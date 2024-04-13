Иранское информагентство: спецназ КСИР захватил связанное с Израилем судно в Ормузском проливе

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Иранское информагентство: спецназ КСИР захватил связанное с Израилем судно в Ормузском проливе

Пока не только в Израиле, но и в США готовятся к обещанному в ответ на авианалет израильских ВВС на иранское посольство в Дамаске «удару возмездия», Тегеран, похоже, решил действовать ассиметрично. При этом иранские военные применили тактику, которую несколько месяцев используют йеменские хуситы, атакующие и берущие на абордаж в Красном море торговые суда, связанные с США, Великобританией, Израилем и другими странами западной военной коалиции на Ближнем Востоке.

Израильское издание Times of Israel сообщило о захвате спецназом иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) судна-контейнеровоза MSC Aries в Ормузском проливе. Хотя корабль следовал из ОАЭ в Индию под португальским флагом, известно, что он связан с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера. Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании информировал об инциденте в 50 морских милях к северо-востоку от города Фуджейра в ОАЭ.



Судя по опубликованному в соцсетях видео, десант КСИР высадился на судно беспарашютным способом с вертолета Ми-17.



Окончательную ясность по поводу этого инцидента внесло официальное информационное агентство Исламской Республики Иран IRNA. В публикации агентства сообщается, что спецназ ВМС Корпуса стражей исламской революции SNSF захватил контейнеровоз MCS Aries в районе Ормузского пролива.

Источник в ВМС КСИР подтвердил захват иностранного корабля, связанного с сионистским режимом, в водах Персидского залива. Корабль, связанный с сионистским режимом, сейчас направлен в территориальные воды нашей страны

— говорится в публикации IRNA.

Реакция Израиля на захват иранскими военными коммерческого судна пока неизвестна. Ранее израильское командование, комментируя предупреждения Тегерана об ответных действиях на авиаудары по посольству в Дамаске, заявляло, что, скорее всего, Иран атакует военные объекты на территории Израиля, возможно, в секторе Газа и на Голанских высотах. На этот случай ЦАХАЛ и служба внешней разведки Израиля «Моссад» разработали план ответных действий.

Очевидно, каким образом реагировать на инцидент с гражданским кораблем в Тель-Авиве пока не решили. Ведь считать это объявлением войны Ираном никак не получится. Максимум, о чем может идти речь, так это о «международном пиратстве» со стороны Тегерана.

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    18 комментариев
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    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 15:37
      А вот и ответка потихоньку пошла, да там где похоже не ждали... Вкупе с угрозой Турции Штатам всё обретает не самые радужные перспективы... Там конфликт, тут конфликт, здесь конфликт... Мир упорно движется к третьей мировой... am
      1. krot Звание
        krot
        0
        Сегодня, 16:26
        Разграбить контейнеры, а судно на дно.. Или сжечь!
        1. Knell Wardenheart Звание
          Knell Wardenheart
          0
          Сегодня, 16:36
          Хейярр ! (..............)
    2. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      +8
      Сегодня, 15:37
      В случае с конфликтом Ирана с Западом, этот самый пролив вообще может быть перекрыт. С учетом того, что с другого конца Аравийского полуострова кошмарят йеменцы, цены на нефть, а самое главное на газ могут взлететь в разы. Европа будет "очень рада"
      1. Pharmacist Звание
        Pharmacist
        +2
        Сегодня, 16:23
        Ну, европа без дешёвого газа решила обойтись, так пусть и без дешёвой нефти поживёт. Ради демократии можно и нежравши посидеть.
    3. Бережливый Звание
      Бережливый
      +3
      Сегодня, 15:37
      Разгрузить его в Иранском порту,забить под завязку взрывчаткой и на полной скорости взорвать,предварительно направив его на побережье израиля,либо же подогнать как можно ближе к авианосцу сшы и подорвать!
      1. Serhio250381 Звание
        Serhio250381
        +1
        Сегодня, 15:44
        и на полной скорости взорвать,предварительно направив его на побережье израиля

        Немножко географически невозможно)
    4. monetam Звание
      monetam
      0
      Сегодня, 15:39
      Интересно, что за груз в контейнерах на этом судне, и когда отпустят команду ? Уверен, что именно среди команды нет ни евреев, ни американцев - а просто сборная солянка со всего мира, которая работает то тут, то там.
    5. Ирек Звание
      Ирек
      +1
      Сегодня, 15:53
      И вертолётик МИ17 , значит ждём обвинений в свой адрес.
    6. Vladlous Звание
      Vladlous
      +3
      Сегодня, 15:54
      А я бы предположил, что это, возможно, имитация ответа. Ну, в самом деле, кто Иран может ограничить в плане ответа - никто. Пусть Израиль придёт к выводу, что сегодняшний утренний фейерверк от "Хизбаллы" - и был ответом, 40-50 стареньких ракет, или, например, этот захват транспорта. Пройдёт неделя, другая - и вот когда Израиль уверует, что ответ состоялся, что это и было ответом, вот тогда и только тогда - будет настоящий ответ. Потому что Ирану не нужно бить в "молоко", тратя ракеты и дроны; потому что ПВО Израиля сейчас готово ко всему. А настоящий удар должен быть нокаутирующим, настоящий удар должен быть не как поддавка на амриканские информационные провокации. Поэтому я думаю, что ответ Ирана ещё впереди - это так, лёгкая разминка.
      1. Кронос Звание
        Кронос
        -2
        Сегодня, 16:41
        Нет такого не будет точно можно вспомнить прошлые ответы Ирана за подобные акты.
    7. oppozite28 Звание
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 15:59
      Источник в ВМС КСИР подтвердил захват иностранного корабля, связанного с сионистским режимом, в водах Персидского залива. Корабль, связанный с сионистским режимом, сейчас направлен в территориальные воды нашей страны

      — говорится в публикации IRNA.
      Не совсем тоже самое что уничтожить дипломатическое консульство, но неплохо главное чтобы без жертв. Иранский флот плавучих баз пополнился новым судном, надеюсь не последним. good drinks
      1. Кронос Звание
        Кронос
        -3
        Сегодня, 16:42
        Что не плохо ? Это обычное пиратство.
    8. Пупырчатый Звание
      Пупырчатый
      -1
      Сегодня, 16:18
      А вот такая история обычно считается пиратством. Хотя - надо морской кодекс смотреть
    9. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 16:26
      известно, что он связан с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера

      А кто же из мариманов не знает Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера Zodiac Group, Семья Офер (Гершкович) одна из самых богатых еврейских и израильских семей. Мастер (капитан) должен пройти собеседование с одним из представителей их клана.
    10. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +1
      Сегодня, 16:32
      Торопиться не надо, пусть подготовят ответик хорошенько и так жахнут чтобы сионофашисты потом две недели трупы хоронили.
    11. костя1 Звание
      костя1
      -1
      Сегодня, 16:33
      И что значит "связанное"-матрос еврей?
    12. Авиатор_ Звание
      Авиатор_
      0
      Сегодня, 17:28
      Вроде, дело полезное, но наказали еврея-олигарха, а надо наказывать еврейское государство.

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