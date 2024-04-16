«Рафаль» для Сербии – предательство или вынужденная мера?
Да, получается очень интересная картина: Сербия, друг-союзник в Европе, наверное, один из последних, и вдруг делает такой финт, покупая французские «Рафаль». Это подтвердил уже президент страны Вучич, заявив, что были достигнуты «конкретные соглашения» о покупке 12 самолетов.
Для Сербии, которая в основном оперирует российским вооружением, шаг вроде бы довольно странный, и в редакцию прилетело сразу несколько статей от «рассерженных патриотов». Собственно, и в интернете полно вот этого: «нечего за них было впрягаться», «предатели», «тоженебратушки» и так далее. Обычная обывательская глупость людей, живущих эмоциями и не желающих внимательно рассмотреть вопрос.
А мы рассмотрим внимательно, тем более что в балканском вопросе у меня есть два консультанта, живущие в Сербии и приложившие очень много усилий и времени, чтобы я понял, что представляет собой этот змеиный уголок, именуемый Балканами. Без понимания этого о самолетах не поговорить, там все очень сильно завязано.
Итак, Сербия покупает 12 истребителей «Рафаль». Таких же, какие купила чуть раньше Хорватия, за примерно такую же стоимость: около трех миллиардов долларов.
Французы, конечно, радуются, у них прорыв. Это уже седьмой по счету контракт по продаже «Рафалей», продажи которых стартовали, честно признаем, так себе. Да и Сербия с Хорватей – ну не покупатели это, полк на двоих – так себе, но лиха беда начало, отгрызаются куски бывшего российского рынка. И тут есть чему радоваться, спора нет.
Вучич, как всегда, делает из покупки истерическое шоу, подписывать договор будут в присутствии аж двух президентов, Сербии и Франции.
Сербия будет использовать «Рафали» для столь необходимой модернизации своего стареющего парка истребителей, который состоит из советских истребителей МиГ-29, приобретенных еще Югославией в 80-х годах прошлого века и разбавленные (те, кто уцелел после 1999 года) российскими и белорусскими не очень новыми МиГ-29.
Очевидно, что «Рафаль» значительно более боеспособен, чем МиГ-29, родом из прошлого века. В общем, у ВВС Сербии аж 14 МиГ-29, которые надо на что-то менять. Если надо, конечно, воевать вроде пока страна не собирается, но МиГи уже явный авиахлам.
В стандартную комплектацию «Рафаля» входит радар с активной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA) RBE2, канал передачи данных Link 16, обновленный комплекс самообороны/радиоэлектронной борьбы Spectra и автоматическая система предотвращения столкновений с землей.
Комплект вооружения теперь включает в себя, среди прочего, ракету класса «воздух-воздух» MBDA Meteor большой дальности (которую, заметим, французы, если не будут дураками, сербам не продадут ни за что), контейнер для наведения Thales TALIOS и высокоточное изделие класса «воздух-земля» Sagem Hammer с лазерным наведением.
В целом-то оно все смотрится неплохо, если бы не Россия за спиной. Уверен, что «Рафали» если и поступят, то не в самой шикарной комплектации. Так сказать, во избежание и на всякий случай.
Неясно, когда Сербия может получить эти самолеты, если договор будет заключен, как было объявлено. В прошлом месяце производитель подтвердил, что к концу 2023 года у него есть запас в 141 экспортный самолет плюс еще 70 для Франции. С тех пор в портфель заказов добавилась еще одна партия из 18 самолетов для Индонезии. В некоторых предыдущих экспортных заказах Франция была готова перенаправить самолеты со складов ВВС Франции другим клиентам, чтобы обеспечить их более быструю доставку.
Теперь о политической составляющей. Сербия занимает нейтральную позицию, но у нее уже давно тесные военные отношения с Россией, включая регулярные совместные учения, в том числе и в среде ВВС.
В отличие от Хорватии, Сербия не является членом НАТО, но участвует в программе «Партнерство ради мира», что-то вроде «НАТО-лайт», которая позволяет странам проводить совместные военные учения и другие инициативы без вступления в альянс.
Сербия в свою очередь, не сильно стремится присоединиться к Европейскому Союзу, но тем не менее, Балканы – это Европа, и тут все сильно завязано в один клубок.
У сербов действительно, настроение среднее такое: с одной стороны, вроде как Шенген никому не мешает, с другой – а они и так неплохо живут. Да, молодежь рвется поработать в Европе, но это запросто делается и без Шенгенской визы.
Но есть Косово. Вот вам карта, скажем так, сербскоориентированная.
А вот вам карта, которую я взял в «Ле Монд», то есть, французская/европейская.
Обратите внимание на то, что Косово с точки зрения Европы – это прямо отдельное государство. Со всеми вытекающими последствиями.
А последствия такие: Косово, заявившее о своей независимости, частично признанное явление, причем, сперва куча государств признали независимость, а потом началась череда отзывов. Но пока статус Косова примерно такой же, как у Абхазии. Да, там есть теперь своя администрация и даже целый президент в столице Приштине. Но север Косова, где живут сербы, Приштина не контролирует, с другой стороны, Белград не контролирует центр и юг Косова, хотя по Конституции это сербская земля.
Давить и вразумлять косоваров – не вариант, в Сербии все прекрасно понимают, что тогда их будут метелить всей Европой. Как это уже было в 1999 году и дальше. Россия? Ну до 2022 года российская армия грозным призраком стояла за сербами, там все были уверены, что в случае чего…
Сегодня понятно, что никакого «в случае чего» не будет, и Россия занята несколько иными проблемами.
Однако отделять Косово Европа тоже не спешит. Тут внезапно сыграла свою разрушительную роль некая Сербская Республика в составе Боснии и Герцеговины. На самом деле БиГ – это отдельное шоу с землеустройством, но в составе этого образования чуть ли не половина территории с половиной же жителей – это как раз Сербская Республика (столица номинально Сараево, но по факту – Баня-Лука).
Так вот, президент СР в составе БиГ некий Милорад Додик, имеющий репутацию завзятого шовиниста и националиста (чего стоят общежитие имени Радована Караджича и памятник Гавриле Принципу), выдал номер, сказав, что в случае признания независимости Косова и принятия этой страны в Евросоюз, он возьмет Сербскую Республику, выкорчует ее из Боснии и Герцеговины и уведет домой, в Сербию. Как Крым.
В Боснии и Герцеговине, а потом и во всей Европе, мягко говоря, обалдели от такой подачи, но весь прикол момента в том, что Додик запросто может такое инициировать! Реально человек непростой и с такими завихрениями, но – откровенно наш.
Так что с Косово все в Европе пока угомонились, потому что если действительно Додик «закрымит» Сербскую республику, то от Боснии и Герцеговины останется плевок на карте.
Это политическая картинка балканского дурдома в изложении сербов. Самое интересное, что люди абсолютно не сомневаются во всех приведенных пунктах, особенно в отношении того, что им за Косово выпишут по полной программе. Это же сербов можно убивать где угодно, а хорвата или албанца трогать нельзя никак…
Но вернемся к самолетам и картам.
Итак, вопрос: а почему бы сербам не перестать валять дурака и не купить, скажем, наши Су-35СЭ, которые на голову лучше, чем «Рафали»? Да, по сравнению с МиГ-29, считай, заново все осваивать придется, самолет реально иного поколения, но все же российская техника сильно отличается от французской. В лучшую сторону.
И продали бы наши с удовольствием, и научили бы.
Смотрим на лоскутное одеяло, оставшееся от бывшей Югославии, и понимаем, что в случае покупки Су-35, доставить их в Сербию нет никакой возможности.
Те, кто начал орать на всех углах о том, что сербы предатели, эти люди просто даже не удосужились посмотреть на карту. Хотя бы одним глазком. А вот если бы такое произошло, то эти господа открыли бы для себя очень интересную особенность Сербии – у нее нет общей границы с Россией. И выхода к морю тоже нет.
Внимание, вопрос: а как бы в таком случае Су-35 попали бы в Сербию? Ах, на крылышках прилетели бы… Да, говорят, самолеты умеют такую опцию – летать. Вот только чтобы прилететь в Сербию и сесть там, необходимо спросить разрешения у стран, через воздушное пространство которых им придется лететь. У Сербии, повторюсь, нет выхода к морю, это значит, нет выхода к нейтральным коридорам, по которым можно было бы проскочить.
Не уверен за Македонию и Боснию с Герцеговиной, но вот все остальные страны явно не стали бы пропускать через свое воздушное пространство российские самолеты. Это касается и членов НАТО Болгарии, Румынии, Австрии и Греции, да и все эти осколки бывшей Югославии тоже не очень-то и самостоятельны.
Уверен, что там, где не наши, все было предусмотрено и все лица были извещены, что случится в том варианте, если Россия начнет поставку своих вооружений в Сербию.
Хотя там сильно не надо было напрягаться, и так понятно, что закрыть порты и воздушные пространства для российских поставок санкциями – это проще простого. И можно очень громко возмущаться различными негативными особенностями, присущими сербам, но вот на вопрос как доставить технику в Сербию, ни один крикун толком ничего не ответил. Что в целом логично, ибо орать это одно, а мешки ворочать – совершенно другое.
Но независимо от того, как развиваются российско-сербские отношения, приобретать российское оружие стало гораздо сложнее с тех пор, как Запад ввел санкции против России. Дело не только в том, что стало намного сложнее покупать новые истребители, например, но и в том, что источник запасных частей для существующих самолетов, по сути, стал проблемным. А если говорить о капремонтах и модернизациях, то здесь да, с Россией очень непросто стало работать. Особенно в Европе. Да и по другим регионам США тоже давят так, что мало не кажется никому. Последствия этого давления проявляются в изменениях в закупках самолетов по всему миру, чего тут говорить.
Потому, когда тебе нужно оружие, а взять его не особо есть где – приходится искать альтернативу. К сожалению, авиационная техника – это самая сложная техника в мире до сих пор и самая капризная.
Вертолет H215 сербской полиции, пролетает над аэропортом Никола Тесла в Белграде
До появления интереса к «Рафалю», Сербия успела приобрести три средних вертолета Airbus H215 и девять легких многоцелевых вертолетов H145M, а также пару турбовинтовых транспортных самолетов C295 для своих вооруженных сил и полиции. Надо в этом видеть злой умысел? Слабость? Предательство?
Нет. Вижу пока просто невозможность осуществить контракты такого плана. Сербия, увы, это не Иран. Это в Тегеран самолеты своим ходом махнули над Каспием, и никаких проблем. И боевые могут, и транспортные. А в Белград – извините, турки возят. Из Белграда в Анкару, а уже оттуда в Москву, например. И другого пути нет. А боевой самолет перегнать – увы. И транспортником не доставить тоже, не пропустят. Ну а моря, как я уже сказал, в Сербии пока не предвидится. И болгары с румынами, сами понимаете, не помощники.
Не знаю, как относится к тем, кто ором орет на сербов. Вариантов-то всего два: либо остаться без современного оружия, что совершенно не вариант в такое время, либо покупать там, где оно есть.
Запад смог выключить Россию из списков поставщиков оружия для многих стран, это факт. Однако, ситуация такова, что это идет только на пользу, потому что деньги от партнеров – это хорошо, но на Украине воюют не деньгами, а техникой и боеприпасами. И все, что производят наши заводы, все это больше нужно там.
Ничего страшного в принципе, ну полетают сербы на «Рафалях». Потом будут у них Су-35СМ или что-то еще, но до этого надо решить главную проблему – проблему Украины.
Вот, собственно, все, что мы хотели сказать в отношении вроде бы странного такого контракта на покупку «Рафалей» Сербией.
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