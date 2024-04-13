Нидерланды закрывают своё посольство в Тегеране на фоне напряженности в регионе
Власти Нидерландов объявили о закрытии своего посольства в столице Ирана Тегеране. Соответствующее решение обусловлено ростом напряженности между Ираном и Израилем.
В сообщении, опубликованном на официальном портале МИД королевства, дипломатическое представительство Нидерландов в Тегеране прекратит работу уже в воскресенье, 14 апреля. Кроме того, предполагается приостановить деятельность консульства в городе Эрбил. При этом в МИД Нидерландов добавили, что людей, предварительно записавшихся на прием, планируется уведомить о переносе даты.
Ранее власти ряда стран призвали своих граждан воздержаться от посещения Ирана, Израиля и Ливана. В частности, правительства Австрии, Германии и ряда других стран посоветовали своим гражданам в экстренном порядке покинуть территорию Ирана.
Ранее власти Ирана пригрозили Израилю ответными атаками за недавний авиаудар по зданию иранского консульства в столице Сирии Дамаске, в результате чего погибло несколько высокопоставленных военных Корпуса стражей исламской революции.
Между тем, сообщается, что бойцы КСИР захватили следовавший в Ормузском проливе под флагом Португалии контейнеровоз. Сообщается, что причина захвата судна MSC Aries состоит в его связи с Израилем. Захваченный КСИР контейнеровоз принадлежит лондонской компании Zodiac Maritime, которая, в свою очередь, является частью Zodiac Group, принадлежащей израильскому бизнесмену Эялю Оферу.
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