Сальдо: Украинская армия готовится к уличным боям в Херсоне
Обстановка на линии боевого соприкосновения для украинской армии критическая, ВС России атакуют практически по всем направлениям. Противник пытается выстроить новую линию обороны, включая в нее города и другие населенные пункты. У ВСУ большой опыт сооружения укрепрайонов в жилых кварталах.
Украинские военные активно готовят к обороне Херсон, явно рассчитывая задержать российские войска на улицах города. По данным главы Херсонской области Владимира Сальдо, город укрепляют на случай атаки со стороны Днепра, перекрываются улицы, возводится эшелонированная оборона, под опорные пункты забираются жилые дома.
- приводит РИА Новости слова Сальдо.
В то же время, как отмечает губернатор, российским военным прекрасно известно о всех возводимых укреплениях, эти данные будут учитываться при разработке операции по освобождению Херсона. Город будет обязательно освобожден, как и остальная правобережная территория Херсонской области, но по срокам пока никаких данных нет.
На данный момент на Херсонском направлении продолжаются сражения за острова, наносятся удары по позициям ВСУ на правом берегу Днепра. Противник предпринимает попытки высадить десант на нашем берегу, идет активная работа артиллерии и беспилотников с обеих сторон.
Информация