Турецкие власти опровергли сообщения о передаче Израилю данных с базы НАТО в Турции

На фоне напряжённой ситуации между Ираном и Израилем после ударов последнего по иранскому консульству в Дамаске в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что Тель-Авив получал данные с натовской базы в Турции.Речь шла о радиолокационной станции НАТО «Кюречик», что находится на востоке Турции в провинции Малатья.В администрации турецкого президента Реджепа Эрдогана опровергли эту информацию, назвав её «несоответствующей действительности».- отмечается в заявлении администрации Эрдогана.В Анкаре также добавили, что эта радарная база была создана исключительно в целях защиты национальной безопасности Турции и союзников по НАТО. Напомним, что Турция с 1952 года является членом Североатлантического альянса.Сегодня Ближний Восток замер в ожидании ответного удара Ирана по Израилю в отместку за нападение на иранскую дипмиссию в столице Сирии, в результате которого погибло семеро иранцев, включая и высокопоставленных военных.В зависимости от того, как ответит Тегеран и вмешаются ли Соединённые Штаты на стороне Израиля, будет зависеть, ждёт ли регион новая крупномасштабная война.

Радарная информация (с базы «Кюречик») не передаётся союзникам, не входящим в НАТО, таким как Израиль

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