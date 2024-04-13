Немецкие власти согласились передать боевикам киевского режима еще одну из оставшихся на вооружении бундесвера систему ПВО Patriot американского производства.По информации немецкой газеты Bild, один из двенадцати оставшихся у немецкой армии ЗРК Patriot планируется поставить на Украину в максимально краткие сроки. Это будет уже третий ЗРК этой системы, переданный Германией Украине. Военный обозреватель немецкого издания Юлиан Репке, комментируя это сообщение, посетовал, что тогда как Германия отдает свой третий Patriot из двенадцати, США не передали Киеву ни одной из имеющихся у них шестидесяти систем этого типа.Между тем, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо более двадцати батальонных комплектов таких систем и значительное количество боеприпасов к ним, чтобы полностью обезопасить свои военные и энергетические объекты от атак с воздуха.Однако, при этом пожелания узурпировавшего власть на Украине Зеленского являются неосуществимыми, поскольку запрошенное главой киевского режима количество ЗРК если не превышает, то по крайней мере является сопоставимым с совокупным количеством Patriot, имеющимся на вооружении всех армий стран Евросоюза. А учитывая, что каждый из запрошенных Зеленским батальонных комплектов ЗРК Patriot состоит из 24-64 батарей, стоимость каждой из которых достигает миллиарда долларов, масштабы аппетита главы киевского режима несопоставимы с возможностями западных союзников Украины.

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