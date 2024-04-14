Американские военные отчитались о перехвате «десятков» иранских ракет в ходе ночной атаки на Израиль

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Американские военные отчитались о перехвате «десятков» иранских ракет в ходе ночной атаки на Израиль

Американские военные присоединились к отражению иранской атаки на Израиль, системы противоракетной обороны США сбили большое количество ракет, выпущенных Ираном. Об этом сообщает Reuters.

По данным британского издания, ссылающегося на американских чиновников, США сбили "десятки" ракет, летящих в сторону Израиля. Как сообщается, иранская атака длилась пять часов и состояла из нескольких волн. Другие подробности не сообщаются.



Военные США сбили десятки иранских ракет, направлявшихся в сторону Израиля

- пишет издание.

Между тем, в Израиле уже подсчитали количество запущенных по территории страны ракет и беспилотников. По имеющейся на данный момент информации, в атаке участвовало 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Большая часть была запущена с территории самого Ирана, остальные из Ирака и Йемена.

Два израильских чиновника заявили, что Иран выпустил 185 дронов и 36 крылатых ракет. Большая часть пусков осуществлялась с территории Ирана, однако небольшое количество было запущено из Ирака и Йемена. Иран также запустил 110 ракет класса "земля-земля

- пишет New York Times.

В Тегеране количество задействованных средств поражения не озвучили, лишь заявив, что удар по территории Израиля нанесен в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии.
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    14 комментариев
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    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      +5
      Сегодня, 06:31
      А чего мендальничает Хезболла?Нужно было запускать тысяч тридцать ракет по еврейцам,когда ещё будет шанс нанести своему врагу максимально возможный ущерб?
      1. Русофил Звание
        Русофил
        0
        Сегодня, 07:15
        Ну что за расточительный подход?!!!
        И подскажите, пжл, как чисто технически это осуществить?
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Сегодня, 06:33
      «Как сообщается, иранская атака длилась пять часов и состояла из нескольких волн. Другие подробности не сообщаются» —

      — Для объективной оценки маловато времени прошло ...
      1. Чёрный Звание
        Чёрный
        +5
        Сегодня, 06:36
        Ща появяться еврейские Люси и будут трыньдеть о том что у Ирана ракеты закончились bully
        1. andrewkor Звание
          andrewkor
          +1
          Сегодня, 06:42
          А Вояка ух поди воюет, что то его не видно и не слышно!
          1. Сергей3 Звание
            Сергей3
            0
            Сегодня, 07:10
            А Вояка ух поди воюет, что то его не видно и не слышно!

            Некогда ему, он свой боевой диван в другую сторону повернул!
    3. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +3
      Сегодня, 06:43
      Мне больше интересно вскрытие ПВО США и Израиля...расположение зенитных батарей, рубежи ПВО... какие установки участвовали в отражении атаки, какие расчёты, имена, фамилии, звания офицеров расчётов и их командиров...вообщем весь спектр информации об израильских и американских военных.
      А картинки в телевизоре и инете это все для бабушек и школьников. smile
    4. HAM Звание
      HAM
      +2
      Сегодня, 06:50
      Второй акт "марлезонского балета"- вроде как и персы сохранили лицо(обещали же "отомстить"), да и израильтяне имели достаточно времени на подготовку к мсте......"и волки сыты,и овцы целы"-больше похоже на сериал с известным финалом....война не нужна никому,разве только БиБи....
    5. Gpn27 Звание
      Gpn27
      +2
      Сегодня, 06:51
      Больше ПВО Израилю - меньше ПВО Украине. Неплохо было бы если бы Китай помог Ирану оружием.
    6. юрий Л Звание
      юрий Л
      0
      Сегодня, 06:54
      А гиперзвуковые банки с огурцами для отражения атак применялись?Уже года два это самое эффективное средство ПВО в западном мире!
    7. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +1
      Сегодня, 06:58
      Цитата: юрий Л
      А гиперзвуковые банки с огурцами для отражения атак применялись?Уже года два это самое эффективное средство ПВО в западном мире!

      Применялись...тут на форуме кое то уже выпил за иранцев и вскрыл эти самые банки с огурцами. what
      И куда народ торопится. request
    8. Грица Звание
      Грица
      +1
      Сегодня, 06:59
      Как то не очень продуманно. Для начала надо было с территории Сирии и Ливана выпустить разведывательные беспилотники. Потом массированная атака со стороны Хезболлы сотнями дешманских ракет. Чтобы перегрузить ПВО со всякими "Ууполами", разрядить их, а резведовательные БПЛА засекли места дислокации ВПО. И рассчитать по времени так, чтобы после этого сразу же к месту уже прилетели "Шахиды" уничтожать ПВО. А затем уже крылатые ракеты и прочие завершают свое дело по уничтожению выбранных объектов.
      Действительно, больше похоже на спектакль.
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        0
        Сегодня, 07:15
        Как то не очень продуманно.

        Вы серьёзно думаете, что Иран хотел нанести реальный вред Израилю? Если бы хотел, нанёс бы, а так просто сохранил лицо и репутацию и наверняка просчитали, сколько и каких ракет можно использовать, что бы оставаться на "грани"...
    9. Jovanni Звание
      Jovanni
      0
      Сегодня, 07:10
      Долетело что-нибудь, или сбили всё?

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