Зачем англичане применяли резиновые палубы на своих авианосцах
После Второй мировой войны англичане задались вопросом, как применять палубные самолеты без шасси, поскольку при посадке на авианосец нередко возникали различные ЧП и аварии. В отличие от винтовых самолетов, реактивная авиация теоретически была способна приземляться без шасси, однако для этого необходимо подготовить площадку, которая может обеспечить достаточную амортизацию.
Удаление шасси также позволяло облегчить самолет и освободить его внутреннее пространство, тем самым улучшив его характеристики. Англичане придумали множество различных концепций посадки без шасси, например, плавающие на воде посадочные полосы, посадка на мягкий грунт или песок и даже специальные тележки.
Однако, майор Грин придумал посадку на своеобразный резиновый ковер или, скорее, большую воздушную подушку. По задумке майора, палуба авианосца должна была представлять собой большой лист резины, размещенный на пожарных шлангах под давлением. Англичане посчитали, что резиновый ковер длиной 45 и шириной 16 метров способен выдержать вес самолета массой 3,5 тонны. Самолет без шасси при этом запускался с катапульты, а резиновое покрытие поливалось водой, чтобы уменьшить износ полотна. Испытал эту безумную идею английский летчик Эрик Браун, попытавшийся прирезиниться на авианосец, однако посадка была неудачной из-за высокой скорости самолета и лишь по чистой случайности летчику удалось избежать серьезных травм.
К весне 1948 года система была доработана, благодаря чему Браун смог совершить идеальную посадку на резиновую палубу авианосца. За полгода испытаний было совершено около 200 посадок как на море, так и на суше.
Однако, по мере того как реактивные самолеты становились больше и тяжелее, окончательно стало понятно, что резиновые палубы для самолетов без шасси являются тупиковой ветвью развития.
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