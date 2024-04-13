Турецкие власти опровергли сообщения о передаче Израилю данных с базы НАТО в Турции

7
Турецкие власти опровергли сообщения о передаче Израилю данных с базы НАТО в Турции

На фоне напряжённой ситуации между Ираном и Израилем после ударов последнего по иранскому консульству в Дамаске в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что Тель-Авив получал данные с натовской базы в Турции.

Речь шла о радиолокационной станции НАТО «Кюречик», что находится на востоке Турции в провинции Малатья.
В администрации турецкого президента Реджепа Эрдогана опровергли эту информацию, назвав её «несоответствующей действительности».



Радарная информация (с базы «Кюречик») не передаётся союзникам, не входящим в НАТО, таким как Израиль

- отмечается в заявлении администрации Эрдогана.

В Анкаре также добавили, что эта радарная база была создана исключительно в целях защиты национальной безопасности Турции и союзников по НАТО. Напомним, что Турция с 1952 года является членом Североатлантического альянса.

Сегодня Ближний Восток замер в ожидании ответного удара Ирана по Израилю в отместку за нападение на иранскую дипмиссию в столице Сирии, в результате которого погибло семеро иранцев, включая и высокопоставленных военных.

В зависимости от того, как ответит Тегеран и вмешаются ли Соединённые Штаты на стороне Израиля, будет зависеть, ждёт ли регион новая крупномасштабная война.
  • Википедия/KLMircea
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 15:57
    Радарная информация (с базы «Кюречик») не передаётся союзникам, не входящим в НАТО, таким как Израиль

    А среди тех кому передаётся есть союзники Израиля...??? Ну и какая в этом случае разница...???
  2. fiv Звание
    fiv
    0
    Сегодня, 16:14
    Вроде большой дяденька, а отмазки у эрдогана, как у ребенка. Тем более, иранцев в таких делах трудно назвать наивными.
  3. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 16:22
    Значит точно передали и передают. Султанат один из худших "партнёров" России, да и остальные держат фигу в кармане, но деваться некуда. Впрочем, с другой стороны та же дружба: там халявные деньги, тут халявные ресурсы.
  4. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 16:29
    Турция один из главных мировых врунов в мире. Даже США так не лицемерят и врут. Ах, как Турция заламывает руки и плачется по поводу обижаемых Израилем палестинцев. А на деле, через США поставляют снаряды Израилю. Под видом поставок топлива для гражданских самолетов, предают топливо для военных самолетов Израиля. И вот тут тоже самое.
  5. костя1 Звание
    костя1
    0
    Сегодня, 16:32
    Турки то откуда знают что янки с базы передают и кому?
  6. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 16:53
    На фоне напряжённой ситуации между Ираном и Израилем после ударов последнего по иранскому консульству в Дамаске в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что Тель-Авив получал данные с натовской базы в Турции.
    В администрации турецкого президента Реджепа Эрдогана опровергли эту информацию, назвав её «несоответствующей действительности».

    Не признаются, врать будут, изворачиваться, но не признаются. Ибо это уже потворствование конфликту соседей. Здесь может и туркам местами достаться.
    Хотя в рамках Северо-Атлантического террористического блока НАТО всё в правилах корпоративного поведения.
  7. Ig sura Звание
    Ig sura
    0
    Сегодня, 16:59
    Ну конечно не передается игиловцы тоже не получали сведения Эрдоган считает людей де.била.ми что-ли только он такой вумный

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»