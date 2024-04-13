Министр энергетики Украины призвал граждан готовиться к энергоколлапсу
Из-за участившихся в последнее время российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины глава Минэнерго страны Герман Галущенко призвал сограждан готовиться к частым и долгим отключениям электроэнергии.
По словам министра, жителям стоит запасаться генераторами и другими средствами, необходимыми при отсутствии электричества.
- заявил Галущенко, выступая в эфире телеканала «Рада», добавив, что они постараются сделать все, чтобы у жителей было электричество.
Ранее он же (министр энергетики Украины) заявлял, что стране не грозит тотальное отключение электроэнергии, так как более половины её производится на атомных электростанциях. Стоит отметить, что если Россия не наносит удары по АЭС, это не значит, что этих ударов избежат коммуникации, по которым доставляется электроэнергия с атомных станций.
Бывший полковник СБУ Олег Стариков отмечал, что удары по объектам энергетической инфраструктуры страны значительно усложняют переброску вооружения и войск на фронт.
Последний раз массированный удар по энергообъектам Украины был совершён в ночь на 11 апреля.
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