Сальдо: Украинская армия готовится к уличным боям в Херсоне

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Сальдо: Украинская армия готовится к уличным боям в Херсоне

Обстановка на линии боевого соприкосновения для украинской армии критическая, ВС России атакуют практически по всем направлениям. Противник пытается выстроить новую линию обороны, включая в нее города и другие населенные пункты. У ВСУ большой опыт сооружения укрепрайонов в жилых кварталах.

Украинские военные активно готовят к обороне Херсон, явно рассчитывая задержать российские войска на улицах города. По данным главы Херсонской области Владимира Сальдо, город укрепляют на случай атаки со стороны Днепра, перекрываются улицы, возводится эшелонированная оборона, под опорные пункты забираются жилые дома.



Противник строит укрепления из бетонных конструкций, мешков с песком и подручных материалов, блокпосты, баррикады на вторых-третьих от Днепра линиях улиц. Не везде в городе, но на некоторых ключевых направлениях. Учитывает возможность нашего штурма Херсона с реки. Также под оборону приспособлены позиции в многоквартирных домах

- приводит РИА Новости слова Сальдо.

В то же время, как отмечает губернатор, российским военным прекрасно известно о всех возводимых укреплениях, эти данные будут учитываться при разработке операции по освобождению Херсона. Город будет обязательно освобожден, как и остальная правобережная территория Херсонской области, но по срокам пока никаких данных нет.

На данный момент на Херсонском направлении продолжаются сражения за острова, наносятся удары по позициям ВСУ на правом берегу Днепра. Противник предпринимает попытки высадить десант на нашем берегу, идет активная работа артиллерии и беспилотников с обеих сторон.
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    28 комментариев
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    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      -3
      Сегодня, 07:40
      А вот нефиг было Херсонцам врать что они "навеки с Россией ",а потом бросать город на растерзание врагу!Почему всуки за каждую деревеньку зубами держатся,а мы такой город за здорово живёшь просто бросили?
      1. Msi Звание
        Msi
        +2
        Сегодня, 07:51
        Почему всуки за каждую деревеньку зубами держатся,а мы такой город за здорово живёшь просто бросили?

        В утренних лучах восходящего солнца, вновь блестят звёзды, маршала Бережливого... hi
        Стратегическая целесообразность, Бережливый...
        1. Бережливый Звание
          Бережливый
          +2
          Сегодня, 08:16
          Мси-да вы что!Была информация что как только Херсон "навеки с Россией:отдали всукам,один абрамойша получил свои 7или9миллиардов долларов которые были в лАндонах арестованы!И,повторяю вопрос-почему мы просто ушли,а всуки за каждый город держатся,превращая их в крепости?
          1. Msi Звание
            Msi
            +4
            Сегодня, 08:20
            И,повторяю вопрос-почему мы просто ушли,

            Потому что... Потому что ушло около 30 тысяч военнослужащих (кадровая армия, лучшие, там части ВДВ были) , около 5 тысяч единиц техники. Эти силы были позднее задействованы на других направлениях. Например, на линии Сватово - Кременная. Они позволили стабилизировать фронт, пока мобилизованные готовились...
            1. el_ninio163 Звание
              el_ninio163
              +2
              Сегодня, 08:31
              Хронологически уход из Херсона был позднее, чем стабилизация фронта Сватово-Кременная, после которой была объявлена мобилизация
          2. isv000 Звание
            isv000
            0
            Сегодня, 11:03
            Цитата: Бережливый
            И,повторяю вопрос-почему мы просто ушли,а всуки за каждый город держатся,превращая их в крепости?

            Баден-Баден... lol
      2. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        +6
        Сегодня, 08:04
        А вот нефиг было Херсонцам врать что они "навеки с Россией "
        ....а ни кто им и не врал...мой первенец был там в мае...и сказал...херсонцы просто мрази...а ему было с кем сравнивать..когда его танковая бригада въехала в Мелитополь...то там уже всё было готово ...и самооборона и органы местной власти по типу Крымского самобра...но когда заехали в херсон...у населения такое отсутствовало от слова совсем...да ..гуманитарку разбирали и потом в спину плевали.... именно по этому пришлось уйти...а сейчас по ходу там жалеть не кого ...ровнять нахенрсон
        1. Msi Звание
          Msi
          +4
          Сегодня, 08:08
          херсонцы просто мрази

          Ну так нельзя...так не бывает. Все не могут быть такими.
          Мелитополь...то там уже всё было готово .

          Любите вы этот пример приводить. hi
          но когда заехали в херсон...

          Помню видео с начала СВО , в парке местные по гражданке, валялись с коктейлями Молотова, с разорванными головами. Готовили нашим засаду... Но не успели.
          1. Крымский партизан 1974 Звание
            Крымский партизан 1974
            +2
            Сегодня, 08:20
            Любите вы этот пример приводить.
            ..этот пример и должен быть примером...и не в любви дело, а об том что есть справедливо....бандеровщина это психологическое звериное заболевание ....кто то принимает эту болезнь...а кто то нет...понятное дело что у нас крымчан прививка была хорошая...а вот почему Мелитопольцы вот так поступили, а херсонцы нет
            1. Msi Звание
              Msi
              +2
              Сегодня, 08:25
              почему Мелитопольцы вот так поступили, а херсонцы нет

              Не знаю... Но после нашего вынужденного ухода из Херсона, по разным оценкам исчезли несколько сотен человек. Те кто сотрудничал с нами и не захотел уезжать. После нашего ухода. Их скорее всего убили всуки... Мы получается память об этих людях оскорбляем, если будем мазать всех одной субстанцией...
              1. Крымский партизан 1974 Звание
                Крымский партизан 1974
                -2
                Сегодня, 08:30
                Те кто сотрудничал с нами и не захотел уезжать. Их скорее всего убили всуки... Мы получается память об этих людях оскорбляем,
                ...сотни из миллионного населения херсона?...война идёт...память нужна конечно...но не для подавляющего числа жителей херсона...сотня и миллион...тут даже в процентах не стоит рассуждать
        2. Бережливый Звание
          Бережливый
          +2
          Сегодня, 08:19
          Крымский партизан-они стали такими потому что Путин долгие годы говорил нам и им ,что всё что там происходит это внутреннее дело ук-роины!Поэтому и Харьков из пророссийского нацики быстро сделали антирусским!А что мешало Путину в 2014 году принять Харьковщину в состав России???
          1. Крымский партизан 1974 Звание
            Крымский партизан 1974
            -2
            Сегодня, 08:24
            А что мешало Путину в 2014 году принять Харьковщину в состав России???
            ...местное население...это потому что именно местное население плевало в спину нашим военным , так же как и в херсоне...да и к стати ...когда с херсона уходили , то предлагали тем кто опасается за свою жизнь эвакуироваться наа территорию РФ с предоставлением жилья...и это было сделано
            1. Msi Звание
              Msi
              0
              Сегодня, 08:49
              местное население...

              Отчасти вы конечно правы... На Донбассе даже не всё однозначно было, вспоминаю цифры из 2014 года... Где - то 40 процентов за нас, 40 за украину и 20 не рыба не мясо... А Крым давал очень высокие проценты поддержки.
              1. Крымский партизан 1974 Звание
                Крымский партизан 1974
                +2
                Сегодня, 08:54
                А Крым давал очень высокие проценты поддержки.
                ...да о каких процентах в Крыму...мы встали от мало до велика, от разнорабочего до акул местного бизнеса...исключение было только с татарами...но их кто имел бандеровский психоз было не много...тут и обсуждать не чего...мы родных встречали в 14-м
            2. Кронос Звание
              Кронос
              0
              Сегодня, 10:59
              Вполне нормальная реакция на войска другой страны у себя дома.
        3. Кронос Звание
          Кронос
          0
          Сегодня, 10:58
          А с чего население должно радоваться и одобрять войскам другого государства у себя ?
      3. knn54 Звание
        knn54
        +5
        Сегодня, 08:10
        Херсон-ворота,без которых невозможно освобождение Одессы и Николаева.
        1. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 08:43
          Херсон-ворота,
          ...если только превратить его в Артёмовск...то следующие уже будут по проще...потому как болеющие бандеровским психозом сдрыстнут по европам
    2. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      +2
      Сегодня, 07:42
      "...Город будет обязательно освобождён...": Одесса тоже.
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        -7
        Сегодня, 07:50
        Иезекиль25-17-ага",точно "будет освобождён "-наверно,в следующей жизни "....
      2. Балу Звание
        Балу
        +1
        Сегодня, 08:07
        Цитата: Иезекиль 25-17
        "...Город будет обязательно освобождён...": Одесса тоже.

        У нас есть людские ресурсы, ЧТОБЫ ОСВОБОДИТЬ ВСЕ ЧТ ХОТИМ И УДЕРЖАТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ?
    3. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +2
      Сегодня, 07:48
      Как Херсон? Почему Херсон? Из всех же утюгов кричат, что мы сейчас будем освобождать Харьков? (притворное удивление)
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +3
        Сегодня, 07:56
        Цитата: Pharmacist
        Как Херсон? Почему Херсон?

        И Херсон, и Одесса, и Харьков - какое разнообразие для направления ударов. Только выбирай. И каждый Икс -перт на украине думает, а чего бы еще предложить СМИ и самому на фронт не попасться.
    4. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 07:52
      город укрепляют на случай атаки со стороны Днепра, перекрываются улицы, возводится эшелонированная оборона, под опорные пункты забираются жилые дома.
      Мы будем беречь "уникальную архитектуру Херсона"? Всё равно потом отстраивать заново - так неужели нельзя перемешать с г...рунтом вместе со всеми "опорными пунктами". Есть же чем, помимо тактического ЯО.

      Боюсь, опять затянется на полгода, если свидомые умнее не станут и не уйдут. А на их мозги, почему-то, надежды нет. Потому и перемешивать надо вместе с мозгами и "укреплениями".
    5. GUKTU76 Звание
      GUKTU76
      +2
      Сегодня, 08:03
      Цитата: Бережливый
      Иезекиль25-17-ага",точно "будет освобождён "-наверно,в следующей жизни "....

      Ну, что уж Вы так пессимистично настроены. Так рано умереть и переродиться предполагаете. Вам бы жить, да жить.
    6. GUKTU76 Звание
      GUKTU76
      +2
      Сегодня, 08:26
      Цитата: Бережливый
      А вот нефиг было Херсонцам врать что они "навеки с Россией ",а потом бросать город на растерзание врагу!Почему всуки за каждую деревеньку зубами держатся,а мы такой город за здорово живёшь просто бросили?

      "Вы", как я полагаю, к России не имеете никакого отношения. Иначе бы для вас было очевидным, что приоритет в СВО не территории, а человеческие жизни. Потому что утерянные территории можно вернуть. И новые приобрести получается. А вот утерянные жизни вернуть невозможно. Понятно, что война без жертв не бывает (к Вам это не относится), однако, одно дело, когда жертва вынужденная и неизбежная, другое - как следствие бездумного эмоционального решения.
      PS Классно, наверное, стать фельдмаршалом, овладев в совершенстве из всех видов оружия и оперативного искусства лишь языком.
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        0
        Сегодня, 09:22
        GUKTU76-все свои 56лет я прожил в Ростове напервое!Второе-терретории первое!Второе-терретории также важны как и людской ресурс,нужно брать регионы и как можно больше регионов забитать в состав России отодвигая границы с натовщиной как можно дальше!Языком,точнее говоря,клавиатурой,вы владеете более виртуозно чем я ....

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