Цитата: Zoldat_A
          вполне можно допустить, что и на стороне Украины. Мало, что ли, у нас гнилья либеротного с российскими паспортами? Тем более, ещё и с двумя поддельными.

          Вряд ли он бы из Внукова вылетел, если бы за Украину ратовал.
          Туда он прибыл рейсом из московского аэропорта Внуково. Задержание проводили сотрудники транспортной полиции
          У племянницы, ученицы третьего класса, в школе, когда учительница попросила детей нарисовать государственный флаг, одна девочка нарисовала украинский. Родители родились и выросли в России, граждане России. Своих проукраинских взглядов не скрывают - обычная наша либерастия. У нас же свобода слова и идеологии, мать её...
          Представляете, что они своим детям говорят дома?
          У нас гнили с нашими паспортами тоже хватает. Вон, на истфаке МГУ, в ВШЭ, например, СМЕРШу работы - края не видно. Не тешьте себя надеждами на "несокрушимый монолит нашего общества".

          А теперь вопрос - почему бы подобному "гражданину РФ" не прилететь в Таджикистан из Внуково?

          Скандал раздувать в школе, кстати, не стали. Ограничились беседой директора школы с папашей девочки.
          Как думаете - подействовало? Может, не с директором школы, а с дознавателем в кабинете местного Управления ФСБ стоило бы беседу провести, чтобы его дети знали, какой государственный флаг нужно рисовать на уроке в российской школе?
        3. Piramidon Звание
          Piramidon
          +2
          Сегодня, 12:16
          Цитата: НИКНН
          Вряд ли он бы из Внукова вылетел, если бы за Украину ратовал.

          А откуда ему еще вылетать, если ни во Львове, ни в Киеве билетов в Казахстан не смог купить? laughing
          1. НИКНН Звание
            НИКНН
            +1
            Сегодня, 12:17
            Цитата: Piramidon
            Цитата: НИКНН
            Вряд ли он бы из Внукова вылетел, если бы за Украину ратовал.

            А откуда ему еще вылетать, если ни во Львове, ни в Киеве билетов в Казахстан не смог купить? laughing

            Чет не подумал, туплю с утра laughing
      2. poquello Звание
        poquello
        0
        Сегодня, 11:52
        Цитата: Zoldat_A
        Два раза перечитал статью

        ) а с первого раза не понятно что ничего не понятно?
      3. Ныробский Звание
        Ныробский
        +4
        Сегодня, 11:58
        Цитата: Zoldat_A
        Пока нет подробностей, вполне можно допустить, что и на стороне Украины. Мало, что ли, у нас гнилья либеротного с российскими паспортами? Тем более, ещё и с двумя поддельными.

        Проходила информация о том, что украинское посольство в Таджикистане чуть ли не официально занимается вербовкой таджиков в ряды ВСУ, а тут вдруг они докопались до россиянина одиночки. Не здоровая фигня. winked
        Наверное, сознательно идут на обострение в виду того, что таджики потянулись из России в обратном направлении т.е. до дому-до хаты.
    3. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 11:49
      Цитата: Joker62
      Ну и ну.... Теперь ждите ответки от наших правоохранительных органов на этих стран.

      И что он там собирался делать, в этом Таджикистане , не уж то не понятно что США и Британия таджиков накрутили.
      Да и вообще, мужик только подозреваемый, а Россия пускает в страну и "сидельцев" и воевавших за ИГИЛ.
      Может пора навести порядок, или в стране "абрамовичи" рулят, а не закон.
    4. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 12:03
      Теперь ждите ответки от наших правоохранительных органов


      вы это всерьез?
      люди из Вагнера, и подобных структур никому у нас не нужны - поэтому казахи и знали когда и кто летит
    5. james Звание
      james
      0
      Сегодня, 12:25
      Не будет ответки. Неужели вы до сих пор этого не поняли.
  2. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    -2
    Сегодня, 11:39
    Всех таджиков гнать взашей домой через Новую Землю!
    1. Машрум Звание
      Машрум
      +2
      Сегодня, 11:51
      Ну чем вам так НЗ насолила? Бывал там, ну зачем хорошее место поганить?
    2. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 11:52
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Всех таджиков гнать взашей домой через Новую Землю!

      Вам не олигархи минуса ставят, а простые граждане. Больно за Россию.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      Сегодня, 11:56
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Всех таджиков гнать взашей домой через Новую Землю!
      Не пойму, почему на сайте, столько народу поддерживают таджиков, видя Ваши минуса.
      1. Иезекиль 25-17 Звание
        Иезекиль 25-17
        0
        Сегодня, 11:58
        ЦИПСО... Здесь слишком много ботов и прочего...
  3. Владимир_Д Звание
    Владимир_Д
    -2
    Сегодня, 11:47
    Подданство обычно характерно для стран с монархией laughing С осени прошлого года преступник был в розыске. В России почему не был задержан? Потому что вербовал таджикских граждан на войну с Украиной? Если это так то это вообще жесть.
    1. tun5t
      tun5t
      0
      Сегодня, 12:13
      Ничего не обычного, Ванга ещё в 80-е при СССР сказала, что братский народ ополчится против России, все кругом пойдут против России, затем всё это развеется как дым, останется слава России и Владимира. В общих чертах тут всё ясно, по пунктам.
  4. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 11:47
    ....в чем конкретно обвиняется гражданин, ни Таджикистан, ни Казахстан пока не предоставили.

    По моему, это основная тема этой статьи.
  5. g_ae Звание
    g_ae
    +1
    Сегодня, 11:48
    Ну, вот. Все хихикали над немцами, а сами такие же. Заходи кто хочешь, бери что хочешь. Любому полуграмотному мастурбеку из кишлака с мутным прошлым рады. За соответствующий бакшиш-макшиш. И ведь тем, кто его оформлял и легализовал ничегошеньки не будет, уверен.
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 12:16
      Цитата: g_ae
      И ведь тем, кто его оформлял и легализовал ничегошеньки не будет, уверен.

      Так сколько лет это длится, в тюрьму посадили троих. А миллионы чуждых и неграмотных дехкан заселяют Россию.
  6. Комментарий был удален.
  7. Эмиль Звание
    Эмиль
    0
    Сегодня, 11:53
    Комментаторы,другие источники тоже надо читать –– " … " … Находившегося в межгосударственном розыске россиянина задержали в аэропорту Алматы

    11 апреля при прилете авиарейса сообщением Внуково-Алматы транспортными полицейскими совместно с сотрудниками ПС КНБ задержан 32-летний гражданин РФ.
    Установлено, что мужчина был объявлен в межгосударственный розыск в сентябре 2023 года за незаконное вовлечение и участие граждан Таджикистана и лиц без гражданства в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств.
    В настоящее время задержанный водворен в ИВС. Решается вопрос о его экстрадиции " feel
    1. g_ae Звание
      g_ae
      0
      Сегодня, 12:00
      Ниачем. Всего лишь доказывает, что как раз казахские службы работают на свою безопасность. В отличие от некоторых "рабов на галерах".
  8. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 11:53
    Рахмонов уже засел за книгу "Таджикистан вам не Россия"?
    Или раньше Бастрыкин напишет "Россия - не Таджикистан"?
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 12:01
      Рахмонов уже засел за книгу "Таджикистан вам не Россия"?
      Один уже написал книгу "Украина - не Россия". Что с Украиной происходит мы видим wink
  9. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    +1
    Сегодня, 12:05
    Таджикские правоохранители инкриминируют российскому подданному
    А у мы уже монархия? А когда стали, что у нас подданные появились? А граждане куда делись?

    УК РФ Статья 13. Выдача лиц, совершивших преступление
    1. Граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству.

    Конституция РФ Статья 61
    1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству.

    А как же тогда так?! Или уже Конституция РФ и УК РФ на территории РФ не указ и не применяется?!
  10. Гусь
    Гусь
    0
    Сегодня, 12:09
    Да мало ли кого там задерживают ..Не нужно из этого раздувать что то ! А операция "Крокус" продолжается и нити ведут на запад
  11. УВБ Звание
    УВБ
    0
    Сегодня, 12:14
    Таджикские правоохранители инкриминируют российскому подданному
    Подданные это в монархиях. В РФ граждане.

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