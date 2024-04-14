Массированный иранский удар по Израилю может свидетельствовать о наличии у Ирана ядерного оружия

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Массированный иранский удар по Израилю может свидетельствовать о наличии у Ирана ядерного оружия

Массированная иранская атака на Израиль актуализировала вопрос возможного перерастания конфликта в ядерный. Сообщается о том, что армия Израиля готовится нанести «ответный удар» по Ирану, но только после консультаций с Соединёнными Штатами Америки. В ходе такого рода консультаций, которые уже начались, обсуждается вопрос определения конкретных целей для «ответного удара».

На этом фоне ближневосточные источники сообщают о том, что основной вопрос для консультаций с США состоит не столько в определении целей, сколько в определении конкретного оружия для осуществления удара. И обсуждение упирается в возможность применения ядерного оружия по иранской территории.



В свою очередь, сам иранский массированный удар по Израилю свидетельствует о том, что Тегеран готов к различного рода вариантам развития событий, включая ядерный. Соответственно, это косвенно говорит о высокой вероятности создания Ираном собственного ядерного оружия.

Напомним, что в феврале этого года 45-й президент США Дональд Трамп заявлял о выходе Ирана на финальную стадию получения ЯО. По словам Трампа, высказанным на тот момент, Иран «может получить ядерную бомбу в течение двух недель». Те «две недели» уже прошли, и, если верить заявлениям экс-президента США, то Иран вполне мог ядерное оружие создать. И, атаковав Израиль в ответ на бомбардировку консульства в Сирии, Иран вполне может демонстрировать, что теперь у него и Израиля в плане вооружения, включая ядерное, есть паритет, и что этот факт нужно учитывать и Нетаньяху, и американским властям.
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    57 комментариев
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    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 07:55
      . Сообщается о том, что армия Израиля готовится нанести «ответный удар» по Ирану, но только после консультаций с Соединёнными Штатами Америки. В ходе такого рода консультаций, которые уже начались, обсуждается вопрос определения конкретных целей для «ответного удара».


      Интересно что же теперь будет?
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +11
        Сегодня, 07:59
        Цитата: OrangeBigg
        Интересно что же теперь будет?

        Читайте мнение Жириновского по этому поводу. Ох, и умный же мужик был. Царствие ему небесное.
        1. Чёрный Звание
          Чёрный
          +20
          Сегодня, 08:08
          А не Израиль ли Средиземное море копал 5млн.лет назад? winked
          1. Голландец Михель Звание
            Голландец Михель
            +16
            Сегодня, 08:13
            5млн.лет
            По проекту украинского НИИ wink
          2. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +9
            Сегодня, 08:24
            Вы на что намекаете ,великоукры были прорабами над копателями средиземного моря?
        2. Dimy4 Звание
          Dimy4
          0
          Сегодня, 08:28
          Читайте мнение Жириновского по этому поводу

          Ссылочку не будете добры скинуть? Заранее спасибо.
          1. Егоза Звание
            Егоза
            0
            Сегодня, 10:24
            В сети нашли пророчества сооснователя и первого председателя ЛДПР Владимира Жириновского о войне Израиля и Ирана. Два ролика опубликованы в Telegram-канале «Рифмы и Панчи».

            В одном из видео Жириновский говорит, что в 2024 году на Ближнем Востоке могут начаться события, которые приведут к началу третьей мировой войны. На этом фоне появится огромное число беженцев, которых политик предлагает разместить на территории Украины. Это приведет в том числе к прекращению существования украинского государства, говорил политик.

            В другом ролике лидер ЛДПР говорит о неминуемости ядерного конфликта на Ближнем Востоке.
            https://lenta.ru/news/2024/04/13/naydeno-video-prorochestva-zhirinovskogo-o-voyne-izrailya-i-irana/
            Нужно учитывать ситуацию на Ближнем Востоке. К 2024 году там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Здесь будут самые страшные события

            https://lenta.ru/articles/2024/04/06/predskaz/
        3. cast iron Звание
          cast iron
          +6
          Сегодня, 08:44
          Жириновский много чего говорил. Зачастую утром одно, а вечером противоположное. Например, во время второй Иракской Войны, Жириновский в бане с каким то парнями уверенно предсказывал поражение США. Мужик то он был умным, но не предсказателем "Вангой".
        4. sdivt Звание
          sdivt
          +2
          Сегодня, 10:37
          Цитата: Егоза
          Читайте мнение Жириновского по этому поводу

          Просто Жириновский был весьма словоохотлив.
          Говоря другими словами, говорил не просто много, а очень много. Соответственно, в его речах, если хорошенько покопаться, можно найти подтверждения любому, абсолютно любому событию
          А если покопаться ещё чуть-чуть, то там же можно найти и опровержения этим же событиям)
          То есть, можно найти что угодно, если задаться соответственной целью
      2. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        +8
        Сегодня, 08:00
        OrangeBigg
        (Александр)
        +1
        Сегодня, 07:55
        ...Интересно что же теперь будет?
        Назревает, по ходу, войнуха на востоке. И террористическое недогос-во исравУль будет получать люлей по-полному.
        1. Комментарий был удален.
        2. Летунъ Звание
          Летунъ
          +4
          Сегодня, 09:02
          Долго евреи дёргали за усы тигра, теперь справедливое продолжение этой политики. Надеюсь на этот раз по щщам отхватят конкретно. Давай, Иран!
      3. knn54 Звание
        knn54
        +4
        Сегодня, 08:13
        Интересно,а если хуситы нанесут МАССИРОВАННЫЙ удар по Израилю?
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +5
          Сегодня, 08:14
          Мощную израильскую ПРО пробили ракеты "Хайбар", происхождением из СССР.

          .И пока последствия по меньшей мере семи попаданий в военные объекты в пустыне Негев и ещё нескольких, по другим базам, изучаются компетентными израильскими ведомствами, расскажем о новой ракете, с помощью которой происходила основная атака.


          . Речь о новейшей иранской ракете средней дальности "Хайбар", семейства "Хорремшехр" с ЖРД. Впервые их представили военно-политическому руководству Ирана в мае 2023 года, и данные, приведенные разработчиками, достаточно впечатляли. Военное ведомство заявляло дальность ракеты в 2000км, боевую часть свыше полутора тонн и показатель кругового вероятного отклонения (КВО) до 20 метров. По всем этим показателям "Хайбар" можно сравнить с очень опасной американской ракетой "Першинг-2", которую, к счастью, пустили в утиль ещё в прошлом веке, по договору об РСМД. С той лишь разницей, что та была твердотопливной.


          https://dzen.ru/a/Zhri2WydETyYqYt-
        2. a.s.zzz888 Звание
          a.s.zzz888
          +3
          Сегодня, 08:19
          knn54
          (Николай)
          +1
          Сегодня, 08:13
          Новый
          Интересно,а если хуситы нанесут МАССИРОВАННЫЙ удар по Израилю?
          Тогда кирдык исраилю. Запросят переговоры. Кто останется.
          1. роман66 Звание
            роман66
            0
            Сегодня, 09:47
            Не думаю, что кто-то согласится на переговоры. Долбить будут до упора
      4. Бережливый Звание
        Бережливый
        +6
        Сегодня, 08:22
        Нужно было персам бить ракетами по Димоне,выносить еврейские ядерные объекты,чтобы те дышали родной радиацией полной грудью!° am
      5. Бывший солдат Звание
        Бывший солдат
        +1
        Сегодня, 08:25
        Интересно что же теперь будет?


        А что должно быть, если США и Израиль совместно сбили почти все ракеты и беспилотники из 300 запущенных Ираном? Объекты Израиля без разрушений. Какое может быть продолжение? Ответку Израиля и США Ирану ожидать за что?
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +6
          Сегодня, 08:37
          Это данные озвученные израильской стороной.Одной из сторон конфликта,а значит заинтересованной стороны.Так что я бы не особо доверял приведённым ниже данным.

          Иран в ночь на 14 апреля выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет, пишет The New York Times со ссылкой на израильских чиновников. Большая часть угроз с воздуха была перехвачена. Всего Иран запустил 185 беспилотников и 36 крылатых ракет, а также 110 ракет класса «земля-земля». Отмечается, американские военные сбили десятки из них, но большинство дронов и ракеты были перехвачены армией Израиля.
          1. Бывший солдат Звание
            Бывший солдат
            0
            Сегодня, 08:59
            Это данные озвученные израильской стороной.... я бы не особо доверял приведённым ниже данным.

            ....... Большая часть угроз с воздуха была перехвачена. Всего Иран запустил 185 беспилотников и 36 крылатых ракет, а также 110 ракет класса «земля-земля». Отмечается, американские военные сбили десятки из них, но большинство дронов и ракеты были перехвачены армией Израиля.


            Если нет сторонней информации об разрушениях на территории Израиля, значит эффективность совместной ПРО Израиль/США близка к 99%?. Такого не может быть. Конечно скорее всего средства ПРО/ПВО США, базирующиеся на судах, суше, так же авиация были сосредоточены или настроены на перехват на трассах Иран-Израиль идущих над Сирией, Ливаном, Иорданией. Следующий эшелон это ПРО Израиля - Железный Купол и авиация. Но все равно что-то из 300 иранских средств должно было долететь. Подождем новой информации.
            P.S. Если Иран и обладает 2-3 ядерными ракетами, то при такой плотности ПРО им трудно будет достичь цели.
            1. OrangeBigg Звание
              OrangeBigg
              +2
              Сегодня, 09:02
              По некоторым данным все баллистические ракеты Хайбар достигли своих целей,то есть пробили ПРО Израиля.А БПЛА могли быть выпущены для вскрытия ПВО, её перегрузки или для отвлекающего манёвра.
            2. Синоид
              Синоид
              +2
              Сегодня, 09:58
              Ядерный заряд не обязательно должен быть на ракете;)
        2. Синоид
          Синоид
          0
          Сегодня, 09:57
          Посмотрите интернет и не позорьтесь. Поражены десятки объектов, десятки солдат Исраиля уничтожены, сотни раненых. Не стесняйтесь пользоваться поисковиком.
          1. Бывший солдат Звание
            Бывший солдат
            0
            Сегодня, 11:02
            Посмотрите интернет и не позорьтесь. Поражены десятки объектов, десятки солдат Исраиля уничтожены, сотни раненых. Не стесняйтесь пользоваться поисковиком.

            Так вроде ж об сбитии всего и вся это первая официальная израильская реакция иранский удар. Кому я должен верить?
      6. Андрей Москвин Звание
        Андрей Москвин
        +4
        Сегодня, 08:43
        Надо ждать гневное заявление японского МИД о том, что Иран СНОВА может нанести ядерный удар. am
    2. Msi Звание
      Msi
      +5
      Сегодня, 07:57
      косвенно говорит о высокой вероятности создания Ираном собственного ядерного оружия

      Надеюсь Иран успел создать ядерное оружие...
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        +7
        Сегодня, 08:02
        Msi
        (Msi)
        +1
        Сегодня, 07:57
        Новый
        косвенно говорит о высокой вероятности создания Ираном собственного ядерного оружия

        Надеюсь Иран успел создать ядерное оружие...
        Последние новости по этой теме были давненько. И уже тогда цифирь близилась к 97% обогащению. Можно предположить, что у Ирана УЖЕ ЕСТЬ ядер.оружие.
        1. Чёрный Звание
          Чёрный
          +6
          Сегодня, 08:12
          Ещё на момент 2023 года, в странах НАТО существовало общее мнение, что Иран обладает 10-15 единицами ядерных боеголовок мощностью 10 килотонн, носителями которых могут являться иранские стратегические баллистические ракеты средней дальности....так что , скорее всего есть.
        2. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          +7
          Сегодня, 08:15
          Можно предположить, что у Ирана УЖЕ ЕСТЬ ядер.оружие
          Можно так же предположить, что Израиль скоро почувствует его на своей шкуре wink
          1. a.s.zzz888 Звание
            a.s.zzz888
            +6
            Сегодня, 08:20

            Голландец Михель
            (михель)
            0
            Сегодня, 08:15
            Новый
            Можно предположить, что у Ирана УЖЕ ЕСТЬ ядер.оружие
            Можно так же предположить, что Израиль скоро почувствует его на своей шкуре wink
            Конечно, далеко не всё так однозначно по применении ЯО, но если Ирану терять будет нечего, тогда возможно ВСЁ.
    3. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 07:57
      Только что, в предыдущей статье, дал пост на эту тему -
      Массированная иранская атака на Израиль актуализировала вопрос возможного перерастания конфликта в ядерный.
    4. svp67 Звание
      svp67
      +2
      Сегодня, 08:09
      Соответственно, это косвенно говорит о высокой вероятности создания Ираном собственного ядерного оружия.
      С ЯО не все так просто. Даже если Иран смог накопить достаточного количества оружейного урана или плутония, для создания нескольких десятков спецБЧ, для своих ракет, то все равно он не может быть на все 100% уверенным в их работоспособности, без проведения испытаний. Нюансов, при создании ЯО очень много и невыполнение одного из них, может превратить ЯО в "необычную хлопушку". А вот Израиль смог испытать свое ЯО и убедиться в его работоспособности.
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        +3
        Сегодня, 08:13
        svp67
        (Сергей)
        0
        Сегодня, 08:09
        ..если Иран смог накопить достаточного количества оружейного урана или плутония, для создания нескольких десятков спецБЧ, для своих ракет, то все равно он не может быть на все 100% уверенным в их работоспособности, без проведения испытаний....
        Есть хорошие учителя-ядерщики из других стран. Не буду показывать пальцем где. wink
      2. Чёрный Звание
        Чёрный
        +8
        Сегодня, 08:17
        Учитывая площадь Израиля любой прилёт ракеты с ядерной начинкой, даже одной, может стать для израиля катастрофой
        1. a.s.zzz888 Звание
          a.s.zzz888
          +3
          Сегодня, 08:22
          Чёрный
          +1
          Сегодня, 08:17
          Новый
          Учитывая площадь Израиля любой прилёт ракеты с ядерной начинкой, даже одной, может стать для израиля катастрофой
          В том то и дело. И находящиеся в закрытом стеклянном стакане, который уронили на камни, сразу это почувствуют).
        2. svp67 Звание
          svp67
          +2
          Сегодня, 09:12
          Цитата: Чёрный
          прилёт ракеты с ядерной начинкой, даже одной, может стать для израиля катастрофой

          Все будет зависть от мощности спецБЧ и куда она "прилетит" и одиночная, это не катастрофа, а скорей трагедия. Израиль, все же достаточно горная страна, то есть сам рельеф защищает от подобных ударов. Японию, даже два удара не уничтожили
      3. avdkrd Звание
        avdkrd
        +3
        Сегодня, 08:19
        Вряд ли Иран, в создании ЯО, опирался только на теоретические выкладки. Я бы предположил участие Северной Кореи, причём вплоть до передачи готовых изделий. Технологиями могли поделиться, от души.
        Интересно, что несколько лет назад, Иран уже заявлял, что у него есть кое что по круче ЯО.
      4. Анатоль Клим Звание
        Анатоль Клим
        -4
        Сегодня, 08:32
        Цитата: svp67
        может превратить ЯО в "необычную хлопушку".

        Вспомните аварию на Чернобыльской АЭС, а ведь там был не оружейный уран, а более низкой радиоактивности, но пришлось эвакуировать и Припять и Чернобыль, были заражены значительные территории. Если иранский ядерный заряд не сработает или будет сбит над территорией Израиля, то огромные площади будут заражены радиоактивными кусками, пылью. С учётом размеров территории Израиля исход евреев будет неизбежен.
        1. Kartograf Звание
          Kartograf
          +3
          Сегодня, 08:50
          Цитата: Анатоль Клим
          а более низкой радиоактивности

          Более высокой.И совершенно разные изотопы.Сравните Хиросиму и Припять.
        2. cast iron Звание
          cast iron
          +2
          Сегодня, 08:53
          Аварию на ЧАЭС нельзя сравнить с последствиями ядерного взрыва. Разного рода события. И, кстати, в плане радиоактивного загрязнения, авария на АЭС похуже будет, чем ядерный взрыв.
          1. Анатоль Клим Звание
            Анатоль Клим
            -2
            Сегодня, 09:12
            Kartograf
            (Михаил)

            Более высокой.И совершенно разные изотопы.Сравните Хиросиму и Припять.

            Цитата: cast iron
            Аварию на ЧАЭС нельзя сравнить с последствиями ядерного взрыва. Разного рода события. И, кстати, в плане радиоактивного загрязнения, авария на АЭС похуже будет, чем ядерный взрыв.

            Я ответил на комментарий о том, что Иран ещё не испытывал ядерное оружие и нет уверенности, что оно сработает. Я не специалист, но, что такое грязная бомба представление имею и написал, что если иранский ядерный заряд не сработает или будет сбит и разрушен, то это приведёт к радиоактивному заражению территории Израиля. Ни про какой ядерный взрыв я не говорил, я просто заметил, что в ядерных реакторах АЭС используется низкообогащённый уран, а в ядерном оружии более высокообогащённый, но какой из них более опасен, я не знаю. Кто заболеет лучевой болезнью, ему будет всё равно. hi
        3. Не_боец Звание
          Не_боец
          +2
          Сегодня, 09:15
          Из реактора в Чернобыле вылетело 100-115 тонн радиоактивных материалов. В ядерной бомбе делящегося (радиоактивного) материала ну кило 25, у иранцев в связи с несовершенством технологий побольше, но все рано цифры отличаются в 100 раз.
      5. sifgame Звание
        sifgame
        -2
        Сегодня, 08:48
        Когда я точно такой же вопрос задал местным евреям про израильскую атомную бомбу, меня заверили что компьютерное моделирование может все!
        1. Не_боец Звание
          Не_боец
          +1
          Сегодня, 09:16
          Угумс. У них там еще был совместное испытание с ЮАР, когда это государство было.
    5. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +2
      Сегодня, 08:09
      Ну если наши власти не бараны то корабли в Иран явно не пустые гоняли а учитывая перевооружение но новые яо у Ирана должен бы быть десяток другой стареньких тополей...
    6. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +7
      Сегодня, 08:11
      Вот и отличненько! Вопрос с Израилем на этот раз будет закрыт окончательно! wink
      1. cast iron Звание
        cast iron
        0
        Сегодня, 10:23
        Нет ничего "отличного" в войне. Тем более в ядерной.
    7. U-58 Звание
      U-58
      +1
      Сегодня, 08:12
      Все же вероятность перерастания конфликта в "ядерную" фазу на данный момент мала. Что может предпринять Израиль?
      Массированные авианалеты на объекты промышленности- заводы по призводству беспилотников, ракет, на ядерный центр, энегетические объекты.
      Также возможны точечные удары по местопребыванию военно-политического руководства Ирана.
      И уж в поддержке поражения назначенных целей силами и средствами США и их союзников сомневаться не приходится. Возможно установление морской блокады Ирана силами НАТО, Австралии, Новой Зеландии, может быть, и Пакистана (спорный кандидат).
      В то же время те же США будут категорически возражать против применения обеими сторонами ЯО, ибо последствия для всего мирового сообщества будут непредсказуемыми.
    8. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      +2
      Сегодня, 08:16
      Лучше чтобы было: тогда незаконное сионисткое образование будет по аккуратней.
    9. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 08:27
      Кто то сядет в лужу ,если в Иране произойдёт сегодня,завтра землетрясение неизвестного происхождения. hi
    10. sodium20 Звание
      sodium20
      +2
      Сегодня, 08:29
      Things have become easy for Iran. Stupid Israel has opened multiple warfronts. Set theory in mathematics is very interesting. 'One to Many' and 'Many to One' instances gives us a clue.

      Example: Israel attacking 6 countries Vs 6 countries attacking Israel.
      If 6 countries attacks israel at the same time, Israel will perish. IDF is already fighting in Gaza.
      1. mann Звание
        mann
        -1
        Сегодня, 08:56
        Цитата: sodium20
        Things have become easy for Iran. Stupid Israel has opened multiple warfronts. Set theory in mathematics is very interesting. 'One to Many' and 'Many to One' instances gives us a clue.

        Example: Israel attacking 6 countries Vs 6 countries attacking Israel.
        If 6 countries attacks israel at the same time, Israel will perish. IDF is already fighting in Gaza.

        Ерунда, у Израиля есть союзник, который стоит всех шестерых
    11. GUKTU76 Звание
      GUKTU76
      0
      Сегодня, 08:38
      Цитата: svp67
      Нюансов, при создании ЯО очень много и невыполнение одного из них, может превратить ЯО в "необычную хлопушку"

      Такую "хлопушку" называют грязной бомбой. Последствия от ее применения хлопком не заканчиваются.
    12. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      +2
      Сегодня, 08:48
      Не понимаю евреев, просто не понимаю!!! Ведь умным народом считаются - и послушно приносят себя в жертву по приказу Вашингтона! Неужели непонятно, чем всё закончится, учитывая их крошечную территорию и скученность населения??? Сбросят на них "грязную бомбу" рано или поздно - и будет новый Исход вечно гонимого народа. Её ведь, бомбу, сбивай - не сбивай, результат одинаковый, никакая ПРО не поможет..................................
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        +2
        Сегодня, 09:42
        не Вашингтон приказывает дружище а наоборот))
    13. Сергей3 Звание
      Сергей3
      0
      Сегодня, 08:57
      Что тут можно сказать: красивое
      https://vk.com/video-186730393_456255285
      Пишут, что это по Израилю, хотя мне как то сомнительно, расстояние для такого залпа большое!
    14. Mazunga Звание
      Mazunga
      +2
      Сегодня, 09:41
      наверняка персы уже сгоношили ядрен батон а почему нет то у пакистана есть у индии есть мы под боком и корешимся давно пора было обзавестись не в одново же израилю щеки надувать
    15. Knell Wardenheart Звание
      Knell Wardenheart
      0
      Сегодня, 10:48
      Не думаю что у Ирана в обозримой перспективе может быть "плуто" , им просто не на чем его нарабатывать в значительных кол-вах (по кр. мере пока) , наращивание объема центрифуг и маничка на уровне обогащения говорит о том, что могут создать просто некую конструкцию "урановой бомбы" ,типа, например, пушечной или какой-то более современной. Т.к это будет не "плуто" вариант ,размещение его на ракете в принципе будет та еще задачка , и вообще это будет черртовски неэффективное изделие. Я бы сидел тихонько на месте Ирана пока таких пукалок не будет штук 10-15 ,или еще лучше работал бы на направлении "плуто" , т.к компактнее схема и в целом направление пригодно для дальнейшей эволюции в водородную бомбу.

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