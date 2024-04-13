Минобороны РФ: На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожены более двухсот боевиков ВСУ
Российская армия ведет активные боевые действия по всей линии фронта, как минимум нанося существенный урон противнику в живой силе и технике. Наиболее сложная ситуация для ВСУ складывается на Донецком направлении, где ВС РФ продолжают пусть медленное, но постоянное наступление, освобождая оккупированные территории ДНР.
Нарастающую нехватку вооружений, техники и боеприпасов киевское командование как всегда компенсирует жизнями своих солдат. В сегодняшней оперативной сводке начальник пресс-центра группировки «Восток» ВС РФ Александр Гордеев сообщил, что только на Южно-Донецком направлении потери врага за сутки составили более двухсот боевиков. Кроме того, выявлены и уничтожены два прифронтовых склада с боеприпасами.
Противник все чаще использует на передовой технику гражданского назначения. В частности, нашими войсками на этом участке уничтожены четыре пикапа. Также обнаружена и ликвидирована станция радиоэлектронной борьбы «Нота». В ходе контрбатарейной борьбы подбиты польская 155-мм САУ Krab и гаубица М777 производства США. Средствами ПВО перехвачены три беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Российская авиация нанесла бомбовые удары по местам скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского, расположенных к западу от Угледара. Для поражения противника были задействованы ствольная и реактивная артиллерия, а также тяжелые огнеметные системы.
В районе Малиновки и Урожайного ВСУ пытались провести перегруппировку и усиление обороны резервами. Планы врага были сорваны, наши подразделения в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю, говорится в заявлении пресс-службы группировки «Восток». В свою очередь, военкоры сообщают о продвижение наших войск на этом участке. Наши штурмовые группы подошли к окраинам Урожайного, успешно отбив контратаки ВСУ.
Впрочем, сегодняшние результаты работы группировки «Восток» ВС РФ на Южно-Донецком направлении по сравнению со вчерашними можно оценить как «скромные». Согласно оперативной сводке Минобороны от 12 апреля, на этом участке фронта противник потерял более 840 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, а также одиннадцать орудий полевой артиллерии, в том числе пять американских гаубиц М777.
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