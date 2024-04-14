Массированный иранский удар по Израилю может свидетельствовать о наличии у Ирана ядерного оружия
Массированная иранская атака на Израиль актуализировала вопрос возможного перерастания конфликта в ядерный. Сообщается о том, что армия Израиля готовится нанести «ответный удар» по Ирану, но только после консультаций с Соединёнными Штатами Америки. В ходе такого рода консультаций, которые уже начались, обсуждается вопрос определения конкретных целей для «ответного удара».
На этом фоне ближневосточные источники сообщают о том, что основной вопрос для консультаций с США состоит не столько в определении целей, сколько в определении конкретного оружия для осуществления удара. И обсуждение упирается в возможность применения ядерного оружия по иранской территории.
В свою очередь, сам иранский массированный удар по Израилю свидетельствует о том, что Тегеран готов к различного рода вариантам развития событий, включая ядерный. Соответственно, это косвенно говорит о высокой вероятности создания Ираном собственного ядерного оружия.
Напомним, что в феврале этого года 45-й президент США Дональд Трамп заявлял о выходе Ирана на финальную стадию получения ЯО. По словам Трампа, высказанным на тот момент, Иран «может получить ядерную бомбу в течение двух недель». Те «две недели» уже прошли, и, если верить заявлениям экс-президента США, то Иран вполне мог ядерное оружие создать. И, атаковав Израиль в ответ на бомбардировку консульства в Сирии, Иран вполне может демонстрировать, что теперь у него и Израиля в плане вооружения, включая ядерное, есть паритет, и что этот факт нужно учитывать и Нетаньяху, и американским властям.
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