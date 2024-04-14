Иран нанёс комбинированный удар по Израилю, над Иерусалимом работала ПВО

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Иран нанёс комбинированный удар по Израилю, над Иерусалимом работала ПВО

Иран все-таки нанес удар по Израилю, в ночь в субботы на воскресенье была проведена комбинированная атака дронами-камикадзе и ракетами. Одновременно были нанесены удары проиранскими группировками с территорий Ливана и Иордании. В Тель-Авиве подтвердили ночную атаку и работу систем ПВО над Иерусалимом и другими городами страны.

Иран накануне объявил о начале операции "Его обещание истинно". Первыми в сторону Израиля были отправлены дроны-камикадзе типа Shahed 131, всего таких волн было четыре. Также был нанесен удар крылатыми ракетами, их пуск был зафиксирован в районе иракской Аль-Басры.



Израиль заранее был готов к этой атаке, тем более, что запущенным беспилотникам нужно было добираться до израильской территории несколько часов. Все это напомнило заранее отрепетированный спектакль, где каждый сыграл свою роль. Иран, которому необходимо было реагировать на удар по консульству, запустил какое-то количество дронов и ракет, а Израиль их спокойно сбил. На этом все и закончилось, каждая из сторон отчиталась о победе.

Корпус стражей исламской революции выпустил заявление, что "успешно уничтожил" важные военные цели на территориях, "оккупированных Израилем".

КСИР в ответ на эти преступления в качестве исполнения предупреждений ранее (...) для наказания агрессора, используя стратегические разведывательные возможности, ракеты и беспилотники атаковал важные военные цели террористической армии Израиля на оккупированных территориях, успешно взял их на прицел и уничтожил

- говорится в сообщении КСИР.

В Израиле, в свою очередь заявили, что перехватили 99% воздушных целей, летевших как из Ирана, так из Ливана и Йемена. В сообщении Армии обороны Израиля говорится, что одна из иранских ракет упала на территории военной базы АОИ на юге страны, причинив незначительный ущерб.
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    28 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 06:05
      — «Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке.
      Там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина.
      Дело может зайти до Третьей мировой войны.
      Здесь будут самые страшные события!» ...
      (В.В.Жириновский,2019 г.)
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        +2
        Сегодня, 06:13
        Дело может зайти до Третьей мировой войны.

        Третья мировая война отменяется...Иран дал отбой заявив о выполнении миссии.
        Ждемс ответки Израиля...хе хе интересно чем евреи ответят.
        Ситуация напоминает бой боксеров на ринге...обмен ударами идёт ...первый раунд выиграли иранцы.
        Начинается второй раунд... Цахал ваш выход на ринг.
        1. Vrotkompot
          Vrotkompot
          +1
          Сегодня, 07:00
          В чем Иран выиграл? Израиль одним ударом убил 16 высокопоставленных иранских командиров в Дамаске. Иран в ответ разбомбил пару сараев в пустыне (и то неточно).
        2. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 07:04
          Цитата: Леха с Андроида.
          Ситуация напоминает бой боксеров на ринге...обмен ударами идёт ...первый раунд выиграли иранцы.

          И в чём заключается их победа? Даже если по очкам считать? Израиль уничтожил командира КСИР! А Иран?
          1. Леха с Андроида. Звание
            Леха с Андроида.
            0
            Сегодня, 07:11
            ?
            чём в чём заключается их победа?

            smile Внимательней вникайте в коммент...
            сказано же что первый раунд за иранцам...
            Почему...ну во первых вскрыта система обороны ПВО Израиля и США...возможно не полностью...
            Второе опустошили часть арсенала Цахала...
            В третьих чисто политический эффект что Иран может дасть ответку.
            Это пока так навскидку...о победе здесь речь не идёт.
            Но сейчас логично ждать ответа Израиля...какой он будет затрудняюсь ответить...
            Может терракт МОССАДА против руководства Ирана... может ракетный удар по атомным обьектам Ирана...вариантов достаточно.
            Запасаемся попкорном и ждемс.
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +3
        Сегодня, 06:20
        Боюсь,что Вы- правы. Теперь,судьба какой то там Украины, не очень то и актуальна. Учитывая изрвильское лобби в США, украина с ее малограмотным и туповатым населением,мало кому интересна. Подумаешь, потеря государственнности страны, наемных чернорабочих...
    2. Евгений Попов_3 Звание
      Евгений Попов_3
      +6
      Сегодня, 06:09
      Судя по- видео с прилётами, "а Израиль их спокойно сбил", как-то не складывается картинка. Если только на одном коротком видео 4 выбуха баллистикой.
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        +1
        Сегодня, 06:23
        Израиль их спокойно сбил", как-то не складывается картинка.

        Не знаю что там сбил Израиль...но надо знать полную картину атаки.
        Иранцы не глупы и вполне могут перегрузить Железный купол Цахал по типу как это сделал Хамас.
        Сейчас не стоит верить на слово ни евреям ни иранцам...обе стороны бодро рапортуют о своих успехах замалчивая маленькие неприятности.
      2. 72jora72 Звание
        72jora72
        0
        Сегодня, 06:59
        Судя по- видео с прилётами, "а Израиль их спокойно сбил", как-то не складывается картинка.
        Если учесть что по одной из военных баз прилетело сразу 7 ракет..
    3. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +9
      Сегодня, 06:09
      Как это напоминает скакуасов - 99 процентов целей. А вот в интернете есть совсем другие видео, где по одним и тем же местам прилетает по две, три ракеты и все встречаются с землей израиля, ну или с тем, что на той земле было еще вчера.
    4. wanna Звание
      wanna
      -5
      Сегодня, 06:15
      Выпьем за иранцев! В конце концов, все народы мира боятся евреев.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 06:27
        В конце концов, все народы мира боятся евреев
        Надеюсь, что Иран развеет этот миф wink
    5. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +3
      Сегодня, 06:19
      Цитата: wanna
      Выпьем за иранцев! В конце концов, все народы мира боятся евреев.

      Ну если вы уже выпили...то бойтесь дальше. smile
      А Кац все таки предлагает сдаться.
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        0
        Сегодня, 06:59
        А Кац все таки предлагает сдаться.

        Обломиться, им, сами знаете кому.
    6. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      +6
      Сегодня, 06:20
      автор поспешил написать в числе первых и получилась глупость про постановку)))) идет время и в сети все больше и больше видео прилетов и последствий..... На спектакль все меньше и меньше похоже
    7. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 06:26
      Занятно, но Израиль утверждает, что сбил 90% иранских ракет, а Иран утверждает, что все ракеты достигли своей цели wink
      1. Андрей Москвин Звание
        Андрей Москвин
        0
        Сегодня, 06:53
        Может, евреи писали о первой волне, а иранцы о второй? laughing
      2. К-50 Звание
        К-50
        0
        Сегодня, 06:55
        Цитата: Голландец Михель
        Занятно, но Израиль утверждает, что сбил 90% иранских ракет, а Иран утверждает, что все ракеты достигли своей цели wink

        Восток - дело тонкое. what laughing
    8. Бережливый Звание
      Бережливый
      +2
      Сегодня, 06:28
      Больше ракет и дронов нужно было применять!Сразу де перегружать ПВО еврейцев ложными целями,пускать активно "пустышки "провести серии электронных пусков,чтобы они на экранах локаторов еврейцев также отоброжались как настоящие!!!
      1. wanna Звание
        wanna
        +3
        Сегодня, 06:32
        По сообщениям израильских СМИ, американские и британские базы на Ближнем Востоке помогают Израилю перехватывать ракеты. Даже Иордания помогла Израилю сбивать беспилотники, пролетающие над ее воздушным пространством.

        https://www.timesofisrael.com/iran-launches-wave-of-drones-at-israel-in-first-ever-direct-attack-idf-braces-to-intercept/
      2. Андрей Москвин Звание
        Андрей Москвин
        0
        Сегодня, 06:51
        Бережливый
        Разве электронный пуск отобразится на локаторе?
    9. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +1
      Сегодня, 06:50
      В Израиле, в свою очередь заявили, что перехватили 99% воздушных целей,

      Прям как их братья по холуйству с 404
    10. Алекс Старлей
      Алекс Старлей
      0
      Сегодня, 06:51
      У Ирана же есть сверхзвуковые баллистические ракеты, что-то типа Искандера, вот они сложно сбиваемы, а "мопеды" и КР более уязвимы. Про гиперзвук даже и не говорю, хотя иранцы что-то там заявляли, что создали такие, но брехня по моему.
    11. К-50 Звание
      К-50
      +1
      Сегодня, 06:54
      Иран нанёс комбинированный удар по Израилю, над Иерусалимом работала ПВО

      Не понял, зачем было растягивать атаку на несколько часов. Вроде бы много выгоднее расчитать пуски так, чтобы к цели они подходили плюс-минус в одно время. Тогда результативность была бы много выше.
      Долбить пять часов, давая супостату время перезарядить средства ПВО и разгрузить нагрузку на средства обнаружения на много снижает результативность. ИМХО what
      1. doc_i Звание
        doc_i
        0
        Сегодня, 07:02
        Да потому, что имел место договорняк. Сейчас США, как главный миротворец, призовут Израиль не усугублять и не расширять конфликт и т.п.
        Показателем так же будет служить отсутствие удара Ирана по Иордании.
    12. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      0
      Сегодня, 07:01
      Цитата: Vrotkompot
      В чем Иран выиграл? Израиль одним ударом убил 16 высокопоставленных команлиров (и то неточно).

      Урежьте осетра. hi
    13. Krasnodar Звание
      Krasnodar
      0
      Сегодня, 07:06
      110 баллистических, 36 крылатых, 185 Шахедов
      Жертвы : убиты трое иорданцев (вроде от разорвавшегося сбитого Шахеда), ранена 7 летняя израильская девочка бедуинка.
      Средства перехвата: Израиль - Arrow 3/2, ЗРК Праща Давида, ракеты воздух - воздух Хейль авира;
      Средства перехвата Иорданией - скорее всего ракеты воздух-воздух иорданских ВВС;
      Средства перехвата западной коалиции (США, бриты, французы) - корабельное ПВО и ракеты воздух-воздух американских боевых самолетов.
      Материальный ущерб - израильтянами заявлен, как незначительный
      Параллельные действия:
      РСЗО из Сирии - 28 ракет, материальный ущерб в израильском городе Кацрин на Голанских высотах.
      Ответка Израиля - удар по аэропорту Дамаска (заявлено о работе сирийских ПВО).
      Ливан - 10 пусков РСЗО по Северу Израиля, определенный ущерб гражданской инфраструктуре.
      Ответ Израиля - бомбёжки вглуби Ирана
      Газа - по словам местных, одна из самых спокойных ночей
    14. sodium20 Звание
      sodium20
      0
      Сегодня, 07:13
      Well done Iran. Attack from Jordan was a surprise. Iran must lead more combined attacks. The key is launching attacks from more countries. i.e, Iran, Lebanon, Jordan, Iraq, Syria, Yemen ++ countries.

      Attack like a desert cat. A desert cat systematically kills a venomous viper through hundreds of cuts. Bleed Israel through 1000's of cuts.

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