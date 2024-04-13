Власти ФРГ намерены передать Киеву ещё одну систему ПВО Patriot

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Власти ФРГ намерены передать Киеву ещё одну систему ПВО Patriot

Немецкие власти согласились передать боевикам киевского режима еще одну из оставшихся на вооружении бундесвера систему ПВО Patriot американского производства.

По информации немецкой газеты Bild, один из двенадцати оставшихся у немецкой армии ЗРК Patriot планируется поставить на Украину в максимально краткие сроки. Это будет уже третий ЗРК этой системы, переданный Германией Украине. Военный обозреватель немецкого издания Юлиан Репке, комментируя это сообщение, посетовал, что тогда как Германия отдает свой третий Patriot из двенадцати, США не передали Киеву ни одной из имеющихся у них шестидесяти систем этого типа.



Между тем, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо более двадцати батальонных комплектов таких систем и значительное количество боеприпасов к ним, чтобы полностью обезопасить свои военные и энергетические объекты от атак с воздуха.

Однако, при этом пожелания узурпировавшего власть на Украине Зеленского являются неосуществимыми, поскольку запрошенное главой киевского режима количество ЗРК если не превышает, то по крайней мере является сопоставимым с совокупным количеством Patriot, имеющимся на вооружении всех армий стран Евросоюза. А учитывая, что каждый из запрошенных Зеленским батальонных комплектов ЗРК Patriot состоит из 24-64 батарей, стоимость каждой из которых достигает миллиарда долларов, масштабы аппетита главы киевского режима несопоставимы с возможностями западных союзников Украины.
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22 комментария
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  1. костя1 Звание
    костя1
    0
    Сегодня, 20:02
    Так одну систему или одну батарею?
    1. Irokez Звание
      Irokez
      -4
      Сегодня, 20:08
      Нет. Им нужен всего одного субъект из сериала "Пацаны". Там есть супер один Патриотом называется - тот ещё чисто американский гавнюк.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 20:20
        Выклянчили всё таки... Что, что, а это хохлопитеки делают лучше всех в мире... Старик Паниковский от зависти бы умер...
    2. alystan Звание
      alystan
      +4
      Сегодня, 20:31
      Автор не ответит. Ему наверное без разницы, одну пусковую установку передадут Киеву или батарею.

      Colonelcassad пишет более подробно об этом:

      Германия собирается передать на Украину еще одну батарею ЗРК "Пэтриот". Ранее Германия уже передала на Украину 2 батареи, которые уже понесли серьезные потери в мат.части.
      Сейчас у Германии остается 10 батарей и передаваемую по факту собираются снимать с боевого дежурства.
      1. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 21:03
        Батальон СЩА ЗРК Патриот состоит из 4-6 линейных батарей по 6 ПУ. Т.е. батарея - это 24-36 ПУ. У Германии в батарее 8 ПУ.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 20:04
    Ну так Зеленский всё по правилам делает, просит больше чем надо, глядишь дадут сколько нужно.
  3. rosomaha Звание
    rosomaha
    -2
    Сегодня, 20:05
    а с чего зелебобик решил что он имеет право на жизнь, а недогос-во укрия, с лютой русофобией и возродившимся фашизмом, на существование? Как и тот же репке и подобные
  4. Михаил Дадеко Звание
    Михаил Дадеко
    0
    Сегодня, 20:06
    Глупые " Михели", отдать Зеленскому,всё равно что выбросить! fool
  5. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 20:11
    Цитата: костя1
    Так одну систему или одну батарею?

    Насколько я понимаю, батареи, сами по себе, по отдельности - не функциональны
    Сами же комплексы, кроме остальных функциональных узлов, укомплектовываются от 6 батарей и выше, 64 - это максимальное число, и вряд ли где-то существуют в таком составе
    Так что, вероятнее всего, имеется в виду один комплекс, от шести до двеннадцати батарей
    1. Сергей Валов Звание
      Сергей Валов
      +4
      Сегодня, 20:29
      Батарея Пэтриот это минимальная штатная единица этого ЗРК способная к боевому применению. Не надо путать с ПУ которых в батарее может быть различное количество. Комплекс это не штатная единица, а функциональная. Комплекс может функционировать и с одной, и с несколькими ПУ. Кроме ПУ в комплекс обязательно входят РЛС, система энергоснабжения, система связи и др.
      1. sdivt Звание
        sdivt
        +1
        Сегодня, 20:39
        Да, вы правы, я ошибался
        С меня плюсик)
        1. Сергей Валов Звание
          Сергей Валов
          0
          Сегодня, 20:43
          Не заморачивайтесь, не за награды служим. drinks
          Просто я служил в ЗРВ и все это великолепие техники видел своими глазами. Поверьте, завораживает когда дивизион меняет позицию. Это гораздо внушительнее, чем на Красной площади.
          1. sdivt Звание
            sdivt
            0
            Сегодня, 20:50
            Коллега)
            Служил в ЗРДН, Московский округ ПВО, 77-79 прошлого столетия
            И даже на стрельбы повезло съездить, Капустин Яр
            1. Сергей Валов Звание
              Сергей Валов
              0
              Сегодня, 21:01
              Я служил в МО ПВО 1975 - 1977, оператор П-15, в Капустином Яре тоже был. Был и на полигоне в бывшей Калининской области. Мир тесен.
              1. sdivt Звание
                sdivt
                0
                Сегодня, 21:20
                это от 125-го комплекса?
                С-125?
  6. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 20:28
    Как легко оказаться можно прогнуть ливерника,этот со временем и остальные пэтриоты отдаст всукам!!! fool fool
  7. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 20:31
    Анна Лена утверждала про ракеты, про комплекс целиком умолчала как ни странно. Вот шельма laughing
  8. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 20:37
    На каждый патриврот есть свой искандер или кинжал, это вам не грады в ираке сбивать laughing
  9. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    0
    Сегодня, 21:19
    А кто же будет этими вундервафлями управлять, интересно?! Гансы или Мыколы?!
  10. Комментарий был удален.
  11. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 21:21
    Это будет уже третий ЗРК этой системы, переданный Германией Украине

    А с остальными что случилось? Неужели пролюбили?
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:31
    [quote][/quote]. Так что, одну установку дают? Не батарею, не какой то батальонный комплект?
  13. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 21:36
    если ише не передали РФ должна уничтожить эти пво на границе

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