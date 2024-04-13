Иранское информагентство: спецназ КСИР захватил связанное с Израилем судно в Ормузском проливе

Источник в ВМС КСИР подтвердил захват иностранного корабля, связанного с сионистским режимом, в водах Персидского залива. Корабль, связанный с сионистским режимом, сейчас направлен в территориальные воды нашей страны

Пока не только в Израиле, но и в США готовятся к обещанному в ответ на авианалет израильских ВВС на иранское посольство в Дамаске «удару возмездия», Тегеран, похоже, решил действовать ассиметрично. При этом иранские военные применили тактику, которую несколько месяцев используют йеменские хуситы, атакующие и берущие на абордаж в Красном море торговые суда, связанные с США, Великобританией, Израилем и другими странами западной военной коалиции на Ближнем Востоке.Израильское издание Times of Israel сообщило о захвате спецназом иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) судна-контейнеровоза MSC Aries в Ормузском проливе. Хотя корабль следовал из ОАЭ в Индию под португальским флагом, известно, что он связан с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера. Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании информировал об инциденте в 50 морских милях к северо-востоку от города Фуджейра в ОАЭ.Судя по опубликованному в соцсетях видео, десант КСИР высадился на судно беспарашютным способом с вертолета Ми-17.Окончательную ясность по поводу этого инцидента внесло официальное информационное агентство Исламской Республики Иран IRNA. В публикации агентства сообщается, что спецназ ВМС Корпуса стражей исламской революции SNSF захватил контейнеровоз MCS Aries в районе Ормузского пролива.— говорится в публикации IRNA.Реакция Израиля на захват иранскими военными коммерческого судна пока неизвестна. Ранее израильское командование, комментируя предупреждения Тегерана об ответных действиях на авиаудары по посольству в Дамаске, заявляло, что, скорее всего, Иран атакует военные объекты на территории Израиля, возможно, в секторе Газа и на Голанских высотах. На этот случай ЦАХАЛ и служба внешней разведки Израиля «Моссад» разработали план ответных действий.Очевидно, каким образом реагировать на инцидент с гражданским кораблем в Тель-Авиве пока не решили. Ведь считать это объявлением войны Ираном никак не получится. Максимум, о чем может идти речь, так это о «международном пиратстве» со стороны Тегерана.