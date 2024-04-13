ВКС РФ нанесли очередную серию авиаударов по военным объектам ВСУ в Харьковской области
Российская авиация нанесла уже ставшие традиционными удары по военным объектам в приграничных районах Харьковской области. В частности, авиаудары нанесены по объектам в Богодуховском районе, а также в расположенных в непосредственной близости к областному центру селах Тишки, Циркуны, Борщевая и Липцы, где ударом ФАБ с УМПК был уничтожен очередной пункт дислокации боевиков ВСУ, обстреливавших Белгород.
Группировка прикрытия государственной границы РФ ежедневно вычисляет на Харьковском направлении расположение пунктов временной дислокации и склады боеприпасов боевиков киевского режима. В частности, сообщается об уничтожении в населенном пункте Липцы барражирующим боеприпасом "Ланцет" американской гаубицы M109 Paladin.
В украинских и западных СМИ в последнее время все чаще появляются публикации, в которых высказывается уверенность в неизбежном скором начале наступления ВС РФ на Харьковском направлении. При этом, например, западное информационное агентство Reuters утверждает, что обстановка для ВСУ в этом приграничном регионе остается "крайне тревожной".
Также сообщается, что в Харькове началось уничтожение документации органов украинской оккупационной администрации, в том числе ТЦК. Если эти сведения соответствуют действительности, это значит, что та часть, которая подлежит эвакуации, уже вывезена, что, в свою очередь, может означать, что украинская сторона ожидает возможного начала боев за Харьков уже в самое ближайшее время.
Информация