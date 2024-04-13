ВКС РФ нанесли очередную серию авиаударов по военным объектам ВСУ в Харьковской области

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ВКС РФ нанесли очередную серию авиаударов по военным объектам ВСУ в Харьковской области

Российская авиация нанесла уже ставшие традиционными удары по военным объектам в приграничных районах Харьковской области. В частности, авиаудары нанесены по объектам в Богодуховском районе, а также в расположенных в непосредственной близости к областному центру селах Тишки, Циркуны, Борщевая и Липцы, где ударом ФАБ с УМПК был уничтожен очередной пункт дислокации боевиков ВСУ, обстреливавших Белгород.

Группировка прикрытия государственной границы РФ ежедневно вычисляет на Харьковском направлении расположение пунктов временной дислокации и склады боеприпасов боевиков киевского режима. В частности, сообщается об уничтожении в населенном пункте Липцы барражирующим боеприпасом "Ланцет" американской гаубицы M109 Paladin.



В украинских и западных СМИ в последнее время все чаще появляются публикации, в которых высказывается уверенность в неизбежном скором начале наступления ВС РФ на Харьковском направлении. При этом, например, западное информационное агентство Reuters утверждает, что обстановка для ВСУ в этом приграничном регионе остается "крайне тревожной".

Также сообщается, что в Харькове началось уничтожение документации органов украинской оккупационной администрации, в том числе ТЦК. Если эти сведения соответствуют действительности, это значит, что та часть, которая подлежит эвакуации, уже вывезена, что, в свою очередь, может означать, что украинская сторона ожидает возможного начала боев за Харьков уже в самое ближайшее время.
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    6 комментариев
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    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 18:45
      Слухов много... что и как произойдёт, поживём увидим.
      1. Олеся Леся Звание
        Олеся Леся
        0
        Сегодня, 19:22
        Командованию нашему виднее на каком участке наступать, а не там где хочут натовцы. Но за харьковскую область жёстко взялись наши.
    2. Fachmann Звание
      Fachmann
      +2
      Сегодня, 19:21
      Ох, как-то не верится. Штурмовать город-миллионник? К тому же, до него дойти ещё нужно.
      Думаю, этого не будет, по крайней мере, штурма в лоб.
      1. Лешак Звание
        Лешак
        +1
        Сегодня, 19:47
        Скорее всего соглашусь с Вами, ВСУ уничтожать гораздо проще в малых городах и сёлах - стирая их в труху (как сейчас и происходит). Город равный по размерам Харькову штурмовать если и будут то только в том случае когда оборонительный потенциал будет сведён к минимуму.
    3. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      0
      Сегодня, 19:22
      Par toutes ces "prédictions" de l'Europe, des usa et de Kiev concernant Kharkov, cela donne l'impression qu'ils voudraient attirer les troupes Russes la bas...
    4. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 19:37
      Я так понимаю все, ответка за удары по карману нефтеолигархов закончилась. И все вернулось к тому что и было.
      В таком случае желаю рагулям побольше расфигачить российских нефтезаводов. А то на все кроме этого кремль только лишь красные линии рисовать может.

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