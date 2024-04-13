Израиль отменяет занятия в учебных заведениях, командование вынуждено откладывать операцию в Рафахе из-за ожидания иранского удара

3
Израиль отменяет занятия в учебных заведениях, командование вынуждено откладывать операцию в Рафахе из-за ожидания иранского удара

Израиль продолжает готовиться к возможной атаке на свои объекты со стороны Ирана. Напомним, что Иран уже которые сутки подряд публикует угрожающие ролики, обещая ответ на израильский удар по консульству в Дамаске. Американский президент Байден попытался предостеречь Тегеран от атаки на Израиль, а в ответ от властей Ирана услышал предостережение относительно того, чтобы США не вмешивались в противостояние двух стран, если не хотят, чтобы в цели для иранских ракет и дронов превратись объекты США на Ближнем Востоке.

Стало известно, что власти Израиля приняли решение отменить все занятия в школах и ряде других учебных заведений, включая религиозные.



Одновременно с этим командование ЦАХАЛ оказалось вынуждено в экстренном порядке пересмотреть планы и сроки проведения силовой операции в палестинском Рафахе. Пока операция откладывается. Генералитет израильской армии опасается того, что в складывающихся условиях ситуация может для Израиля свестись к войне как минимум на два фронта. Причём израильская разведка точно не может сказать, где и в каких масштабах готовится открыть свой фронт Иран.

Напомним, что иранские власти ранее заявили о том, что могут отказаться от ответных действий в отношении Израиля, если Совбез ООН примет решение с осуждением действий Израиля как в секторе Газа, так и в плане нападения на консульство ИРИ в Сирии. Прошло уже минимум двое суток, Совбез из-за позиции США и Британии никакой осуждающей «ноты» не озвучил.

Соответственно, для Израиля это стало реальным поводом полагать, что Иран действительно может ударить. Тем временем на Западе и в Израиле всё активнее комментируют кадры с перемещением иранских ракетных установок, систем ПВО и тренировки подразделений, оснащённых ударными беспилотниками, что считается подготовкой к возможному вооружённому конфликту.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    3 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. 8200 Звание
      8200
      -1
      Сегодня, 21:49
      Учитывая тот факт что Израиль и Иран находятся в состоянии войны, а также степень угрозы от Ирана, Израиль в праве нанести превентивный удар, любым имеющимся вооружением, включая ядерное!
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 21:52
        .
        Цитата: 8200
        Учитывая тот факт что Израиль и Иран находятся в состоянии войны, а также степень угрозы от Ирана, Израиль в праве нанести превентивный удар, любым имеющимся вооружением, включая ядерное!


        Ага.И получить ответку.В Израиле сами точно не уверены есть у Ирана ядерное оружие или нет.

        И долго Израиль будет бояться иранского удара?Месяц,полгода,год?Можно делать ставки.
    2. oppozite28 Звание
      oppozite28
      0
      Сегодня, 21:50
      По моему сами израильтяне не ведают чего творят. Жили себе тихо спокойно (относительно), чего не хватало ?! request Полный провал политики кабинета министров Израиля во главе с Нетоньяху, полнейший !!!

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»