«Последует позднее»: Израиль нанесёт ответный удар по Ирану после консультаций с союзниками
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Ответный удар Израиля по Ирану последует позднее, он будет скоординирован с союзниками, такая информация приходит на данный момент. Пентагон просит Армию обороны Израиля заранее уведомить американских военных о возможном ответе. Об этом пишут западные издания.
Джо Байден провел телефонный разговор премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Темой разговора стала ночная атака Ирана. Соединенным Штатам не нужна эскалация конфликта на Ближнем Востоке, видимо американский президент уговаривал израильского премьера не торопиться с ответом. Одновременно глава Пентагона Ллойд Остин провел переговоры с главой Минобороны Израиля Галантом, в ходе которых попросил того не начинать ответные действия без предварительного уведомления американцев. По-видимому, о чем-то сторонам договорится все удалось, появились данные, что Израиль проведет консультации перед ответным ударом.
Ответ Израиля будет скоординирован с союзниками
- пишет западная пресса.
Между тем, Израиль нанес серию ударов по территории Ливана, атака была произведена авиацией в отчет на ночную атаку по территории страны. Под удар попали позиции "Хезболлы" в районе высот "Иклим Аль-Туффах" на юге Ливана. Это подтверждают ливанские медиа.
Вражеские военные самолеты нанесли серию ракетных ударов по высотам Иклим Аль-Туффах
- сообщил ливанский телеканал Al Manar.
Ранее "Хезболла" опубликовала заявление о нанесении ударов "десятками ракет" по позициям израильской армии на севере Голанских высот.
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