Нидерланды закрывают своё посольство в Тегеране на фоне напряженности в регионе

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Нидерланды закрывают своё посольство в Тегеране на фоне напряженности в регионе

Власти Нидерландов объявили о закрытии своего посольства в столице Ирана Тегеране. Соответствующее решение обусловлено ростом напряженности между Ираном и Израилем.

В сообщении, опубликованном на официальном портале МИД королевства, дипломатическое представительство Нидерландов в Тегеране прекратит работу уже в воскресенье, 14 апреля. Кроме того, предполагается приостановить деятельность консульства в городе Эрбил. При этом в МИД Нидерландов добавили, что людей, предварительно записавшихся на прием, планируется уведомить о переносе даты.



Ранее власти ряда стран призвали своих граждан воздержаться от посещения Ирана, Израиля и Ливана. В частности, правительства Австрии, Германии и ряда других стран посоветовали своим гражданам в экстренном порядке покинуть территорию Ирана.

Ранее власти Ирана пригрозили Израилю ответными атаками за недавний авиаудар по зданию иранского консульства в столице Сирии Дамаске, в результате чего погибло несколько высокопоставленных военных Корпуса стражей исламской революции.

Между тем, сообщается, что бойцы КСИР захватили следовавший в Ормузском проливе под флагом Португалии контейнеровоз. Сообщается, что причина захвата судна MSC Aries состоит в его связи с Израилем. Захваченный КСИР контейнеровоз принадлежит лондонской компании Zodiac Maritime, которая, в свою очередь, является частью Zodiac Group, принадлежащей израильскому бизнесмену Эялю Оферу.
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6 комментариев
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  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 15:33
    Пишите прямо-в Иране будет закрыт один из узаконенных филиалов Моссада! wassat
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 15:42
      Первые побежали... Чуют крысы чем дело может закончиться... А в Москве посольство Нидерландов ещё работает...??? Если да, значит всё у нас очень неплохо...
      1. Pharmacist Звание
        Pharmacist
        +2
        Сегодня, 16:07
        Да что в Москве. В столице "незалежной" работает? Там точно всё спокойно.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 16:13
          Вспоминаю как они в начале СВО в 22-м из Киева драпали... Да... Переоценили они решительность Кремля...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:16
    «Нидерланды закрывают своё посольство в Тегеране на фоне напряженности в регионе» —


    — По посольствам,вообще-то,Израиль лупит.Его голландцы опасаются? ...
  3. костя1 Звание
    костя1
    0
    Сегодня, 16:35
    А в Израиле что то не закрыли-к чему бы это? wink

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