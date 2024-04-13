На Украине готовят законопроект о демобилизации

Он уже в работе, и в ближайшие месяцы появится версия, которая потом попадет в парламент

Вскоре украинские депутаты получат на рассмотрение закон об увольнении военнослужащих. На Украине военные из Генерального штаба и министерства обороны уже готовят этот законопроект о демобилизации.Об этом сообщил представитель украинского Минобороны Дмитрий Лазуткин.По его словам, документ будет подан в Верховную раду уже через несколько месяцев. Сначала предполагалось, что на данную работу потребуется около восьми месяцев, но, вероятно, она будет завершена гораздо раньше.- заявил Лазуткин, говоря о законопроекте.За два дня до этого, 11 апреля, депутаты Рады приняли закон о мобилизации. Среди парламентариев, проголосовавших против его принятия, был Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Его решение связано с тем, что в законе отсутствует положение о демобилизации. Депутата это не устроило, так как в документе нет четкого указания на срок службы мобилизованных.Инициатором отказа от включения в закон нормы о демобилизации стал главком ВСУ Александр Сырский. В конце концов, украинское военное руководство решило ввести в законодательство положение о демобилизации отдельным нормативным актом.На данный момент, как заявлял глава Минобороны Украины Рустем Умеров, действующие законы предусматривают увольнение из армии только после окончания вооруженного конфликта.Также недавно украинский президент Владимир Зеленский одобрил новый закон о демобилизации военнослужащих срочной службы. После увольнения из рядов ВСУ им предоставляется один год отсрочки от мобилизации.