Австралийская пресса раскрыла подробности о нападении преступника с ножом на людей в торговом центре Сиднея

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Австралийская пресса раскрыла подробности о нападении преступника с ножом на людей в торговом центре Сиднея

В торговом центре Westfield Bondi Junction на территории австралийского Сиднея преступник с ножом напал на посетителей. Об этом сообщают австралийские средства массовой информации. Как утверждают очевидцы происшествия, у нападавшего был с собой «большой клинок».

На место происшествия оперативно прибыли полицейские и спасатели. По предварительным данным, в результате нападения пострадали семь человек. Еще один пострадавший – ребенок в возрасте девяти месяцев – был доставлен в медицинское учреждение для оказания экстренной помощи. Ряд СМИ сообщает о нескольких погибших.

Моим единственным стремлением было загнать покупателей внутрь и закрыть магазин

- рассказал один из сотрудников супермаркета, расположенного на территории торгового центра.

Как сообщает австралийская пресса, сам преступник был застрелен полицейскими. Один из очевидцев событий рассказал, что лично видел, как после выстрелов в преступника полицейские начали делать ему искусственное дыхание, пытаясь привести в чувство.

Сейчас силовики продолжают исследовать территорию торгового центра и прилегающие участки. Подходы к объекту, где произошло преступление, оцеплены полицией.

Однако пока правоохранительные органы Австралии выражают уверенность в том, что нападавший был только один. Не исключено, что нападение не связано с целенаправленным замыслом террориста. Подобные акты насилия часто устраивают и люди с психическими отклонениями.

Позже полиция Австралии официально заявила о пяти погибших в результате нападения преступника на посетителей торгового центра в Сиднее.
  • Wikipedia / Sharon Hahn Darlin - https://www.flickr.com
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12 комментариев
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  1. faterdom Звание
    faterdom
    -1
    Сегодня, 11:44
    Это ИГИЛ, ввм любой Милли или Блин Кин скажет.
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      0
      Сегодня, 11:48
      Вообще надо преступника только обезвредить , но не убивать . Из него надо выкачать сведения , причина , сподвижники , и т д . Поэтому наверное и пытались еще спасти .
      1. faterdom Звание
        faterdom
        +3
        Сегодня, 11:50
        Главное - у него ухи целые, иначе мировая общественность волноввться будет.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 11:59
        Цитата: Кузнец 55
        Вообще надо преступника только обезвредить , но не убивать

        Предполагаю "азовец", их нельзя брать живыми, всю схему выдадут.
        1. Кузнец 55 Звание
          Кузнец 55
          0
          Сегодня, 12:10
          Даже из «азовца» можно еще сведения выкачать . Что с ним потом случиться решать другим . Но использовать эти сведения надо . Надеюсь читали замечательную книгу Момент истины . Там описывается как в начале войны шпионы (вражеские разведчики) просто уничтожались . Потом одумались , уже наказывалось просто уничтожение , надо взять живым , добыть сведения , начать радиоигру . Поэтому было важно взять живым радиста .
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 11:57
      Это ИГИЛ
      Или что-то подобное. Там уже пакистанцев живёт больше, чем белых австралийцев
      1. Болторез Звание
        Болторез
        0
        Сегодня, 12:07
        Там уже пакистанцев живёт больше, чем белых австралийцев
        Там пакистанцев и трех процентов нет.
        1. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 12:13
          Там пакистанцев и трех процентов нет.
          Да ладно! Пакистан, Бангладеш, Ближний Восток и Бирма, все там! Больше их только в Британии
          1. Болторез Звание
            Болторез
            +1
            Сегодня, 12:16
            Больше их только в Британии
            Откуда такие познания у человека ни там ни там не бывавшего? Приверженцев самой миролюбивой религии в Австралии- меньше 5%, и большинство из них- арабы, а не пакистанцы.
          2. carpenter Звание
            carpenter
            0
            Сегодня, 12:33
            Цитата: Голландец Михель
            Да ладно! Пакистан, Бангладеш, Ближний Восток и Бирма, все там!

            Но не в Австралии.
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    -3
    Сегодня, 11:51
    у нападавшего был с собой «большой клинок».
    Это был знаменитый Данди по прозвищу "Крокодил", который просто вытащил нож в зубах поковыряться, а люди почему-то испугались.
    1. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 12:20
      Комментарий написан с учетом реакции Запада и в частности англосаксов на теракт в Кроус-Сити. Поэтому сердобольство проявлять желания нету, не заслужили.

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