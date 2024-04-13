«СМИ Украины описало несколько сценариев окончания украинского конфликта»

В разных государствах мира все чаще появляются проекты мирного урегулирования между Киевом и Москвой. Поэтому одно из СМИ Украины попыталось их классифицировать и на основании своих выводов описало несколько вероятных сценариев окончания украинского конфликта.В общей сложности, их получилось шесть. Примечательно, что победитель не указывается ни в одном из них.Первый вариант, который авторы назвали «1945», предусматривает окончательное поражение одной из сторон в результате военного разгрома. При этом она вынуждена капитулировать и признать все условия, которые выдвинет победитель.Второй вариант, названный «афганским», означает длительную войну на истощение в течение долгих дет. Победитель добивается в итоге своих целей, но заплатит за это разрухой и деградацией экономики.Еще один сценарий, третий, получил наименование «финского». Он подразумевает остановку боевых действий по линии фронта и заключение полноценного мирного договора с учетом интересов двух стран. К примеру, в соглашении может быть прописан нейтральный статус Украины.Еще два варианта – «германский» и «корейский» – очень схожи, так как предусматривают остановку военных действий по линии фронта и заключение перемирия. В первом случае – Киев после прекращения военных действий, как когда-то ФРГ, получает гарантии безопасности от Запада и вступает в НАТО вместе с подконтрольными ему территориями. Мир и покой на остальной части бывшей Украины обеспечивает Москва.«Корейский вариант» не предусматривает вступление Киева в Североатлантический альянс. Его безопасность, считают украинские журналисты, обеспечит масштабная западная военная помощь, в том числе, возможно, размещение иностранных войск на украинской территории. Россия же, с которой будет заключено бессрочное перемирие, сохранит свои территориальные приобретения, де-факто признаваемые Украиной и Западом.И последний, шестой, вариант назван «палестинским». Он так же, как и несколько предыдущих, предусматривает прекращение огня, остановку войск по линии фронта и заключение перемирия. Но оно станет лишь паузой, которой стороны воспользуются для передышки и подготовки к новым военным действиям.