Американские военные отчитались о перехвате «десятков» иранских ракет в ходе ночной атаки на Израиль
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Американские военные присоединились к отражению иранской атаки на Израиль, системы противоракетной обороны США сбили большое количество ракет, выпущенных Ираном. Об этом сообщает Reuters.
По данным британского издания, ссылающегося на американских чиновников, США сбили "десятки" ракет, летящих в сторону Израиля. Как сообщается, иранская атака длилась пять часов и состояла из нескольких волн. Другие подробности не сообщаются.
Военные США сбили десятки иранских ракет, направлявшихся в сторону Израиля
- пишет издание.
Между тем, в Израиле уже подсчитали количество запущенных по территории страны ракет и беспилотников. По имеющейся на данный момент информации, в атаке участвовало 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Большая часть была запущена с территории самого Ирана, остальные из Ирака и Йемена.
Два израильских чиновника заявили, что Иран выпустил 185 дронов и 36 крылатых ракет. Большая часть пусков осуществлялась с территории Ирана, однако небольшое количество было запущено из Ирака и Йемена. Иран также запустил 110 ракет класса "земля-земля
- пишет New York Times.
В Тегеране количество задействованных средств поражения не озвучили, лишь заявив, что удар по территории Израиля нанесен в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии.
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