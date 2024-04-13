В Тегеране предупредили, что базы США в регионе попадут под удар, если Вашингтон вмешается при ответном иранском ударе по Израилю

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В Тегеране предупредили, что базы США в регионе попадут под удар, если Вашингтон вмешается при ответном иранском ударе по Израилю

Как сообщает американское издание Axios со ссылкой на американских чиновников, Иран проинформировал арабские правительства о том, что он нанесет удар по американским базам в регионе, если Вашингтон вмешается после ответных действий Тегерана в отношении Израиля, которые он предпримет в ответ на израильский удар по иранскому консульству в Дамаске.

По данным издания, иранские власти также сообщили правительствам соседних арабских государств, что считают Вашингтон ответственным за израильскую атаку, несмотря на попытки США дистанцироваться от этого удара.



Согласно же оценке американской разведки, пишет Axios, Иран не будет атаковать американские базы, если они не будут задействованы вместе с Израилем в его контратаке. В Вашингтоне считают, что иранцы стремятся к ограниченному ответу, который не приведет к региональной эскалации.

Ранее CNN сообщил, что Вашингтон ожидает, что Иран нанесет удары по целям внутри Израиля, и что его прокси на Ближнем Востоке могут участвовать в проведении атак.

Напомним, что 1 апреля израильские истребители F-35 нанесли ракетный удар по консульству Ирана в Дамаске, что равносильно, по международным правилам, нападению на саму страну. Жертвами удара стали 13 человек, включая и семерых иранских военных советников, среди которых были два высокопоставленных генерала КСИР.
  • Википедия/Cherie A. Thurlby
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10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 14:06
    «Иран проинформировал арабские правительства о том, что он нанесёт удар по американским базам в регионе, если Вашингтон вмешается после ответных действий Тегерана в отношении Израиля» —

    — Вежливые персы,всех предупреждают ...
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +5
    Сегодня, 14:09
    И где же этот удар? Сбили б хоть раз над Ливаном парочку израильских самолетов например, а то все последние годы шуму много, а у противников Ирана потерь мало
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 14:14
    Отлично. Плоскогубцы Ирана,у гениталий США.
  4. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +3
    Сегодня, 14:29
    Думаю, Иран эти базы вынесет вперёд ногами, не напрягаясь, в случае эскалации. Давно янки не умирали в массовом порядке.
  5. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 14:42
    Надеюсь, что хуситы им покажутся детским лепетом. Китай бы ещё подтянулся, хватит уже сопли жевать.
  6. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 14:48
    Если США вмешаются то им мало не покажется, придется каждый танкер с газом из США сопровождать парой эсминцев и даже это не гарантия доставки. Евреи реально хотят весь восток взорвать? Чую скоро про Украину вообще никто не вспомнит.
  7. Саша с Уралмаша Звание
    Саша с Уралмаша
    +1
    Сегодня, 14:52
    Два боксера сидят в в углах и жалуются,кто ког и как будет издить на ринге....
  8. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 15:05
    Тегеран только предупреждает пока
    И пугает
    Посмортим
  9. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 15:07
    Кусать будут тогда, когда ядерные зубки вырастут, а пока могут только скалиться.
  10. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 15:10
    С такими постоянными угрозами и заявлениями Иран из клуба озабоченных стран далеко не уйдёт

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