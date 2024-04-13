Сдавшиеся в плен военнослужащие подразделения 25-й бригады ВСУ говорят о том, что командование обещало им «сплошное минирование» на подступах к позициям
Находит своё подтверждение информация о сдаче в плен военнослужащих одного из подразделений 25-й бригады ВСУ. Первоначально сообщалось о том, что военнослужащие армии противника сложили оружие к западу от Авдеевки, теперь информация несколько конкретизировалась. Сдача в плен украинских военных произошла западнее линии Тоненькое-Орловка. Там продолжают продвижение наши войска.
Речь идёт о военнослужащих одного из подразделений отдельной аэромобильной (воздушно-десантной) бригады ВСУ. Штаб этой бригады находится в Днепропетровской области. Правда, ввиду систематических ударов, наносимых ВС РФ, сегодня уже сложно говорить о том, что штаб 25-й овдбр ВСУ представляет собой «стационарный» объект.
Это подразделение было переброшено в ДНР из упомянутой Днепропетровской области. Причём появляются данные о том, что как минимум у троих пленных не было никакой реальной десантной подготовки.
Напомним, что за минувшие сутки российскими войсками была взята под контроль территория площадью около 8 кв. км в районе Уманского и на подступах к Яснобродовке. Глубина продвижения к настоящему моменту превысила 2 км. И именно на этом направлении украинские военные, оставшиеся в живых после интенсивных авиаударов и артиллерийского огня, активно сдаются в плен, судя по всему, осознавая, что «третья линия обороны Сырского» только на картах ГШ ВСУ выглядит основательно укреплённой.
Украинские военные говорят о том, что командование им заявляло о «сплошном минировании» подступов к позициям. Однако когда удары ФАБами следуют один за другим по самим позициям, то это минирование (есть ли оно в действительности?) ничем обороняющейся стороне принципиально не поможет.
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