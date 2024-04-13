Беспилотник «Орлан-10» помог ВС России обнаружить ангар с техникой ВСУ на правобережье Днепра
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Разведывательный беспилотник «Орлан-10» помог военнослужащим ВС России обнаружить ангар с техникой ВСУ на правобережье Днепра. После этого цель была атакована.
Такое сообщение поступило от пресс-службы министерства обороны РФ.
Оператор БПЛА с позывным «Орел» в процессе патрулирования обнаружен место дислокации вражеской военной техники, которая укрывалась в ангаре. Координаты объекта тут же передали на командный пункт. Там приняли решение его атаковать. Для этого были применены FPV-дроны.
Таким образом, благодаря действиям оператора «Орлана», объект противника был уничтожен. Но на этом его миссия в данной операции еще не была закончена.
Расчет БПЛА «Орлан-10» зафиксировал точное поражение вражеской техники
- сообщили в оборонном ведомстве.
Процесс обнаружения объекта противника и результаты удара по нему были зафиксированы видеосъемкой.
В пресс-службе Минобороны РФ добавили, что наблюдение за позициями противника при помощи беспилотных средств ведется на регулярной основе. Зачастую враг узнает о том, что его обнаружили лишь после нанесения удара. Это происходит из-за того, что БПЛА «Орлан-10» производят разведку с большой высоты и чаще всего остаются незамеченными. На Херсонском направлении они используются для выявления перемещений вражеской техники, корректировки артиллерийского огня, наведения на цели ударных дронов и армейской авиации, а также для решения прочих задач.
Минобороны РФ
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