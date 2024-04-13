Турецкие власти опровергли сообщения о передаче Израилю данных с базы НАТО в Турции
На фоне напряжённой ситуации между Ираном и Израилем после ударов последнего по иранскому консульству в Дамаске в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что Тель-Авив получал данные с натовской базы в Турции.
Речь шла о радиолокационной станции НАТО «Кюречик», что находится на востоке Турции в провинции Малатья.
В администрации турецкого президента Реджепа Эрдогана опровергли эту информацию, назвав её «несоответствующей действительности».
- отмечается в заявлении администрации Эрдогана.
В Анкаре также добавили, что эта радарная база была создана исключительно в целях защиты национальной безопасности Турции и союзников по НАТО. Напомним, что Турция с 1952 года является членом Североатлантического альянса.
Сегодня Ближний Восток замер в ожидании ответного удара Ирана по Израилю в отместку за нападение на иранскую дипмиссию в столице Сирии, в результате которого погибло семеро иранцев, включая и высокопоставленных военных.
В зависимости от того, как ответит Тегеран и вмешаются ли Соединённые Штаты на стороне Израиля, будет зависеть, ждёт ли регион новая крупномасштабная война.
- Википедия/KLMircea
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