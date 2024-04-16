«Рафаль» для Сербии – предательство или вынужденная мера?

16
«Рафаль» для Сербии – предательство или вынужденная мера?

Да, получается очень интересная картина: Сербия, друг-союзник в Европе, наверное, один из последних, и вдруг делает такой финт, покупая французские «Рафаль». Это подтвердил уже президент страны Вучич, заявив, что были достигнуты «конкретные соглашения» о покупке 12 самолетов.

Для Сербии, которая в основном оперирует российским вооружением, шаг вроде бы довольно странный, и в редакцию прилетело сразу несколько статей от «рассерженных патриотов». Собственно, и в интернете полно вот этого: «нечего за них было впрягаться», «предатели», «тоженебратушки» и так далее. Обычная обывательская глупость людей, живущих эмоциями и не желающих внимательно рассмотреть вопрос.



А мы рассмотрим внимательно, тем более что в балканском вопросе у меня есть два консультанта, живущие в Сербии и приложившие очень много усилий и времени, чтобы я понял, что представляет собой этот змеиный уголок, именуемый Балканами. Без понимания этого о самолетах не поговорить, там все очень сильно завязано.

Итак, Сербия покупает 12 истребителей «Рафаль». Таких же, какие купила чуть раньше Хорватия, за примерно такую же стоимость: около трех миллиардов долларов.

Французы, конечно, радуются, у них прорыв. Это уже седьмой по счету контракт по продаже «Рафалей», продажи которых стартовали, честно признаем, так себе. Да и Сербия с Хорватей – ну не покупатели это, полк на двоих – так себе, но лиха беда начало, отгрызаются куски бывшего российского рынка. И тут есть чему радоваться, спора нет.

Вучич, как всегда, делает из покупки истерическое шоу, подписывать договор будут в присутствии аж двух президентов, Сербии и Франции.


Сербия будет использовать «Рафали» для столь необходимой модернизации своего стареющего парка истребителей, который состоит из советских истребителей МиГ-29, приобретенных еще Югославией в 80-х годах прошлого века и разбавленные (те, кто уцелел после 1999 года) российскими и белорусскими не очень новыми МиГ-29.


Очевидно, что «Рафаль» значительно более боеспособен, чем МиГ-29, родом из прошлого века. В общем, у ВВС Сербии аж 14 МиГ-29, которые надо на что-то менять. Если надо, конечно, воевать вроде пока страна не собирается, но МиГи уже явный авиахлам.


В стандартную комплектацию «Рафаля» входит радар с активной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA) RBE2, канал передачи данных Link 16, обновленный комплекс самообороны/радиоэлектронной борьбы Spectra и автоматическая система предотвращения столкновений с землей.

Комплект вооружения теперь включает в себя, среди прочего, ракету класса «воздух-воздух» MBDA Meteor большой дальности (которую, заметим, французы, если не будут дураками, сербам не продадут ни за что), контейнер для наведения Thales TALIOS и высокоточное изделие класса «воздух-земля» Sagem Hammer с лазерным наведением.

В целом-то оно все смотрится неплохо, если бы не Россия за спиной. Уверен, что «Рафали» если и поступят, то не в самой шикарной комплектации. Так сказать, во избежание и на всякий случай.

Неясно, когда Сербия может получить эти самолеты, если договор будет заключен, как было объявлено. В прошлом месяце производитель подтвердил, что к концу 2023 года у него есть запас в 141 экспортный самолет плюс еще 70 для Франции. С тех пор в портфель заказов добавилась еще одна партия из 18 самолетов для Индонезии. В некоторых предыдущих экспортных заказах Франция была готова перенаправить самолеты со складов ВВС Франции другим клиентам, чтобы обеспечить их более быструю доставку.

Теперь о политической составляющей. Сербия занимает нейтральную позицию, но у нее уже давно тесные военные отношения с Россией, включая регулярные совместные учения, в том числе и в среде ВВС.

В отличие от Хорватии, Сербия не является членом НАТО, но участвует в программе «Партнерство ради мира», что-то вроде «НАТО-лайт», которая позволяет странам проводить совместные военные учения и другие инициативы без вступления в альянс.

Сербия в свою очередь, не сильно стремится присоединиться к Европейскому Союзу, но тем не менее, Балканы – это Европа, и тут все сильно завязано в один клубок.

У сербов действительно, настроение среднее такое: с одной стороны, вроде как Шенген никому не мешает, с другой – а они и так неплохо живут. Да, молодежь рвется поработать в Европе, но это запросто делается и без Шенгенской визы.

Но есть Косово. Вот вам карта, скажем так, сербскоориентированная.


А вот вам карта, которую я взял в «Ле Монд», то есть, французская/европейская.


Обратите внимание на то, что Косово с точки зрения Европы – это прямо отдельное государство. Со всеми вытекающими последствиями.

А последствия такие: Косово, заявившее о своей независимости, частично признанное явление, причем, сперва куча государств признали независимость, а потом началась череда отзывов. Но пока статус Косова примерно такой же, как у Абхазии. Да, там есть теперь своя администрация и даже целый президент в столице Приштине. Но север Косова, где живут сербы, Приштина не контролирует, с другой стороны, Белград не контролирует центр и юг Косова, хотя по Конституции это сербская земля.

Давить и вразумлять косоваров – не вариант, в Сербии все прекрасно понимают, что тогда их будут метелить всей Европой. Как это уже было в 1999 году и дальше. Россия? Ну до 2022 года российская армия грозным призраком стояла за сербами, там все были уверены, что в случае чего…

Сегодня понятно, что никакого «в случае чего» не будет, и Россия занята несколько иными проблемами.

Однако отделять Косово Европа тоже не спешит. Тут внезапно сыграла свою разрушительную роль некая Сербская Республика в составе Боснии и Герцеговины. На самом деле БиГ – это отдельное шоу с землеустройством, но в составе этого образования чуть ли не половина территории с половиной же жителей – это как раз Сербская Республика (столица номинально Сараево, но по факту – Баня-Лука).

Так вот, президент СР в составе БиГ некий Милорад Додик, имеющий репутацию завзятого шовиниста и националиста (чего стоят общежитие имени Радована Караджича и памятник Гавриле Принципу), выдал номер, сказав, что в случае признания независимости Косова и принятия этой страны в Евросоюз, он возьмет Сербскую Республику, выкорчует ее из Боснии и Герцеговины и уведет домой, в Сербию. Как Крым.

В Боснии и Герцеговине, а потом и во всей Европе, мягко говоря, обалдели от такой подачи, но весь прикол момента в том, что Додик запросто может такое инициировать! Реально человек непростой и с такими завихрениями, но – откровенно наш.

Так что с Косово все в Европе пока угомонились, потому что если действительно Додик «закрымит» Сербскую республику, то от Боснии и Герцеговины останется плевок на карте.

Это политическая картинка балканского дурдома в изложении сербов. Самое интересное, что люди абсолютно не сомневаются во всех приведенных пунктах, особенно в отношении того, что им за Косово выпишут по полной программе. Это же сербов можно убивать где угодно, а хорвата или албанца трогать нельзя никак…

Но вернемся к самолетам и картам.

Итак, вопрос: а почему бы сербам не перестать валять дурака и не купить, скажем, наши Су-35СЭ, которые на голову лучше, чем «Рафали»? Да, по сравнению с МиГ-29, считай, заново все осваивать придется, самолет реально иного поколения, но все же российская техника сильно отличается от французской. В лучшую сторону.

И продали бы наши с удовольствием, и научили бы.

Смотрим на лоскутное одеяло, оставшееся от бывшей Югославии, и понимаем, что в случае покупки Су-35, доставить их в Сербию нет никакой возможности.

Те, кто начал орать на всех углах о том, что сербы предатели, эти люди просто даже не удосужились посмотреть на карту. Хотя бы одним глазком. А вот если бы такое произошло, то эти господа открыли бы для себя очень интересную особенность Сербии – у нее нет общей границы с Россией. И выхода к морю тоже нет.

Внимание, вопрос: а как бы в таком случае Су-35 попали бы в Сербию? Ах, на крылышках прилетели бы… Да, говорят, самолеты умеют такую опцию – летать. Вот только чтобы прилететь в Сербию и сесть там, необходимо спросить разрешения у стран, через воздушное пространство которых им придется лететь. У Сербии, повторюсь, нет выхода к морю, это значит, нет выхода к нейтральным коридорам, по которым можно было бы проскочить.

Не уверен за Македонию и Боснию с Герцеговиной, но вот все остальные страны явно не стали бы пропускать через свое воздушное пространство российские самолеты. Это касается и членов НАТО Болгарии, Румынии, Австрии и Греции, да и все эти осколки бывшей Югославии тоже не очень-то и самостоятельны.

Уверен, что там, где не наши, все было предусмотрено и все лица были извещены, что случится в том варианте, если Россия начнет поставку своих вооружений в Сербию.

Хотя там сильно не надо было напрягаться, и так понятно, что закрыть порты и воздушные пространства для российских поставок санкциями – это проще простого. И можно очень громко возмущаться различными негативными особенностями, присущими сербам, но вот на вопрос как доставить технику в Сербию, ни один крикун толком ничего не ответил. Что в целом логично, ибо орать это одно, а мешки ворочать – совершенно другое.

Но независимо от того, как развиваются российско-сербские отношения, приобретать российское оружие стало гораздо сложнее с тех пор, как Запад ввел санкции против России. Дело не только в том, что стало намного сложнее покупать новые истребители, например, но и в том, что источник запасных частей для существующих самолетов, по сути, стал проблемным. А если говорить о капремонтах и модернизациях, то здесь да, с Россией очень непросто стало работать. Особенно в Европе. Да и по другим регионам США тоже давят так, что мало не кажется никому. Последствия этого давления проявляются в изменениях в закупках самолетов по всему миру, чего тут говорить.

Потому, когда тебе нужно оружие, а взять его не особо есть где – приходится искать альтернативу. К сожалению, авиационная техника – это самая сложная техника в мире до сих пор и самая капризная.


Вертолет H215 сербской полиции, пролетает над аэропортом Никола Тесла в Белграде

До появления интереса к «Рафалю», Сербия успела приобрести три средних вертолета Airbus H215 и девять легких многоцелевых вертолетов H145M, а также пару турбовинтовых транспортных самолетов C295 для своих вооруженных сил и полиции. Надо в этом видеть злой умысел? Слабость? Предательство?

Нет. Вижу пока просто невозможность осуществить контракты такого плана. Сербия, увы, это не Иран. Это в Тегеран самолеты своим ходом махнули над Каспием, и никаких проблем. И боевые могут, и транспортные. А в Белград – извините, турки возят. Из Белграда в Анкару, а уже оттуда в Москву, например. И другого пути нет. А боевой самолет перегнать – увы. И транспортником не доставить тоже, не пропустят. Ну а моря, как я уже сказал, в Сербии пока не предвидится. И болгары с румынами, сами понимаете, не помощники.

Не знаю, как относится к тем, кто ором орет на сербов. Вариантов-то всего два: либо остаться без современного оружия, что совершенно не вариант в такое время, либо покупать там, где оно есть.

Запад смог выключить Россию из списков поставщиков оружия для многих стран, это факт. Однако, ситуация такова, что это идет только на пользу, потому что деньги от партнеров – это хорошо, но на Украине воюют не деньгами, а техникой и боеприпасами. И все, что производят наши заводы, все это больше нужно там.

Ничего страшного в принципе, ну полетают сербы на «Рафалях». Потом будут у них Су-35СМ или что-то еще, но до этого надо решить главную проблему – проблему Украины.

Вот, собственно, все, что мы хотели сказать в отношении вроде бы странного такого контракта на покупку «Рафалей» Сербией.
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Tucan Звание
    Tucan
    +1
    Сегодня, 04:51
    В статье слишком много воды и эмоций. Что касается этого:
    получается очень интересная картина: Сербия, друг-союзник в Европе, наверное, один из последних, и вдруг делает такой финт, покупая французские «Рафаль».
    , то давно пора понять, что постоянных союзников не существует, а существуют интересы страны. Несколько лет назад Сербия приобрела не наш ЗРК С-400, а китайский НQ-22. Выводов сделано не было.
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      -2
      Сегодня, 05:02
      Цитата: Tucan
      В статье слишком много воды и эмоций. Что касается этого:
      получается очень интересная картина: Сербия, друг-союзник в Европе, наверное, один из последних, и вдруг делает такой финт, покупая французские «Рафаль».
      , то давно пора понять, что постоянных союзников не существует, а существуют интересы страны. Несколько лет назад Сербия приобрела не наш ЗРК С-400, а китайский НQ-22. Выводов сделано не было.

      видимо некоторые не понимают,что Сербия не граничит с Россией, и доставить что либо туда очень сложно. Ну не пропустили бы из России С-400,неужели не понятно ? нужно обязательно разжевать и в рот положить ? сами "выводы" делайте.
      1. Tucan Звание
        Tucan
        +4
        Сегодня, 05:07
        Да вы, что? Может прежде чем "разжевывать" стоит поинтересоваться, когда Сербия отказалась от С-400 и купила китайский ЗРК?
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +1
        Сегодня, 05:39
        Цитата: Аэродромный
        Ну не пропустили бы из России С-400,неужели не понятно ? нужно обязательно разжевать и в рот положить ? сами "выводы" делайте.

        А что, Черногория выход к морю потеряла?
  2. Мекей Иптышев Звание
    Мекей Иптышев
    +4
    Сегодня, 04:56
    Все эти слова "братский народ, союзники, дружба" -в политике имеют вес 0.
    Как сказал классик политики: "нет союзников, есть интересы". Александр Третий понимал, что только армия и флот союзники России, остальное болтовня. И кто верит в эту болтовню, тот оказывается втянутым в СВО
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 05:51
      Цитата: Мекей Иптышев
      Все эти слова "братский народ, союзники, дружба" -в политике имеют вес 0.

      Вот болгары - настоящие братушки! good Мы их отвоевали у османов, дали суверенитет. на Берлинском конгрессе им тут же территорию урезали, признали только автономию и на протяжении 30 лет мы единственные кто признавал Болгарию как независимое государство. А во времена СССР они, вообще, два раза просились в состав Союза как 16-ая республика! Но!!! При всём этом, в обоих мировых войнах воевали против нас, после распада Варшавского договора и СЭВ, тут же вошли в НАТО и ЕЭС. И ведут соответствующую политику - блокировали наши южные потоки и помогают Украине. А в случае Третьей Мировой ОПЯТЬ будут воевать против нас! fellow
  3. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    0
    Сегодня, 05:00
    Потом будут у них Су-35СМ

    Что, Сербия к морю выйдет?
    А если как-то купят, Рафали без запчастей не останутся?
  4. KCA Звание
    KCA
    +1
    Сегодня, 05:04
    А как-же подаренные Россией 6 МиГ-29 пролетели в Сербию? Они суперстелс и их никто не заметил? Снять крылья и силами ВТА доставить нивкак? Чо за бред? Если очень хочется, то можно сделать что угодно, о Искандерах в Калининграде узнали только из репортажей по российскому ТВ
    1. 75Сергей Звание
      75Сергей
      0
      Сегодня, 05:33
      Это было давно, задолго до.
  5. U-58 Звание
    U-58
    +1
    Сегодня, 05:09
    Все это, только намного более кратко, я писал вчера при обсуждении этой же темы. Заминусовали "квасные патриоты".
    Между тем в материале автора явно сквозит озабоченность за судьбу сегодняшней Сербии. Да, это буквально дружественный островок в окружении "заклятых друзей" России.
    И насколько долго продлится эта наша дружба- предсказать не возьмётся ни один политик.
    Тут либо Запад "дожмёт" русофильство сербов, либо Россия веско и действенно покажет себя другом Сербии.
  6. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +3
    Сегодня, 05:27
    Не знает Вучич историю с французскими радарами Садама Хуссейна в нужный момент отказавшиеся работать...наивный индеец. smile
  7. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 05:31
    А зачем Сербии вооружения?
    В достаточном количестве она его приобрести и использовать не сможет, в случае любого лишнего движения супротив Запада, её шапками закидают, а так это просто дорогая игрушка.
    Главное что бы "старые" МиГи и прочие вооружения к ххлам не попали.
  8. север 2 Звание
    север 2
    +1
    Сегодня, 05:34
    К сегодняшним эмоциям и благородству русских следует адресовать поступки России спасая когда то православных на Балканах. С тех пор много воды утекло . Освобождённые тогда там православные скоро стали в строй недругов в России , а в самой России православие скоро тогда и вовсе было определено в стан изгоя .Так что логично делать вывод , что сказка про братьев православных славян - это для рядовых , а для политиков - это интересы . Кстати Ельцинская Россия выйдя из состава СССР в 1991 году бросила за пределами России на произвол судьбы 20 000 000 в основном православных русскоязычных Россию любящих и ей преданных людей и только в 2014 в Крыму и 2022 на Донбассе додумалась их спасть . А из осколков большой Югославии и из большого Варшавского договора фактически недругами окружённая Сербия понимает , что если России своих спасать так с трудом получается ,те сербов Россия сейчас точно вряд ли спасёт . В Сербии вообще парадокс . Там прорусское старшее поколение и простые люди , но там прозападная молодёжь и большинство политиков.
  9. svp67 Звание
    svp67
    0
    Сегодня, 05:49
    «Рафаль» для Сербии – предательство или вынужденная мера?
    Хватит пропагандистских штампов. Надо смотреть на все вещи реально. Сербия, страна, находящаяся в труднейшем экономическом, политическом и военном положении, и она стремиться всячески проводить свой, национальный политический курс. Ей надо чем то защищать такое свое движение.
  10. Комментарий был удален.
  11. mark1 Звание
    mark1
    0
    Сегодня, 06:02
    А что нам от Сербии, кроме того, что они хорошие ребята? Баз, как я понимаю нет, шпионского гнезда а-ля Лурдес тоже нет, центра влияния нет (вспоминают что "нас и русских 150 миллионов" только при появлении условного паяльника вблизи от от условного причинного места) в войну в случае чего за нас, как Тувинская республика за СССР в 41м не вступят, какого то особенного экономического взаимодействия нет... Ну и пусть себе живут как им нравится, мы за них порадуемся, "Рафаль" им попутным ветром. Румыны, вон тоже православные.
  12. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 06:05
    Подумали бы сербы у кого покупать. Наверняка эти истребители с подвохом и там зашиты какие-нибудь "бэкдоры". Ну это их дело

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»