Западные СМИ: у Великобритании нет плана по защите своей территории или подготовке к масштабной войне
Британский телеканал Sky News, проведя собственный анализ текущего состояния ВС Великобритании и документов Минобороны, пришел к выводу, что у правительства Соединенного Королевства нет плана по защите своей территории или какого-либо другого плана по подготовке государства к полномасштабной войне.
Авторам удалось установить, что власти Великобритании не располагают каким-либо текущим набором документов, которые можно было бы рассматривать как комплексный план ведения действий на случай войны. Документ такого рода еще предстоит создать, а первые работы над ним начнутся во второй половине апреля. Начало им даст военная игра, в которой примут участие представители не только вооруженных сил, но и канцелярии премьер-министра, министерств обороны и внутренних дел.
При этом очевидно, что в случае вовлечения Великобритании в полномасштабную войну потребуются серьезные решения по мобилизации промышленности и общества, сопоставимые с мерами, принятыми Лондоном в период Второй мировой войны. Однако неизвестно, насколько в нынешних условиях британская армия и политическое руководство готовы к этому, отмечает телеканал.
В свою очередь, польское интернет-издание WP Tech провело свой анализ, что необходимо предпринять британскому правительству в нынешних сложных геополитических условиях, чтобы решить проблему возможного военного противостояния с сильным противником.
Одной из мер автор материала называет воссоздание правительственных военных книг (Government War Book), то есть набора инструкций и правил, касающихся организации государства на время войны. В последний раз эти документы редактировались и утверждались около 20 лет назад. При этом проблемы общего планирования усугубляются хаотичной и не всегда рациональной модернизацией Вооруженных сил Великобритании.
Одним из примеров является неудачная попытка модернизации патрульного самолета BAE Systems Nimrod MRA4 на базе старого Hawker Siddeley Nimrod MR2. Из-за задержек и увеличения затрат после создания трех экземпляров программа была отменена в 2010 году. К тому времени на нее уже было потрачено 3,8 миллиарда фунтов стерлингов. Все самолеты были списаны, хотя позднее это решение было признано ошибочным.
Еще один пример — авианосцы типа Queen Elisabeth. Попытка приспособить их для взлета многоцелевых самолетов-невидимок F-35C оказалась провальной из-за выбора компоновки с трамплином для взлета. В целом, у британских ВМС сегодня есть большие и дорогие корабли, но с ограниченными возможностями. Кроме того, они не несут самолеты раннего предупреждения, такие как E-2D Hawkeye, а только вертолеты.
Не лучше обстоит дело и с бронетехникой сухопутных войск Соединенного Королевства. Особенно примечательна история современной разведывательной машины Ajax, которая должна была заменить устаревшее семейство гусеничных транспортных средств CVR (T). Из-за многочисленных технических проблем, нежелания производителя (концерн GDELS) решать их и множества процедурных накладок программа принятия на вооружение этих машин отложена как минимум на шесть лет. В общей сложности задержка достигнет семи лет, если ко второй половине следующего года все недостатки будут устранены, чего может и не произойти.
Касательно другой бронетехники, продолжает автор, ОБТ Challenger 2 уже во время своего создания более четверти века назад вызывал споры из-за слишком сложного вооружения. Модернизированный Challenger 3, в принципе, будет очень современным танком. Но что из этого, если из 400 произведенных танков модернизации будут подвергнуты только 148 машин, которые и поступят на вооружение. Кроме того, Великобритания в значительной степени передала контроль над своей бронетанковой промышленностью немецкому концерну Rheinmetall, что ставит Лондон в зависимость от Германии.
Сумма институциональных, финансовых и человеческих проблем указывает на то, что оборона ядерной державы с глобальными геополитическими амбициями испытывает серьезнейший за всю новейшую историю существования Великобритании кризис. Решение совокупности этих проблем требует долгосрочных эффективных мер, а главное, больших денежных затрат, заключает автор статьи в польском издании.
- Минобороны Великобритании; Викимедиа
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