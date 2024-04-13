Опубликованы кадры уничтожения автоматического станкового гранатомёта Mk.19 ВСУ трофейными боеприпасами от того же оружия
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент уничтожения автоматического станкового гранатомета Mk.19 боевиков киевского режима. Примечательно, что гранатомет был уничтожен при помощи трофейных осколочно-кумулятивных боеприпасов от аналогичной системы.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как по выявленной авиаразведкой позиции поставленного американцами миномета с ювелирной точностью попали несколько сброшенных с беспилотника боеприпасов, в результате чего украинские боевики лишились очередной единицы западного вооружения.
Между тем, подконтрольные Киеву территории превращаются в один из крупнейших в мире черных рынков оружия и боеприпасов. Только по официальным данным украинских властей, у населения Украины в настоящее время на руках может быть от одного до пяти миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, в том числе и поставленного Западом.
Таким образом, Украина, по сути является одним из самых опасных регионов на всем континенте. Несомненно, в случае завершения украинского кризиса и открытия границ оружие широким потоком хлынет в страны Евросоюза, где будет использовано по прямому назначению представителями криминала и террористическими организациями.
Кроме того, те части Украины, которые останутся в ее составе по итогам российской спецоперации, после отмены военного положения неизбежно захлестнет волна массового насилия, особенно учитывая нестабильное психическое состояние прошедших службу в ВСУ боевиков киевского режима.
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