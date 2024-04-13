Австралийская пресса раскрыла подробности о нападении преступника с ножом на людей в торговом центре Сиднея

В торговом центре Westfield Bondi Junction на территории австралийского Сиднея преступник с ножом напал на посетителей. Об этом сообщают австралийские средства массовой информации. Как утверждают очевидцы происшествия, у нападавшего был с собой «большой клинок».На место происшествия оперативно прибыли полицейские и спасатели. По предварительным данным, в результате нападения пострадали семь человек. Еще один пострадавший – ребенок в возрасте девяти месяцев – был доставлен в медицинское учреждение для оказания экстренной помощи. Ряд СМИ сообщает о нескольких погибших.- рассказал один из сотрудников супермаркета, расположенного на территории торгового центра.Как сообщает австралийская пресса, сам преступник был застрелен полицейскими. Один из очевидцев событий рассказал, что лично видел, как после выстрелов в преступника полицейские начали делать ему искусственное дыхание, пытаясь привести в чувство.Сейчас силовики продолжают исследовать территорию торгового центра и прилегающие участки. Подходы к объекту, где произошло преступление, оцеплены полицией.Однако пока правоохранительные органы Австралии выражают уверенность в том, что нападавший был только один. Не исключено, что нападение не связано с целенаправленным замыслом террориста. Подобные акты насилия часто устраивают и люди с психическими отклонениями.Позже полиция Австралии официально заявила о пяти погибших в результате нападения преступника на посетителей торгового центра в Сиднее.

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