Министр энергетики Украины призвал граждан готовиться к энергоколлапсу

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Министр энергетики Украины призвал граждан готовиться к энергоколлапсу

Из-за участившихся в последнее время российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины глава Минэнерго страны Герман Галущенко призвал сограждан готовиться к частым и долгим отключениям электроэнергии.

По словам министра, жителям стоит запасаться генераторами и другими средствами, необходимыми при отсутствии электричества.



Каждую ночь они (ВС России) атакуют, и влияние предыдущих атак увеличивается. Покупайте генераторы, покупайте пауэрбанки. Покупайте, готовьтесь

- заявил Галущенко, выступая в эфире телеканала «Рада», добавив, что они постараются сделать все, чтобы у жителей было электричество.

Ранее он же (министр энергетики Украины) заявлял, что стране не грозит тотальное отключение электроэнергии, так как более половины её производится на атомных электростанциях. Стоит отметить, что если Россия не наносит удары по АЭС, это не значит, что этих ударов избежат коммуникации, по которым доставляется электроэнергия с атомных станций.

Бывший полковник СБУ Олег Стариков отмечал, что удары по объектам энергетической инфраструктуры страны значительно усложняют переброску вооружения и войск на фронт.

Последний раз массированный удар по энергообъектам Украины был совершён в ночь на 11 апреля.
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    23 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 13:31
      «Министр энергетики Украины призвал граждан готовиться к энергоколлапсу» —

      — Тьма сгущается ...
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 14:12
        Владимир Владимирович Воронцов
        — Тьма сгущается ...

        По словам министра, жителям стоит запасаться генераторами и другими средствами

        Китайские интернет. компании и сети не дадут пропасть, а топливом можно у военных расжиться.
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 14:12
        Ага.."Зима близко"(с) belay
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 13:33
      Интересно, а кем он был в то время и что говорил по поводу того, что на Донбассе люди месяцами в подвалах жили и еду готовили на костре на улице?
      Вот и к ним в Киев "счастье" пожаловало...

      Я б ему посоветовал хотя бы в Викидепии прочитать, что такое "категорический императив И.Канта". Он бы, может быть, многое понял.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 14:14
        hi Канта не читал.Но знаю про "эффект бумеранга"...Все ,как и во все времена..Не делай гадостей людяиюм,вернется многократно
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          0
          Сегодня, 14:42
          Ну вот xoxлам и возвращается за все их гадости. И это еще не вечер.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 14:35
        Цитата: Zoldat_A
        Вот и к ним в Киев "счастье" пожаловало...

        На эту тему даже украинский политолог Таран высказался, намекнув соотечественникам, к чему им надо готовиться:

        "Ну что ж, судя по последним ударам и заявлениям Центрэнерго, тепловая генерация нашей страны, как бы так корректнее сказать, находится в глубоком нокауте. Все ТЭС Центрэнерго – Трипольская, Углегорская и Змиевская ТЭС – полностью утрачены/разрушены. ДТЭК/ТЭС полностью утрачены для энергосистемы как объекты маневровой генерации. Так что осенью-зимой нас ждет… Ну вы поняли.
        Что дальше? Ну Европа должна готовиться к новой волне вынужденных переселенцев. Кто имеет возможность — думайте об этом УЖЕ. Оставшиеся в стране должны готовиться к веерным отключениям. Массовым. И к тому, что тепла в квартирах будет мало. Там, где оно будет. Преимущество в выживании будут иметь те, у кого есть домик в селе. Так что начинайте УЖЕ думать, где и как вы переживете следующую зиму.
        И начинайте делать стратегические запасы. Генераторы, солнечные и электробатареи, дрова — это все скоро пригодится. И чем быстрее вы купите, тем дешевле это обойдется. Зима обязательно наступит. И это будет самая тяжелая зима со времен обретения независимости." (с)
    3. Joker62 Звание
      Joker62
      +2
      Сегодня, 13:36
      Министр энергетики Украины призвал граждан готовиться к энергоколлапсу

      Переходим к лучине и свечам. Благодать, и не нужно платить!
      1. topol717 Звание
        topol717
        +3
        Сегодня, 13:48
        Цитата: Joker62
        Переходим к лучине и свечам. Благодать, и не нужно платить!

        Т.е. по вашему свечи из Европы будут бесплатно присылать?
      2. korwalol Звание
        korwalol
        +1
        Сегодня, 14:01
        Полная декоммунизация. Це дiло.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 14:16
          Еще вспомнят про лампочку Ильича",план ГОЭЛРО" итд...
    4. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 13:38
      Хотели кружевные труселя а получили- генераторы. Да уж...Это даже не Зимбабве.
      1. geor.tcherniaev Звание
        geor.tcherniaev
        0
        Сегодня, 14:41
        Ну, генераторы тоже не для всех. Больно дорого стоят.
    5. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Сегодня, 13:39
      Я уверен, что так заботящиеся об Украине богатые немцы приютят у себя всех украинцев, если не хватят денег - займут у богатого европейского бзнеса
    6. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 13:43
      Каждую ночь они (ВС России) атакуют, и влияние предыдущих атак увеличивается. Покупайте генераторы, покупайте пауэрбанки. Покупайте, готовьтесь

      А он, часом, не торгует этими товарами? lol
      Ну, а если по чесноку то сейчас ЕС подаёт э/энергию в Залежалую немерянными темпами. Места подстанций нам известны, вопрос - почему они работают?! Так как промышленность вна не нужна то для лампочек в сортирах хватит и оставшихся трёх АЭС, ещё и на электроплиты останется. Остальное - лишнее...
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 14:18
        Сам генератор-ничто.Жажда-все.У него.Горючки жрет немерянно..Наверное он бензином торгует.
    7. d4.fokin Звание
      d4.fokin
      +3
      Сегодня, 13:46
      Заграница нам поможет! Шлите апельсины бочках. Братья Карамазовы.
    8. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      +1
      Сегодня, 14:01
      стране не грозит тотальное отключение электроэнергии, так как более половины её производится на атомных электростанциях. Стоит отметить, что если Россия не наносит удары по АЭС

      Как так, ведь Украина утверждает, что Россия обстреливает Запорожскую АЭС? Ааааа, так она российская, поэтому и обстреливает, а украинские АЭС не трогает, тогда понятно
    9. lukash66 Звание
      lukash66
      +1
      Сегодня, 14:21
      У меня двухэтажная дача, все на электричестве, подведены 16 кВт. Отопление тэнами. Плюс скважина и вся остальная халабуда. Генератор стОит на 6-8 кВт в районе 60-80 тыс. рублей. Как можно к примеру девятиэтажку обеспечить бензогенератом? Одну квартиру да, можно. А остальное то как? Та же девятиэтажку, 4 кв. на этаже, умножить на 9, это ж скока генераторов надо. Плюс к этому тарабашат они мама не горюй, бензин жрут похлеще ЗиЛ130.
      1. Ехим Звание
        Ехим
        +1
        Сегодня, 14:30
        даешь на каждый балкон девятиэтажки генератор!
        1. lukash66 Звание
          lukash66
          0
          Сегодня, 14:50
          Не, с учётом того, что есть центральное водоснабжение, отопление, в принципе можно и генератором обойтись на телевизоры/лампочки/холодильники. А если нет? Бред. Дача и многоквартирный дом немного разные вещи.
      2. Уарабей Звание
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 14:52
        Ирония судьбы называется. Вся прелесть в том, что на просторах Ютуба, практически все идиотские ролики о том, как электричество добывать прямо из земли и другая подобная ересь, шли от авторов каналов зарегистрированных на Украине. Вот теперь у них есть хороший шанс попытаться воплотить всё это в жизнь.
    10. Roust Звание
      Roust
      +1
      Сегодня, 14:40
      Не слушайте его, кастрюлеголовые, генераторы не помогут, слушайте Кличко, то есть, сразу готовьтесь к земле.

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