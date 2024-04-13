Западные СМИ: у Великобритании нет плана по защите своей территории или подготовке к масштабной войне

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Западные СМИ: у Великобритании нет плана по защите своей территории или подготовке к масштабной войне

Британский телеканал Sky News, проведя собственный анализ текущего состояния ВС Великобритании и документов Минобороны, пришел к выводу, что у правительства Соединенного Королевства нет плана по защите своей территории или какого-либо другого плана по подготовке государства к полномасштабной войне.

Авторам удалось установить, что власти Великобритании не располагают каким-либо текущим набором документов, которые можно было бы рассматривать как комплексный план ведения действий на случай войны. Документ такого рода еще предстоит создать, а первые работы над ним начнутся во второй половине апреля. Начало им даст военная игра, в которой примут участие представители не только вооруженных сил, но и канцелярии премьер-министра, министерств обороны и внутренних дел.



При этом очевидно, что в случае вовлечения Великобритании в полномасштабную войну потребуются серьезные решения по мобилизации промышленности и общества, сопоставимые с мерами, принятыми Лондоном в период Второй мировой войны. Однако неизвестно, насколько в нынешних условиях британская армия и политическое руководство готовы к этому, отмечает телеканал.

В свою очередь, польское интернет-издание WP Tech провело свой анализ, что необходимо предпринять британскому правительству в нынешних сложных геополитических условиях, чтобы решить проблему возможного военного противостояния с сильным противником.

Одной из мер автор материала называет воссоздание правительственных военных книг (Government War Book), то есть набора инструкций и правил, касающихся организации государства на время войны. В последний раз эти документы редактировались и утверждались около 20 лет назад. При этом проблемы общего планирования усугубляются хаотичной и не всегда рациональной модернизацией Вооруженных сил Великобритании.

Одним из примеров является неудачная попытка модернизации патрульного самолета BAE Systems Nimrod MRA4 на базе старого Hawker Siddeley Nimrod MR2. Из-за задержек и увеличения затрат после создания трех экземпляров программа была отменена в 2010 году. К тому времени на нее уже было потрачено 3,8 миллиарда фунтов стерлингов. Все самолеты были списаны, хотя позднее это решение было признано ошибочным.

Еще один пример — авианосцы типа Queen Elisabeth. Попытка приспособить их для взлета многоцелевых самолетов-невидимок F-35C оказалась провальной из-за выбора компоновки с трамплином для взлета. В целом, у британских ВМС сегодня есть большие и дорогие корабли, но с ограниченными возможностями. Кроме того, они не несут самолеты раннего предупреждения, такие как E-2D Hawkeye, а только вертолеты.



Не лучше обстоит дело и с бронетехникой сухопутных войск Соединенного Королевства. Особенно примечательна история современной разведывательной машины Ajax, которая должна была заменить устаревшее семейство гусеничных транспортных средств CVR (T). Из-за многочисленных технических проблем, нежелания производителя (концерн GDELS) решать их и множества процедурных накладок программа принятия на вооружение этих машин отложена как минимум на шесть лет. В общей сложности задержка достигнет семи лет, если ко второй половине следующего года все недостатки будут устранены, чего может и не произойти.



Касательно другой бронетехники, продолжает автор, ОБТ Challenger 2 уже во время своего создания более четверти века назад вызывал споры из-за слишком сложного вооружения. Модернизированный Challenger 3, в принципе, будет очень современным танком. Но что из этого, если из 400 произведенных танков модернизации будут подвергнуты только 148 машин, которые и поступят на вооружение. Кроме того, Великобритания в значительной степени передала контроль над своей бронетанковой промышленностью немецкому концерну Rheinmetall, что ставит Лондон в зависимость от Германии.

Сумма институциональных, финансовых и человеческих проблем указывает на то, что оборона ядерной державы с глобальными геополитическими амбициями испытывает серьезнейший за всю новейшую историю существования Великобритании кризис. Решение совокупности этих проблем требует долгосрочных эффективных мер, а главное, больших денежных затрат, заключает автор статьи в польском издании.
  • Минобороны Великобритании; Викимедиа
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11 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +4
    Сегодня, 13:29
    .Западные СМИ: у Великобритании нет плана по защите своей территории или подготовке к масштабной войне


    Зря.Законы Кармы никто не отменял.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 13:36
    — Сидите тихо на своём острове и не высовывайтесь,вас никто и не тронет ...
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 13:46
      Западные СМИ: у Великобритании нет плана....

      Хммм, верить что эти СМИ пишут и говорят на публику, нет никаких оснований.
  3. Болторез Звание
    Болторез
    +1
    Сегодня, 13:36
    статьи в польском издании.
    После брексита поляки Англию невзлюбили всей душой и телом laughing . В самом начале выхода Британии из ЕС там все "аналитики" пророчили ей дефицит продовольствия и медикаментов, безработицу в 50% и прочие радости. Сейчас польские эксперты переключились на другие темы.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Сегодня, 13:37
    Чего им бояться? В Лондоне столько особняков российских и китайских богатеев, они и защитят
  5. Roust Звание
    Roust
    +2
    Сегодня, 13:52
    На протяжении всей истории человечества англосаксы грабили все народы на территориях, куда ступала их нога. Они богатв за счёт своей наглой колониальной политики. Нынче - это жирный, ленивый боров, малоспособный на репродукцию, и способный только гадить человеческому прогрессу. Пришло время платить им по счетам.
  6. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +4
    Сегодня, 13:59
    Нет никакого смысла оборонять остров. Его никто штурмовать не будет, потому что он нафиг никому не нужен в плане ресурсов. Остров забомбят ЯО
  7. алабурга Звание
    алабурга
    +2
    Сегодня, 14:10
    А зачем поганому туманному острову переживать за свою безопасность. В Лондоне деньги тех, кто по должности своей, должен принимать такие политические и военные решения. Поэтому, они ничего не боятся и ни за что не переживают.
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 14:34
    Западные СМИ: у Великобритании нет плана по защите своей территории или подготовке к масштабной войне

    И что из того?
    Давайте порассуждаем, кто же такой смелый способен сегодня напасть на GB? Кто даст ответ на все гадости, которые исходят с островов? Россия? Да бросьте в самом деле...
    С точки зрения уязвимости, GB - самая незащищенная от вероятного противника (России) страна. Всё там на островах и остекленеет, не причинив вреда континентальной Европе. Но надо найти причину - «за что»? И ответ: «За вымя!» - здесь не прокатит...
    1. Ратник с пулеметом Звание
      Ратник с пулеметом
      0
      Сегодня, 14:57
      Учитывая их "подвиги " и без вымени хватит за что...
  9. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 15:04
    Никто плакать не будет, если остров покроется стекловатой. Один из центров афер финансовой мафии и резиденция одного из акционеров ЗАО Доллар. Переберутся на другую блат-хату в Австралии или Новой Зеландии, а подданное стадо бросят, как котят.

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