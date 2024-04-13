СМИ Украины описало несколько сценариев окончания украинского конфликта

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СМИ Украины описало несколько сценариев окончания украинского конфликта

В разных государствах мира все чаще появляются проекты мирного урегулирования между Киевом и Москвой. Поэтому одно из СМИ Украины попыталось их классифицировать и на основании своих выводов описало несколько вероятных сценариев окончания украинского конфликта.

В общей сложности, их получилось шесть. Примечательно, что победитель не указывается ни в одном из них.

Первый вариант, который авторы назвали «1945», предусматривает окончательное поражение одной из сторон в результате военного разгрома. При этом она вынуждена капитулировать и признать все условия, которые выдвинет победитель.

Второй вариант, названный «афганским», означает длительную войну на истощение в течение долгих дет. Победитель добивается в итоге своих целей, но заплатит за это разрухой и деградацией экономики.

Еще один сценарий, третий, получил наименование «финского». Он подразумевает остановку боевых действий по линии фронта и заключение полноценного мирного договора с учетом интересов двух стран. К примеру, в соглашении может быть прописан нейтральный статус Украины.

Еще два варианта – «германский» и «корейский» – очень схожи, так как предусматривают остановку военных действий по линии фронта и заключение перемирия. В первом случае – Киев после прекращения военных действий, как когда-то ФРГ, получает гарантии безопасности от Запада и вступает в НАТО вместе с подконтрольными ему территориями. Мир и покой на остальной части бывшей Украины обеспечивает Москва.

«Корейский вариант» не предусматривает вступление Киева в Североатлантический альянс. Его безопасность, считают украинские журналисты, обеспечит масштабная западная военная помощь, в том числе, возможно, размещение иностранных войск на украинской территории. Россия же, с которой будет заключено бессрочное перемирие, сохранит свои территориальные приобретения, де-факто признаваемые Украиной и Западом.

И последний, шестой, вариант назван «палестинским». Он так же, как и несколько предыдущих, предусматривает прекращение огня, остановку войск по линии фронта и заключение перемирия. Но оно станет лишь паузой, которой стороны воспользуются для передышки и подготовки к новым военным действиям.
  • Минобороны РФ
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13 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 14:51
    «СМИ Украины описало несколько сценариев окончания украинского конфликта» —

    — "При всём богатстве выбора,другой альтернативы нет!" ...
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +3
      Сегодня, 14:54
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — "При всём богатстве выбора,другой альтернативы нет!" ...

      у них еще есть маленький шанс на:
    2. Татьяна Звание
      Татьяна
      +2
      Сегодня, 14:59
      У хитропопого Запада во всех вариантах выигрывает только сам агрессивный Запад! Который и ведёт свою колониальную прокси-войну в Европе с 1945 года с СССР, Россией и Русскими на РОССИЙСКИХ землях!
  2. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 14:51
    Примечательно, что победитель не указывается ни в одном из них.
    ну все кроме первого подразумевают поражение краины, первый просто указывает на поражение одной и сторон
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 14:58
      Вобще то и первый подразумевает военное поражение-разгром,Украины.Просто формулировка обтекаемая
  3. Roust Звание
    Roust
    +2
    Сегодня, 14:56
    Наш Народов России Единственный вариант : Безоговорочая капитуляция Украины и вхождение в состав России!
  4. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +5
    Сегодня, 14:56
    1. Украина капитулирует и ей оставляют 5 областей.
    2. Украина капитулирует и ей оставляют 3 области.
    3. Украина капитулирует и исчезает.
    Иного варианта не существует, если Украина повоюей еще годик.
  5. Orkraider Звание
    Orkraider
    +3
    Сегодня, 15:01
    Если начали и пошли Ва-банк, надо заканчивать первым вариантом. Все остальные варианты оставят угрозу и не принесут мира нашей Родине.
  6. svp67 Звание
    svp67
    +2
    Сегодня, 15:01
    Как то странно "германский" вариант они расписали... А что ГДР и ФРГ до этого воевали между собой? Или единая страна было поделена между странами победительницами? При похожем то варианте Украину просто делят между собой страны, ранее владевшие участками ее территории, без сохранения ее самостоятельности.. Та же ФРГ до сих пор так и не стала совершенно самостоятельной страной
  7. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 15:03
    Наш Единственный вариант: Безоговорочая капитуляция Украины, распад этого несостоявшегося государства и вхождение в состав России всех территорий, кроме западных пробандеровских областей.
  8. Maluck Звание
    Maluck
    0
    Сегодня, 15:04
    Я за первый вариант... однозначно.
  9. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 15:04
    Просто "прописать" нейтральный статус Украины, теперь уже невозможно без окупации всего, что от неё останется и лишения её армии. В другом случае, они снова начнут пытаться накапливать силы и стремиться в НАТО. Ничего, что может быть основано только на бумажных договорах, без реального их обеспечения. Один раз уже отвели войска и вот во что это вылилось.
  10. JÜRGEN WEGNER Звание
    JÜRGEN WEGNER
    0
    Сегодня, 15:08
    Вообще западу, по причине подлости их сути, нельзя давать передышки ни секунды. До полного разгрома.

    И как результат, создать военно-политический союз государств пострадавших от США, Англии, НАТО и сателлитов-прихлебателей.

    Далее обложить их данью на следующие 300/500 лет.

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