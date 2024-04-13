«Нидерланды закрывают своё посольство в Тегеране на фоне напряженности в регионе»

Власти Нидерландов объявили о закрытии своего посольства в столице Ирана Тегеране. Соответствующее решение обусловлено ростом напряженности между Ираном и Израилем.В сообщении, опубликованном на официальном портале МИД королевства, дипломатическое представительство Нидерландов в Тегеране прекратит работу уже в воскресенье, 14 апреля. Кроме того, предполагается приостановить деятельность консульства в городе Эрбил. При этом в МИД Нидерландов добавили, что людей, предварительно записавшихся на прием, планируется уведомить о переносе даты.Ранее власти ряда стран призвали своих граждан воздержаться от посещения Ирана, Израиля и Ливана. В частности, правительства Австрии, Германии и ряда других стран посоветовали своим гражданам в экстренном порядке покинуть территорию Ирана.Ранее власти Ирана пригрозили Израилю ответными атаками за недавний авиаудар по зданию иранского консульства в столице Сирии Дамаске, в результате чего погибло несколько высокопоставленных военных Корпуса стражей исламской революции.Между тем, сообщается, что бойцы КСИР захватили следовавший в Ормузском проливе под флагом Португалии контейнеровоз. Сообщается, что причина захвата судна MSC Aries состоит в его связи с Израилем. Захваченный КСИР контейнеровоз принадлежит лондонской компании Zodiac Maritime, которая, в свою очередь, является частью Zodiac Group, принадлежащей израильскому бизнесмену Эялю Оферу.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»