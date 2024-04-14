Операция «Правдивое обещание»: КСИР сообщает об уничтожении инфраструктуры и нескольких самолётов и вертолётов на базе Рамон ВВС Израиля

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Операция «Правдивое обещание»: КСИР сообщает об уничтожении инфраструктуры и нескольких самолётов и вертолётов на базе Рамон ВВС Израиля

Корпус стражей исламской революции в своём релизе относительно удара, нанесённого по Израилю в ночь на 14 апреля, сообщает о том, что впервые были применены ракеты с разделяющимися боеголовками.

По последним данным, в результате удара ракетами с разделяющейся БЧ, огневое поражение было нанесено инфраструктуре и авиационному парку авиабазы Рамон ВВС Израиля. Эта авиационная база располагается в южной части Израиля, в гористой местности.





По данным на этот час, в результате попадания нескольких ракетных боеголовок по этой базе ВВС Израиля были уничтожены: командный пункт, диспетчерская, РЛС, пусковая установка системы ПВО-ПРО, а также как минимум 4 самолёта F-16I 201-й и 253-й истребительных эскадрилий. Иранские источники сообщают об уничтожении гораздо большего числа самолётов (пишут о 11-ти), а также 9-ти вертолётов «Апач».



Напомним, что Иран нанёс удары в рамках операции, которую назвал «Правдивое обещание». Ракеты на израильские объекты полетели через несколько часов после того, как в Турции вышла статья с карикатурой на Иран, в которой содержалась надпись «Иран – Анимационная республика». Турецкие репортёры прозрачно намекали на то, что Иран пока только угрожает анимационными роликами. Но, как показала прошедшая ночь, одной лишь анимацией Тегеран не ограничился.
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    66 комментариев
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    1. Msi Звание
      Msi
      +34
      Сегодня, 08:16
      Иран – Анимационная республика». Турецкие репортёры прозрачно намекали на то, что Иран пока только угрожает анимационными роликами

      Иран не хочет воевать. Иран заставляют воевать...
      1. Чёрный Звание
        Чёрный
        +12
        Сегодня, 08:20
        В сообщениях израильской стороны говорят о ОТНОСИТЕЛЬНО небольшом ущербе...интересно, относительно чего? winked ...так что заявление Ирана вполне может быть правдой...будем посмотреть. Пока обе стороны заявляют об успехе....
        1. Наган Звание
          Наган
          -21
          Сегодня, 08:47
          Уничтожили, говорите? Повредили? Фото в студию, а еще лучше видео, с геолокацией.
          А пока, как выразился израильский телеканал, "теперь пусть они беспокоятся и не спят по ночам".
          1. Dart2027 Звание
            Dart2027
            +5
            Сегодня, 08:50
            Цитата: Наган
            А пока, как выразился израильский телеканал, "теперь пусть они беспокоятся и не спят по ночам".

            Вот только сейчас беспокоится Израиль.
            1. BlackMokona Звание
              BlackMokona
              -7
              Сегодня, 08:53
              Цитата: Dart2027
              Вот только сейчас беспокоится Израиль.

              Иран уже заявил, всё шоу окончено. Жуткий ответ уже дан. Мяч передан
              1. Наган Звание
                Наган
                -17
                Сегодня, 08:57
                А Израиль уже заявил, что оно еще только началось.
                1. Летунъ Звание
                  Летунъ
                  +11
                  Сегодня, 09:34
                  Цитата: Наган
                  А Израиль уже заявил, что оно еще только началось.

                  Ну тогда за Израиль стоя и не чокаясь...
                  1. alex83 Звание
                    alex83
                    +4
                    Сегодня, 09:41
                    помянем, только боюсь из за них все и закрутится, на 3 мировую
                  2. Ильнур Звание
                    Ильнур
                    +7
                    Сегодня, 09:51
                    стоя и не чокаясь...

                    Вот стоя не обязательно, эти жидофашисты не заслужили, чтобы за них стоя... Прикопать и чтобы и следа не остались, так это они заслужили, все зло от них и их прислужников англосаксов, и прочих франсузов с проебалтами...
          2. Синоид
            Синоид
            +1
            Сегодня, 10:03
            На исраильских телеканалов вам ещё не такое расскажут))
          3. Аркадий007 Звание
            Аркадий007
            0
            Сегодня, 10:50
            Однако большой самолет заправщик США уже приземлен и народ срочно бежит из Тель Авива, это ли не показатель успехов атаки?
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          +5
          Сегодня, 08:51
          Цитата: Чёрный
          Пока обе стороны заявляют об успехе....

          В течение дня обстановка по результатам иранского ответа прояснится. Пока что наблюдается некое затишье, но это затишье перед бурей. Ясно, что ситуация находится только в начале развития, если в Вашингтоне объявлено о согласовании действий с Нетаньяху в отношении удара Израиля по Ирану.
        3. Hellcos Звание
          Hellcos
          -2
          Сегодня, 10:02
          говорят о ОТНОСИТЕЛЬНО небольшом ущербе...интересно, относительно чего?


          Евреи сами писали, что относительно масштабности атаки. Условно 10 дронов немалый ущерб причинили, но было то их больше сотни. Могло быть гораздо хуже.
      2. Аргон Звание
        Аргон
        +1
        Сегодня, 10:10
        А Турция что? Вообще только болтуны!
    2. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +16
      Сегодня, 08:17
      По данным на этот час, в результате попадания нескольких ракетных боеголовок по этой базе ВВС Израиля были уничтожены:
      Таки не все ракетки перехватили в исравулЕ. Не все! Судя по видео - конкретно были разрывы БЧ ракет. фашиствующее еврейство занимается подсчетом убытков и 200-х.
      1. Алекс_1973 Звание
        Алекс_1973
        +19
        Сегодня, 08:23
        За то, что они натворили это недогосударство надо бить такими ударами с регулярностью хотя бы раз в неделю. У израиля на затяжной конфликт ресурсов не хватит, и амерзосы не помогут. Надорвутся.
        1. Evgenijus Звание
          Evgenijus
          +3
          Сегодня, 10:05
          Израильские ресурсы уже утекают на Кипр и Европу. Вот и патриотизм показали. Настоящие патриоты бегут в окопы спасать страну, а эти как нацисты украинские с толстыми кошельками сбежали из своей страны. Крысы с корабля, имеющего пробоину ...
          Все они одинаковые, нельзя сказать, что есть только немецкий, украинский нацизм. Есть, оказывается и еврейский нацизм. Настоящий патриот любит свой народ, а нацист также (выборочно), но в добавок - ненавидит другую нацию. Это мы видим на Украине и в Израиле.
          1. Алекс_1973 Звание
            Алекс_1973
            +3
            Сегодня, 10:11
            Всё верно, нацизм не имеет национальности. Я сам хоть и русский, но терпеть не могу лозунги в стиле "Россия для русских".
            А еврейский нацизм имеет очень давние корни, я бы сказал тысячелетние. Они носятся со своим лохокостом специально чтобы прикрыть свои преступления. Кстати и в вермахте и в сс было полно евреев.
            1. Аргон Звание
              Аргон
              +3
              Сегодня, 10:16
              Гитлер тоже еврей по материнской линии. Убивал он цыган и неправильных евреев. Так сказать "чистил" нацию. Геноцидом против евреев это сложно назвать. Более подходит слово геноцид тому, что Израиль устроил в Газе!
              1. Алекс_1973 Звание
                Алекс_1973
                +1
                Сегодня, 10:20
                Ну я надеюсь они отгребут за Газу по полной программе, врагов у них вокруг не меряно, а из друзей только амерзосы. Вот только у амеров резервов может не хватить, им еще Тайваню помогать. А если Иран перекроет поставки нефти им вообще весело станет.
    3. pyagomail.ru Звание
      pyagomail.ru
      +14
      Сегодня, 08:18
      одной лишь анимацией Тегеран не ограничился.
      Что сказать, МОЛОДЦЫ!
    4. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +11
      Сегодня, 08:19
      Надо по аэропортам долбить и по морским портам, чтобы лишить Израиль снабжения
      1. Kwasar9000 Звание
        Kwasar9000
        -24
        Сегодня, 08:31
        Как показывает опыт СВО, толку от этого ноль целых и столько же десятых. Уничтожать надо реально значимые или хотя-бы знаковые объекты. Например, здание кнессета.
      2. fif21 Звание
        fif21
        +10
        Сегодня, 08:35
        Цитата: Голландец Михель
        Надо по аэропортам долбить и по морским портам,

        Уничтожать ПВО в первую очередь , ну а потом на выбор - военные базы , аэродромы , места принятия решений , ну и в тупую головенку Нетаньяху контрольный выстрел . hi
      3. Синоид
        Синоид
        0
        Сегодня, 10:05
        Пишут по порту был прилёт.
    5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +7
      Сегодня, 08:24
      «Иран нанёс удары в рамках операции, которую назвал "Правдивое обещание"» —

      — Обещание сдержал ...
    6. Pytnik Звание
      Pytnik
      +4
      Сегодня, 08:24
      Хорошо бы спутниковые снимки появились, у Ирана теперь они есть
    7. Бережливый Звание
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 08:25
      Туркам придётся извиняться и задуматься,что в следующий раз писать!А персам,давать ответку в максимально короткое время!
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +15
        Сегодня, 08:32
        Турки с одной стороны предъявляют претензии Израилю за действия в Газе,а с другой стороны подстрекают Иран.Туркам выгоден конфликт Ирана и Израиля,конкурентов Турции в регионе.
      2. Синоид
        Синоид
        0
        Сегодня, 10:06
        А что с них взять одно слово турки - аниматоры. Когда их свободную флотилию расстреляли, только щёки дули.
    8. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 08:39
      Хорошо, если это так. Подождём данных объективного контроля.
    9. Luminman Звание
      Luminman
      +4
      Сегодня, 08:40
      Наряду с беспилотниками, КР и баллистическими ракетами, Иран атаковал Израиль еще и гиперзвуковыми ракетами Фаттах, против которых защиты в настоящее время не существует. Так что сообщениям о прилетах иранских ракет следует верить...
      1. Я свой Звание
        Я свой
        -4
        Сегодня, 08:51
        А кто о гиперзвуковых ракетах рассказал? what
        В Израиле экспертизу ещё не могли провести, значит иранцы сами рассказали?
    10. Ramzaj99 Звание
      Ramzaj99
      +13
      Сегодня, 08:41
      Закономерно вообще-то. Как только по Израилю полетело что то кроме водопроводных труб и газовых баллонов , оказалось что купол и не такой уж и купол. Это тем Евреям кто писал что Русское ПВО плохое , при всём при том что по нему летит всё новейшее НАТОвское, а вот купол это ог-го , не смотря на то что по нему в основном водопроводные трубы летят))))
    11. oppozite28 Звание
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 08:43
      Корпус стражей исламской революции в своём релизе относительно удара, нанесённого по Израилю в ночь на 14 апреля, сообщает о том, что впервые были применены ракеты с разделяющимися боеголовками.
      Заодно и ракеты испытали.
      По данным на этот час, в результате попадания нескольких ракетных боеголовок по этой базе ВВС Израиля были уничтожены: командный пункт, диспетчерская, РЛС, пусковая установка системы ПВО-ПРО, а также как минимум 4 самолёта F-16I 201-й и 253-й истребительных эскадрилий. Иранские источники сообщают об уничтожении гораздо большего числа самолётов (пишут о 11-ти), а также 9-ти вертолётов «Апач».
      Скромненько, но для первого раза неплохо. Что характерно средства ПВО были преодолены с наименьшими потерями. Иранцы так-то особо не старались и не стали перегружать ПВО Израиля.
      1. Наган Звание
        Наган
        -8
        Сегодня, 09:02
        Цитата: oppozite28
        По данным на этот час
        По чьим?
        1. oppozite28 Звание
          oppozite28
          +4
          Сегодня, 09:08
          Цитата: oppozite28
          По данным на этот час
          По чьим?
          Вопрос адресован скорее составителю заметки прошедшей редакцию ВО. Осмелюсь предположить данные из официальных заявлений израильтян и иранцев.
        2. oppozite28 Звание
          oppozite28
          +3
          Сегодня, 09:18
          Точные данные сейчас никто не предоставит.
          1. Talon
            Talon
            +1
            Сегодня, 10:33
            это все по данным нездоровой головы автора статьи, который влепил локацию не влоздушнй базы рамон, а эйлатского аэропорта рамон, израильтяне заявили о попадании по базе неватим, но на ней не базируются ни самолеты ф-16 ни вертолеты апачи, а ф-35 сильно зарытые в землю, и транспортная авиация, но в заметке ф-35, статейка просто выдумка
            1. oppozite28 Звание
              oppozite28
              0
              Сегодня, 10:48
              Информационный вакуум будет сохраняться ещё несколько дней, точных данных о потерях израильтяне не предоставят. Разве что позже на основе публикаций открытых изданий . Они и так были честны после провокации палестинцев с оглядкой свою еврейскую религиозность.
    12. Я свой Звание
      Я свой
      +4
      Сегодня, 08:48
      Израиль уже пообещал "ответный" удар Ирану и "побежал" в ООН "жаловаться". В ООН ракетную атаку Ирана, можно сказать, уже осудили, хотя заседание пройдёт только вечером. По западным каналам "трубят" об атаке Ирана. Интересно, трубили ли западные каналы о том, что это была ответка Ирана на предыдущие действия Израиля, или об этом "скромно" умолчали what
      1. Наган Звание
        Наган
        -7
        Сегодня, 09:08
        Цитата: Я свой
        Интересно, трубили ли западные каналы о том, что это была ответка Ирана на предыдущие действия Израиля, или об этом "скромно" умолчали
        Нет, по западным каналам сообщали, что попадание, накрывшее иранских генералов, было ответкой за 2023-10-07, к планированию коего они приложили руку. Так что теперь пусть аятоллы не спят и ждут ответки. А евреи в этом смысле злопамятны. Ни один из тех, кто участвовал в подготовке теракта на Олимпиаде в Мюнхене, не умер от старости.
        1. Я свой Звание
          Я свой
          +4
          Сегодня, 09:27
          Вот и я говорю:
          - Ой простите. Я вам на ногу наступил.
          - Ничего-ничего. Я вам уже на спину плюнул.
          laughing
        2. Комментарий был удален.
        3. Синоид
          Синоид
          -2
          Сегодня, 10:09
          А шо ви так переживаете? Евреям не привыкать, их постоянно бьют - причём все.
    13. oppozite28 Звание
      oppozite28
      +4
      Сегодня, 09:05
      По данным на этот час, в результате попадания нескольких ракетных боеголовок по этой базе ВВС Израиля были уничтожены: командный пункт, диспетчерская, РЛС, пусковая установка системы ПВО-ПРО, а также как минимум 4 самолёта F-16I 201-й и 253-й истребительных эскадрилий. Иранские источники сообщают об уничтожении гораздо большего числа самолётов (пишут о 11-ти), а также 9-ти вертолётов «Апач».
      В целом неплохо. Учитывая первое боевое применение иранцами изделий с разделяющимися БЧ. Но перегружать израильскую ПВО иранцы не стали намеренно что более чем очевидно.
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        +3
        Сегодня, 09:38
        да еще и об атаке знали все заранее)))но спасать израиль кинулись все и Иордания предоставила небо и бриты с амерами сбивали
        1. oppozite28 Звание
          oppozite28
          0
          Сегодня, 09:42
          Хорошая мина при плохой игре. Особенно спасают (не сохраняют, а именно спасают) израильтян те кто убедился устремлениях Нетоньяху. Потому и в СБ ООН США и Великобритания так и не согласовала своё совместное заявление.
        2. oppozite28 Звание
          oppozite28
          +2
          Сегодня, 09:45
          Кстати не удивлюсь тому что комплексы ПВО Patriot из Германии поедут не в(на)Украину как ранее было анонсировано, а в Израиль. И не только из Германии. Вечер только начинается.
          1. Talon
            Talon
            -1
            Сегодня, 10:36
            а зачем израилю патриоты? те. что есть не модернизируются и постепенно выводятся из состава пво
    14. tank_killer156 Звание
      tank_killer156
      +1
      Сегодня, 09:07
      КРАСАВЦЫ ИРАНЦЫ сказали сделали,нам надо поучится в этом вопросе,скажем почему я не могу съездить на озеро БАНКОВСКАЯ
    15. KrolikZanuda Звание
      KrolikZanuda
      0
      Сегодня, 09:16
      Статья вышла в Турции, а Иран атаковал Израиль? Неплохо так ошиблись с целью)))
    16. tank_killer156 Звание
      tank_killer156
      -5
      Сегодня, 09:22
      МУЖИК СКАЗАЛ-МУЖИК СДЕЛАЛ,а у нас где озеро БАНКОВСКАЯ,почему морские беспилотники кошмарят ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ,почему жива верхушка и еще возят оружие на укросстан,почему ихние танки еще заправляются горючкой,почему укрожелездница ВООБЩЕ функционирует,сколько еще и времени мы будем там воевать,у нас тоже потери и это ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ НАШИ ПАРНИ,да надоело когда мы ударим как ИРАНЦЫ,жестко и наверняка ??????????????????????????????? СЛАВА РОССИИ!!!
      1. Denis812 Звание
        Denis812
        0
        Сегодня, 09:28
        Да какой же это "жёсткий ответ"? Это чисто формальная ответочка прилетела.
        Систему ПВО Израиля не перегрузили, бОльшая часть ракет и БЛА сбита.
      2. Синоид
        Синоид
        0
        Сегодня, 10:11
        У вас вся страна в жопе там, на банковской наркоман-шестёрка, энергетика, мосты и порты разрушены. Только и осталось пытаться на вентилятор накидывать)))
    17. Denis812 Звание
      Denis812
      -4
      Сегодня, 09:26
      Вообще, конечно, глупо как-то. Просто формальный ответ на акт агрессии Израиля.
      Но для Израиля вот такой вот ответ - ни о чём.
      Израиль сейчас наклепает новых ракет для ПВО + получит передачку от Штатов. И восстановит силы.
      Если Иран хотел сохранить лицо - получилось. Ну и Израиль может кричать, что "ПВО працуе, все шахеды и ракеты сбиты, у Ирана осталось ракет на 1-2 атаки".
    18. acetophenon Звание
      acetophenon
      +2
      Сегодня, 09:26
      Цитата: OrangeBigg
      Турки с одной стороны предъявляют претензии Израилю за действия в Газе,а с другой стороны подстрекают Иран.Туркам выгоден конфликт Ирана и Израиля,конкурентов Турции в регионе.

      Туркам выгоден НЕБОЛЬШОЙ конфликт Ирана и Израиля. Большой может быть выгоден лишь тем, кто живет за океаном. А не дверь-в-дверь.
    19. Комментарий был удален.
    20. tank_killer156 Звание
      tank_killer156
      +1
      Сегодня, 09:38
      НЕ ну по чесноку,ударили по консульству по территории где даже пукать надо разрешение,а тут как ту кошку каторая насрала ткнули в морду и че,а может пора почистить ряды еврейского государства,скажем ткнуть не раз а пару раз в ихнее дерьмо,что мы молчим ,сколько пакостей сделал израиль РОССИИ,даже щас ихние спецы учат укропов и воюют,их нее оружие воюет против нас,в Сирии кто пакостничает- евреи евреи и че куда наши патриоты с ебастьен израиль,это не государство,это шавка америкосовская ближние восточная,не будет израиля токого который он сейчас есть,будет мир на БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ,СЛАВА ПАЛЕСТИНЕ!!!
    21. ескела Звание
      ескела
      0
      Сегодня, 09:41
      Ну что за дурная традиция у человечества раз в сто лет лютый замес устраивать.Ведь там может полыхнуть с ЯО , а раз там можно то НАТО может решить что и в европе можно ,ну и на этом история может обнулится .
    22. Алт22 Звание
      Алт22
      0
      Сегодня, 09:56
      Фашисты бьют по дипломатическим представительствам, воины - по военным объектам.
      Успеха борцам с нечистью!
    23. opuonmed Звание
      opuonmed
      +1
      Сегодня, 09:58
      Почти ничто с таким количеством шахедов и ракет! пво отработали и самы очень хорошо у израиля и сша ! мяч на стороне израиля !
      1. Синоид
        Синоид
        +1
        Сегодня, 10:14
        Ну если десятки уничтоженных целей это ничто))) А солдат Исраиля бабы ещё нарожают, да?
        1. Talon
          Talon
          +1
          Сегодня, 10:45
          так что бы заявить любую фигню , можно было вообще ничего не запускать, вот например иракские шиитские милиции практически ежедневно заявляют, что поразили там чего то на территории израиля, чаще всего в хайфсеом порту и на хайфском же НПЗ, но израильтяне узнают об этом исключительно из заявок в иностранной прессе, в реале же пуски действительно были, с 2 десятка, а долетел только один дрон до эилата
      2. Lako Звание
        Lako
        +1
        Сегодня, 10:14
        Как бы евреи на этом мяче не подскользнулись. Израиль и так уже становится изгоем в мире, после убийства мирных Палестинцев. Кроме англосаксов вряд ли кто их поддержит.
    24. Тихонов_Александр Звание
      Тихонов_Александр
      +1
      Сегодня, 10:21
      Молодцы иранцы! Дали еврейчикам прикурить!. Надеюсь, что Иран имеет ядерное оружие и сможет уничтожить евреев израиля, если оные решатся применить своё по Ирану. Надеюсь, что подлая еврейская страна прекратит существовать, а с ней сгинут и еврейские нацисты...
    25. Knell Wardenheart Звание
      Knell Wardenheart
      0
      Сегодня, 10:51
      Ну, "Сулеймани-вариант" как я и предполагал. Прочие бпла-атаки были нужны для создания массовки .
      На самом деле правильно делают ,и осторожность это правильно, и силы свои для реального удара беречь это тоже правильно.
    26. Carlos Sala Звание
      Carlos Sala
      -1
      Сегодня, 10:51
      На видео видны многократные удары. Железный купол - это сито.

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