Сдавшиеся в плен военнослужащие подразделения 25-й бригады ВСУ говорят о том, что командование обещало им «сплошное минирование» на подступах к позициям

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Сдавшиеся в плен военнослужащие подразделения 25-й бригады ВСУ говорят о том, что командование обещало им «сплошное минирование» на подступах к позициям

Находит своё подтверждение информация о сдаче в плен военнослужащих одного из подразделений 25-й бригады ВСУ. Первоначально сообщалось о том, что военнослужащие армии противника сложили оружие к западу от Авдеевки, теперь информация несколько конкретизировалась. Сдача в плен украинских военных произошла западнее линии Тоненькое-Орловка. Там продолжают продвижение наши войска.

Речь идёт о военнослужащих одного из подразделений отдельной аэромобильной (воздушно-десантной) бригады ВСУ. Штаб этой бригады находится в Днепропетровской области. Правда, ввиду систематических ударов, наносимых ВС РФ, сегодня уже сложно говорить о том, что штаб 25-й овдбр ВСУ представляет собой «стационарный» объект.



Это подразделение было переброшено в ДНР из упомянутой Днепропетровской области. Причём появляются данные о том, что как минимум у троих пленных не было никакой реальной десантной подготовки.

Напомним, что за минувшие сутки российскими войсками была взята под контроль территория площадью около 8 кв. км в районе Уманского и на подступах к Яснобродовке. Глубина продвижения к настоящему моменту превысила 2 км. И именно на этом направлении украинские военные, оставшиеся в живых после интенсивных авиаударов и артиллерийского огня, активно сдаются в плен, судя по всему, осознавая, что «третья линия обороны Сырского» только на картах ГШ ВСУ выглядит основательно укреплённой.

Украинские военные говорят о том, что командование им заявляло о «сплошном минировании» подступов к позициям. Однако когда удары ФАБами следуют один за другим по самим позициям, то это минирование (есть ли оно в действительности?) ничем обороняющейся стороне принципиально не поможет.
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    12 комментариев
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    1. Victal Звание
      Victal
      +1
      Сегодня, 18:29
      Сказали... Надо было самим лепехами минировать, самое надёжное средство!
    2. Irokez Звание
      Irokez
      +1
      Сегодня, 18:31
      Всё держится на обмане и обещаниях лишь бы на передок отправить. Обстрелянных и упёртых придерживают ибо те ещё могут воевать как надо.
      1. Пензяк Звание
        Пензяк
        +2
        Сегодня, 19:13
        А что, эти сдавшиеся, при наличии "сплошного минирования" так и продолжали бы отстреливаться, убивать наших бойцов? Или только когда патроны кончаются, ФАБы падают и сало доели то начинают про плен думать, чаю попить, перевязку сделать и сигаретку стрельнуть?
    3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 18:36
      «Сдавшиеся в плен военнослужащие говорят о том, что командование обещало им» —

      — Опять бедные "обманутые" ...
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +5
        Сегодня, 18:56
        Точно. Дежурная фраза " нам казалЫ".. И поди весь БК использовали. А потом- в плен. Гнилой народ.(((
      2. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 19:07
        Сдавайся, кто может! winked ............
    4. Shumi2010 Звание
      Shumi2010
      +1
      Сегодня, 18:43
      сколько сдалось то??? непонятно из текста. один?
    5. Alex20042004 Звание
      Alex20042004
      +2
      Сегодня, 18:58
      С 2014 года в плен не брать с 25-й бригады.
    6. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +1
      Сегодня, 19:19
      25 же нацистские мрази что в ато против мирных учавствовали...
      Бригада Зенченко вместе с националистическим батальоном «Айдар» участвовала в захвате мирного луганского аэропорта в 2014 году. В октябре того же года Amnesty International провела расследование и обвинила нескольких членов бригады в расстреле четырех местных жителей. Казни проходили в районе поселков Коммунар и Нижняя Крынка. В Шахтерске боевики забрасывали гранатами женщин, стариков и детей. Комбриг знал об этих преступлениях, но не предпринимал попытки их остановить.
    7. hiller Звание
      hiller
      +1
      Сегодня, 19:20
      Место дислокации пгт Гвардейский Новомосковского района Днепропетровской области. Ранее место дислокации 42 гвардейской танковой дивизии ВС СССР. 22 километра от города Новомосковск. Самая цивилизованная улица там была - Зенитная. Самая отстойная - Прожекторная. Так называемые "фанзы" - бараки на четыре семьи. Вода в колонке. Отхожее место в лесу метров 200. Отопление печное, если дровами удалось разжиться. Банный день - рейсовым автобусом в Новомосковск.
      1. Авиатор_ Звание
        Авиатор_
        0
        Сегодня, 19:46
        Отхожее место в лесу метров 200.
        Так вся дорога к нему должна быть отмечена, не все ведь добежать смогут, когда понадобится. Да и чемпионов в спринте на 200 м из этого пгт почему-то не было. Значит, все 200 м пахучие были.
        1. hiller Звание
          hiller
          0
          Сегодня, 19:53
          Извините. Территория закреплялась за ответственными лицами. И спрос был конкретный с еженедельным обходом по субботам. Вот другое дело зимой или в вечернее время, а если свет отключили да еще женскому полу и детям? Тут рецепт один - пластиковое ведро всем в помощь))))

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