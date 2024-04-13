Израиль отменяет занятия в учебных заведениях, командование вынуждено откладывать операцию в Рафахе из-за ожидания иранского удара
Израиль продолжает готовиться к возможной атаке на свои объекты со стороны Ирана. Напомним, что Иран уже которые сутки подряд публикует угрожающие ролики, обещая ответ на израильский удар по консульству в Дамаске. Американский президент Байден попытался предостеречь Тегеран от атаки на Израиль, а в ответ от властей Ирана услышал предостережение относительно того, чтобы США не вмешивались в противостояние двух стран, если не хотят, чтобы в цели для иранских ракет и дронов превратись объекты США на Ближнем Востоке.
Стало известно, что власти Израиля приняли решение отменить все занятия в школах и ряде других учебных заведений, включая религиозные.
Одновременно с этим командование ЦАХАЛ оказалось вынуждено в экстренном порядке пересмотреть планы и сроки проведения силовой операции в палестинском Рафахе. Пока операция откладывается. Генералитет израильской армии опасается того, что в складывающихся условиях ситуация может для Израиля свестись к войне как минимум на два фронта. Причём израильская разведка точно не может сказать, где и в каких масштабах готовится открыть свой фронт Иран.
Напомним, что иранские власти ранее заявили о том, что могут отказаться от ответных действий в отношении Израиля, если Совбез ООН примет решение с осуждением действий Израиля как в секторе Газа, так и в плане нападения на консульство ИРИ в Сирии. Прошло уже минимум двое суток, Совбез из-за позиции США и Британии никакой осуждающей «ноты» не озвучил.
Соответственно, для Израиля это стало реальным поводом полагать, что Иран действительно может ударить. Тем временем на Западе и в Израиле всё активнее комментируют кадры с перемещением иранских ракетных установок, систем ПВО и тренировки подразделений, оснащённых ударными беспилотниками, что считается подготовкой к возможному вооружённому конфликту.
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