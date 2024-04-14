«Последует позднее»: Израиль нанесёт ответный удар по Ирану после консультаций с союзниками

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«Последует позднее»: Израиль нанесёт ответный удар по Ирану после консультаций с союзниками

Ответный удар Израиля по Ирану последует позднее, он будет скоординирован с союзниками, такая информация приходит на данный момент. Пентагон просит Армию обороны Израиля заранее уведомить американских военных о возможном ответе. Об этом пишут западные издания.

Джо Байден провел телефонный разговор премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Темой разговора стала ночная атака Ирана. Соединенным Штатам не нужна эскалация конфликта на Ближнем Востоке, видимо американский президент уговаривал израильского премьера не торопиться с ответом. Одновременно глава Пентагона Ллойд Остин провел переговоры с главой Минобороны Израиля Галантом, в ходе которых попросил того не начинать ответные действия без предварительного уведомления американцев. По-видимому, о чем-то сторонам договорится все удалось, появились данные, что Израиль проведет консультации перед ответным ударом.



Ответ Израиля будет скоординирован с союзниками

- пишет западная пресса.

Между тем, Израиль нанес серию ударов по территории Ливана, атака была произведена авиацией в отчет на ночную атаку по территории страны. Под удар попали позиции "Хезболлы" в районе высот "Иклим Аль-Туффах" на юге Ливана. Это подтверждают ливанские медиа.

Вражеские военные самолеты нанесли серию ракетных ударов по высотам Иклим Аль-Туффах

- сообщил ливанский телеканал Al Manar.

Ранее "Хезболла" опубликовала заявление о нанесении ударов "десятками ракет" по позициям израильской армии на севере Голанских высот.
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    11 комментариев
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    1. Чёрный Звание
      Чёрный
      +2
      Сегодня, 06:58
      Сейчас Израиль ещё поднагадит на выборы Байдена, а у Зеленского сейчас вообще траур laughing эй, америкосы , ваша цепная собака может соскочить с поводка, наденьтие ей намордник а то планете хана.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 07:00
      «Израиль нанесёт ответный удар по Ирану после консультаций с союзниками» —

      — Иран ответит без консультаций ...
      1. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 07:05
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        Иран ответит без консультаций ...

        Ну, вот и ладненько. Пусть США сосредоточится на Израиле и его противостоянии с Ираном, которое становится все более угрожающим. А мы тем временем, потихоньку вперед, вперед...
        1. Чёрный Звание
          Чёрный
          0
          Сегодня, 07:17
          Думаю американцы реально в шоке от своих подельников. Не зря отговаривают еврейцев от дальнейшей эскалации....причин много....в.т.ч нефть, цены на которую взлетят, логистика через пролив и т.д....Понимают, что маленькой победоносной войны не получиться....в общем дерижёр боится потерять контроль над от своим кровожадным оркестром
    3. Грица Звание
      Грица
      +1
      Сегодня, 07:03
      Ирану будет гораздо сложнее, чем евреям. Евреи будут бить и баспилотниками и авиацией. Американцы добавят "Томогавками" со всех имеющихся кораблей в регионе. А такого ПВО, как у пиндо-станцев и евреев, у персов, к сожалению, нет. Их спасает только то, что в отличии от Израиля, территория у Ирана большая. И удар будет размазан, как масло по хлебушку.
      1. Грац Звание
        Грац
        0
        Сегодня, 07:14
        я считаю персы продумали свой шаг и имеют разные варианты действий, на ответ израиля и его союзников, я думаю они накопили много беспилотников, там их десятки тысяч этих шахедо-136 и других видов, так что они вполне могут перегрузить системы пво израиля и не один раз
    4. HAM Звание
      HAM
      0
      Сегодня, 07:08
      "Проконсультируются" кого ещё можно безнаказанно убить....
    5. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 07:10
      Пентагон просит Армию обороны Израиля заранее уведомить американских военных о возможном ответе. Об этом пишут западные издания.
      Американцы просят их предупредить, чтобы успеть подготовить самолёты к вылету.
      Только вот вопрос - бомберы и штурмовики, или, как в Афгане, транспортники?
      Бомберы - нажить себе такой геморрой, что и не снилось, транспортники - ещё хуже. Потерять Ближний Восток и не только его. Добить и без того шатающуюся от сквозняка во все стороны гегемонию, чтобы самые тугодумные поняли цену американской "дружбы".

      Всё как обычно. Зажгли, думали, что пожарном коне героями въедут. А теперь сами не знают, что хуже и на кого бы всё это спихнуть.
      Молодцы, чёрт возьми! Любят они сами себе цугцванги устраивать.
    6. Sergei Timofeich Звание
      Sergei Timofeich
      0
      Сегодня, 07:14
      Вот так вот,организованность и прикрытие преступлений большими дядьками позволяет микроскопической стране с 9 миллионами разматывать страну с почти 90 миллионами населения ..
    7. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 07:15
      Сшавка побежала зенитные ракеты клянчить у хозяев?
      А сбито ну конечно всё
    8. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      0
      Сегодня, 07:15
      Че-то у меня подозрительно мысль появилась что евреи постараются вынести всю атомную отрасль Ирана...как раз им время и нужно для подготовки этого удара...повод им иранцы для этого как раз дали.

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