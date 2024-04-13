В Тегеране предупредили, что базы США в регионе попадут под удар, если Вашингтон вмешается при ответном иранском ударе по Израилю

Как сообщает американское издание Axios со ссылкой на американских чиновников, Иран проинформировал арабские правительства о том, что он нанесет удар по американским базам в регионе, если Вашингтон вмешается после ответных действий Тегерана в отношении Израиля, которые он предпримет в ответ на израильский удар по иранскому консульству в Дамаске.По данным издания, иранские власти также сообщили правительствам соседних арабских государств, что считают Вашингтон ответственным за израильскую атаку, несмотря на попытки США дистанцироваться от этого удара.Согласно же оценке американской разведки, пишет Axios, Иран не будет атаковать американские базы, если они не будут задействованы вместе с Израилем в его контратаке. В Вашингтоне считают, что иранцы стремятся к ограниченному ответу, который не приведет к региональной эскалации.Ранее CNN сообщил, что Вашингтон ожидает, что Иран нанесет удары по целям внутри Израиля, и что его прокси на Ближнем Востоке могут участвовать в проведении атак.Напомним, что 1 апреля израильские истребители F-35 нанесли ракетный удар по консульству Ирана в Дамаске, что равносильно, по международным правилам, нападению на саму страну. Жертвами удара стали 13 человек, включая и семерых иранских военных советников, среди которых были два высокопоставленных генерала КСИР.

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