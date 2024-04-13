Украинские формирования нанесли ракетный удар по району автовокзала в российском Луганске

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Украинские формирования нанесли ракетный удар по району автовокзала в российском Луганске

Сегодня днем украинские вооруженные силы атаковали Луганск – административный центр Луганской Народной Республики (ЛНР) Российской Федерации. Об этом сообщил ряд российских и украинских источников.

Судя по информации источников, по Луганску был нанесен удар ракетой. Предположительно, прилёт зафиксировали в районе автовокзала. Пока более подробная информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.

Украинские паблики сообщают, что местные жители видели над Луганском две ракеты, которые летели на предельно низкой высоте. Затем послышались звуки взрывов, появился дым.

Как видим, украинские формирования продолжают атаковать территорию Российской Федерации. Удары наносятся по гражданской инфраструктуре, жилым кварталам. То есть, ВСУ совершают очередные военные преступления при прямом попустительстве со стороны западных государств, оказывающих покровительство киевскому режиму.

Сложнее всего дело с ударами ВСУ обстоит на освобожденных территориях. Учитывая их территориальную близость к Украине, атаковать их с помощью артиллерии, ракет и беспилотников проще. На втором месте по опасности –российские регионы вроде Белгородской, Брянской, Курской, в меньшей степени Ростовской областей и Краснодарского края.

Первые три области обстреливают из артиллерии, минометов, применяют дроны, а другие регионы атакуют чаще с помощью беспилотных летательных аппаратов. Наконец, в последнее время украинские формирования все чаще атакуют беспилотниками удаленные от границ Украины территории, вплоть до Мордовии и Татарстана.
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    2 комментария
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    1. Гусь
      Гусь
      -2
      Сегодня, 12:04
      Звереют укронацики с их хозяевами ...Чуют скорый конец !
    2. Владимир_Д Звание
      Владимир_Д
      0
      Сегодня, 12:17
      Интересны последствия, что там было на автовокзале. Обычно украина получает информацию от своих информаторов агентов на территориях контролируемых россиянами

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