Иран нанёс комбинированный удар по Израилю, над Иерусалимом работала ПВО
Иран все-таки нанес удар по Израилю, в ночь в субботы на воскресенье была проведена комбинированная атака дронами-камикадзе и ракетами. Одновременно были нанесены удары проиранскими группировками с территорий Ливана и Иордании. В Тель-Авиве подтвердили ночную атаку и работу систем ПВО над Иерусалимом и другими городами страны.
Иран накануне объявил о начале операции "Его обещание истинно". Первыми в сторону Израиля были отправлены дроны-камикадзе типа Shahed 131, всего таких волн было четыре. Также был нанесен удар крылатыми ракетами, их пуск был зафиксирован в районе иракской Аль-Басры.
Израиль заранее был готов к этой атаке, тем более, что запущенным беспилотникам нужно было добираться до израильской территории несколько часов. Все это напомнило заранее отрепетированный спектакль, где каждый сыграл свою роль. Иран, которому необходимо было реагировать на удар по консульству, запустил какое-то количество дронов и ракет, а Израиль их спокойно сбил. На этом все и закончилось, каждая из сторон отчиталась о победе.
Корпус стражей исламской революции выпустил заявление, что "успешно уничтожил" важные военные цели на территориях, "оккупированных Израилем".
- говорится в сообщении КСИР.
В Израиле, в свою очередь заявили, что перехватили 99% воздушных целей, летевших как из Ирана, так из Ливана и Йемена. В сообщении Армии обороны Израиля говорится, что одна из иранских ракет упала на территории военной базы АОИ на юге страны, причинив незначительный ущерб.
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