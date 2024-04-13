Экс-командующий объединёнными силами Великобритании прогнозирует поражение Украины уже в 2024 году

Уже в текущем 2024 году вооруженные силы Украины могут потерпеть поражение в конфликте с Россией. Такой нерадостный для Киева прогноз озвучил британской прессе бывший командующий объединенными силами Великобритании Ричард Бэрронс.По утверждению британского отставного генерала, речь не идет о тотальном разгроме ВСУ. Просто Киев поймет, что не сможет одержать победу в конфликте. Естественно, что в случае осознания полного отсутствия перспектив украинским властям придется пойти на переговоры. Ведь нельзя вечно воевать за те цели, которые невозможно достигнуть, считает отставной военачальник.К числу первоочередных проблем ВСУ Бэрронс относит нехватку личного состава в воюющих бригадах, дефицит боеприпасов для артиллерии и слабость противовоздушной обороны. У российской армии ресурсы для осуществления масштабных наступательных операций присутствуют.Бэрронс считает, что мощное российское наступление произойдет уже летом 2024 года. Если российская армия прорвет линии обороны ВСУ, то возникнет риск прорыва в те районы страны, где уже нет ни фортификационных сооружений, ни значительных армейских сил.Кроме того, по словам бывшего командующего объединенными силами ВС Великобритании, российская армия обладает очень важным преимуществом – она может выбирать направления проведения контрнаступления. Украинским вооруженным силам в этом случае придется защищать все линии соприкосновения с Россией. Но ресурсов для этого у Киева нет – ни материальных, ни людских. Поэтому результат в таком случае будет вполне предсказуемым.

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