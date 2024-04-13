На Украине готовят законопроект о демобилизации

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На Украине готовят законопроект о демобилизации

Вскоре украинские депутаты получат на рассмотрение закон об увольнении военнослужащих. На Украине военные из Генерального штаба и министерства обороны уже готовят этот законопроект о демобилизации.

Об этом сообщил представитель украинского Минобороны Дмитрий Лазуткин.



По его словам, документ будет подан в Верховную раду уже через несколько месяцев. Сначала предполагалось, что на данную работу потребуется около восьми месяцев, но, вероятно, она будет завершена гораздо раньше.

Он уже в работе, и в ближайшие месяцы появится версия, которая потом попадет в парламент

- заявил Лазуткин, говоря о законопроекте.

За два дня до этого, 11 апреля, депутаты Рады приняли закон о мобилизации. Среди парламентариев, проголосовавших против его принятия, был Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Его решение связано с тем, что в законе отсутствует положение о демобилизации. Депутата это не устроило, так как в документе нет четкого указания на срок службы мобилизованных.

Инициатором отказа от включения в закон нормы о демобилизации стал главком ВСУ Александр Сырский. В конце концов, украинское военное руководство решило ввести в законодательство положение о демобилизации отдельным нормативным актом.

На данный момент, как заявлял глава Минобороны Украины Рустем Умеров, действующие законы предусматривают увольнение из армии только после окончания вооруженного конфликта.

Также недавно украинский президент Владимир Зеленский одобрил новый закон о демобилизации военнослужащих срочной службы. После увольнения из рядов ВСУ им предоставляется один год отсрочки от мобилизации.
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    8 комментариев
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    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +2
      Сегодня, 17:16
      Может рассмотрят, а может (скорее всего) и нет. Не для того эту норма из закона исключили, что бы ее отдельно рассматривать. Тем более сроки - 8 месяцев, 2 месяца... эту тему и так уже пол года жуют. Морковка для ослов.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 17:34
        На Украине военные из Генерального штаба и министерства обороны уже готовят этот законопроект о демобилизации.

        Чего то его всё готовят, готовят, да никак не выготовят... Значит настолько хорош, что хрен где его обойдешь...То власть за, но законодатели против... То власть за и законодатели за, а народ против... Народ силой заткнут, законодателям заплатят, власть получит тот закон, который ей нужен... Ну а народ...??? А что народ...??? Народ на мясо пойдет в СВОшную мясорубку... am
    2. geor.tcherniaev Звание
      geor.tcherniaev
      0
      Сегодня, 17:17
      После увольнения из рядов ВСУ им предоставляется один год отсрочки от мобилизации.
      Целый год чтобы успеть намазать пятки салом, иначе придется примерить деревянный макинтош.
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        0
        Сегодня, 17:39
        Цитата: geor.tcherniaev
        Целый год чтобы успеть намазать пятки салом, иначе придется примерить деревянный макинтош.

        Сейчас с Украины "пятки смазать", можно или в окопы, или в речку Тисса.
    3. костя1 Звание
      костя1
      0
      Сегодня, 17:22
      И кого украинцы демобилизовывать собрались? lol
    4. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 17:28
      Закон о перемогилизации... не умер... инвалид... иди снова...
      Напоминает приготовление еще в ссср фарша в ручной мясорубке, когда мясо вначале, а потом фарш снова пропускали recourse
      ЗЫ СССР тут не причем, я про мясорубку
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 17:33
        Подозреваю, что закон о демобилизации как раз и нужен, что б снять с денежного довольствия и лечения с компенсациями именно поколеченных.
    5. К_4 Звание
      К_4
      0
      Сегодня, 17:30
      Да ладно вам, а наших мобиков когда отпустят? А то ведь рапортуют о рекордном колличестве котрабасов, а мобики так и сидят в окопах. Они там думают, что у мужиков терпилка реально железная?

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