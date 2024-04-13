Опубликованы кадры уничтожения автоматического станкового гранатомёта Mk.19 ВСУ трофейными боеприпасами от того же оружия

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Опубликованы кадры уничтожения автоматического станкового гранатомёта Mk.19 ВСУ трофейными боеприпасами от того же оружия

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент уничтожения автоматического станкового гранатомета Mk.19 боевиков киевского режима. Примечательно, что гранатомет был уничтожен при помощи трофейных осколочно-кумулятивных боеприпасов от аналогичной системы.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как по выявленной авиаразведкой позиции поставленного американцами миномета с ювелирной точностью попали несколько сброшенных с беспилотника боеприпасов, в результате чего украинские боевики лишились очередной единицы западного вооружения.






Между тем, подконтрольные Киеву территории превращаются в один из крупнейших в мире черных рынков оружия и боеприпасов. Только по официальным данным украинских властей, у населения Украины в настоящее время на руках может быть от одного до пяти миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, в том числе и поставленного Западом.

Таким образом, Украина, по сути является одним из самых опасных регионов на всем континенте. Несомненно, в случае завершения украинского кризиса и открытия границ оружие широким потоком хлынет в страны Евросоюза, где будет использовано по прямому назначению представителями криминала и террористическими организациями.

Кроме того, те части Украины, которые останутся в ее составе по итогам российской спецоперации, после отмены военного положения неизбежно захлестнет волна массового насилия, особенно учитывая нестабильное психическое состояние прошедших службу в ВСУ боевиков киевского режима.

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5 комментариев
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  1. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 16:57
    Ювелирная работа! good
    Работайте, братья! soldier
  2. geor.tcherniaev Звание
    geor.tcherniaev
    0
    Сегодня, 17:02
    Интересно, автопушка Бредли может поразить такую же Бредлю или Страйкер?
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 17:25
      Можно попытаться одну Бредлю скинуть на другую.
  3. костя1 Звание
    костя1
    +1
    Сегодня, 17:21
    Дальше чего ждать-покажут перестрелку из пистолетов?
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      0
      Сегодня, 17:26
      Нет из луков со стрелами.

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