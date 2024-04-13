Никогда не слыли боеспособными: Ходаковский прокомментировал сообщения о прибытии французских военных в ДНР

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Никогда не слыли боеспособными: Ходаковский прокомментировал сообщения о прибытии французских военных в ДНР

Замначальника Управления Федеральной службы войск нацгвардии ДНР полковник Александр Ходаковский прокомментировал в своем телеграм-канале сообщения в прессе о прибытии французских военных в город Славянск на оккупированной территории Донецкой республики.

Ранее ряд источников сообщили, что в Славянск в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ переброшены первые подразделения 3-го пехотного полка Иностранного легиона ВС Франции в количестве 100 человек. По неофициальным данным, это специалисты по артиллерийской разведке, а также инженерная группа по строительству фортификаций и полевых укреплений. Чуть позже появилась информация о том, что французские военные привезли в этот город самоходные артиллерийские установки CAESAR.



Кроме того, 17 января в результате высокоточных ударов ВС РФ в Харькове были ликвидированы не менее 13 французских наемников, о чем сообщили волонтеры из организации SOS Donbass, добавив, что это далеко не полный список.

Бывший командир бригады «Восток» НМ ДНР считает, что даже если прибытие французских легионеров в Славянск окажется правдой, то это событие имеет определенные положительные стороны. Он отметил, что французский Иностранный легион никогда не слыл боеспособным формированием, а его появление на театре современной войны выглядит «каким-то плохим анекдотом».

Сами французские военные пока еще плохо понимают, в какую заваруху они попали на самом деле и что их ждет, считает Ходаковский. Боевые действия на Украине — это не сафари в Африке, откуда, к слову, французы в последнее время бегут со всех ног.

Война настолько ожесточилась, что эти безумцы даже не представляют себе, во что они лезут

— уверен полковник НМ ДНР в отставке.

Ходаковский считает, что очень скоро в европейском информационном пространстве появятся публикации с жалобами и стонами очередных иностранных вояк, оказавшихся в ситуации жесткой современной войны двух регулярных армий. Так уже было с первой волной искателей приключений, хлынувших на Украину из-за рубежа в начале спецоперации.

Вот только на передовую французы, скорее всего, не попадут, полагает экс-комбриг «Востока». Впрочем, и это не спасет их от дронов, ракет, бомб и снарядов российской армии. Тем более, что иностранные вояки, если они все-таки рискнули добраться до расположений ВСУ даже в прифронтовом тылу, однозначно станут приоритетной целью для ВС РФ.
  • Минобороны Франции
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28 комментариев
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  1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    +4
    Сегодня, 17:47
    Пора открывать сезон охоты.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:49
    «Сами французские военные пока еще плохо понимают, в какую заваруху они попали» —

    — Надо объяснить доходчиво ...
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 17:58
    Вот когда закопаем,тогда и будем рассуждать о их боеспособности
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 18:09
      Вот когда закопаем,тогда и будем рассуждать
      Надо сделать так, чтобы и закапывать было нечего wink
  4. костя1 Звание
    костя1
    -3
    Сегодня, 17:58
    Сначала бы узнал-что это правда-а потом-рассуждал
  5. Ярик Звание
    Ярик
    0
    Сегодня, 18:02
    Сначала ликвидировать Цезари а потом, если не поймут намека.....Потом сразу все все поймут.
  6. Stoler Звание
    Stoler
    -4
    Сегодня, 18:06
    " Охотнички" !!! fool Чему "радуемся" и воинственно дуем щеки ? Нато проверило как отреагирует Россия на появление иностранных войск на украине и убедилось что опять одним БЛА БЛА. request Так что скоро туда кто только не наедет request Кстати польша давно готова. fool
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 18:09
      Нато проверило как отреагирует Россия на появление иностранных войск
      А вот сейчас и надо реагировать. Жестко
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        0
        Сегодня, 19:32
        Цитата: Голландец Михель
        Нато проверило как отреагирует Россия на появление иностранных войск
        А вот сейчас и надо реагировать. Жестко

        Надо сделать так, что бы из этих ста ходячих легионеров, 99 убыли домой в горизонтальном положении, а оставшийся "сотый" поведал остальным французам про то, что это не их война и им нехрен лезть туда, где воюют злые русские. Чем быстрее накроем, тем более впечатляющим будет эффект. Дело за разведкой.
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 18:54
      А где официальное появление иностранных войск на Украине? Это вот эти слухи про аж сто человек? Да которые еще как крысы по норам сидят вдали от передовой, если и правда на окраине? Чем это вообще отличается от того, что было раньше?
    3. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 18:56
      . Кстати польша давно готова.
      старт ждет? Польских наемников и так полная коробочка... в первых рядах....
  7. Fachmann Звание
    Fachmann
    0
    Сегодня, 18:11
    В "Телеграме" пишут, что это, мягко говоря, неправда. Не никаких французов в Славянске.
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 18:23
      Да, есть такое. У меня там никого нет, но если сторонние паблики смотреть... ничего нет
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        0
        Сегодня, 18:51
        Есть такая пословица: "Единожды солгавши, кто тебе поверит?".
        За два года СВО нас уже "кормили" информацией про тысячу наёмников на Азовстале, про танки с заваренными люками, про немецкие экипажи "Леопардов", про сбитые ракеты, от обломков которых корабли ЧФ тонули и.т.д.
        ВРАТЬ НЕХОРОШО! Мы знаем это с детства.
        1. Александр Секлицкий Звание
          Александр Секлицкий
          -1
          Сегодня, 19:26
          А зачем ты читаешь украинские сми? И вообще зачем ты им верил?
          1. Fachmann Звание
            Fachmann
            -1
            Сегодня, 19:40
            Саня, это не украинские, а российские СМИ.
        2. Олеся Леся Звание
          Олеся Леся
          0
          Сегодня, 19:27
          Тут не соглашусь, наёмников дофига там и на поле боя. Ребята с фронта все говорят что их очень много.
          1. Fachmann Звание
            Fachmann
            -1
            Сегодня, 19:37
            Уважаемая Олеся!
            Понятие "до фига", чрезвычайно относительное.
            В плен на Азовстале, насколько я помню, взяли двух британцев и студента-мароканца.
            До этого все TV каналы убеждали нас, что там засели британцы с поляками, во главе с генералом, численностью около 1000 штыков.
  8. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    -1
    Сегодня, 18:16
    Дело то не в боеспособности 3-го пехотного полка иностранного легиона ВС Франции, а в следующем:
    1. В официальном участии французской армии, а в её лице и всей Наты, в войне супротив РФ.
    2. Отсутствие какой-либо официальной реакции РФ и МО РФ на вступление регулярных войск Наты в войну супротив РФ.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 18:37
      «В официальном участии французской армии, а в её лице и всей Наты, в войне супротив РФ.»©
      Да, ладно! Вот, прям "всей Наты"? Я немножко другую версию слышал, намедни...
  9. Vladlous Звание
    Vladlous
    +3
    Сегодня, 18:24
    Думаю, они прибыли на Украину в качестве "пробных шаров". Руководство Франции посмотрит на реакцию России, понаблюдает за ответными мерами, если таковые будут. Надеюсь, что будут, но сегодня ничего нельзя исключать. По сути Франция, а в её лице и весь блок НАТО (не имеет значения, что говорят европейские "лидеры" - они много чего говорят), тестирует эмунную систему России на такие действия. Зачем?

    По всей видимости, будут расширять конфликт. Пока идёт шумиха с натовским контингентом на Украине, учения НАТО вдоль наших границ вполне могут трансформироваться в боевые действия. Лето - осень этого года - начало большой войны с НАТО от Ледовитого океана до Чёрного моря, это я уже писал в своих статьях.... Поэтому мне кажется, что всё это ширма для более опасных и серьёзных действий. Тут ведь ещё важно, что в этих, так сказать, манпиуляциях - нет линейности. Они имеют сразу несколько целей.

    И я бы не предпологал, что Макрон прислал своих легионеров только ради того, чтобы их перебили. У них иная задача: как в военном, так и в политическим смысле.
  10. Оранг Звание
    Оранг
    +2
    Сегодня, 18:26
    Про ВСУ тоже были невысокого мнения: "чего там побеждать", а оно вон как вышло.
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 18:31
    Очевидное, что под раздачу попадают все подряд, кто туда сунется...
    Очевидно, если/когда наемников/командировочных там прикопают, не произойдёт ничего, никак и нигде... просто следующие будут опасаются, сопративьятся подобным "командировкам", если смогут.
  12. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 18:34
    Тем более, что иностранные вояки, если они все-таки рискнули добраться до расположений ВСУ даже в прифронтовом тылу, однозначно станут приоритетной целью для ВС РФ.

    Не знаю французского, но: "Bienvenue en enfer!"
  13. Рус_80 Звание
    Рус_80
    -1
    Сегодня, 19:03
    Поджарить петухов французских!
  14. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 19:12
    Опять видосы со слезами и соплями?
  15. Alemax Звание
    Alemax
    -1
    Сегодня, 19:13
    Никогда такого не было и вот, опять ©
  16. Sergio Vo Звание
    Sergio Vo
    0
    Сегодня, 19:53
    Всех зарубежных гусей в первую очередь под нож!

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