Операция «Правдивое обещание»: КСИР сообщает об уничтожении инфраструктуры и нескольких самолётов и вертолётов на базе Рамон ВВС Израиля
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Корпус стражей исламской революции в своём релизе относительно удара, нанесённого по Израилю в ночь на 14 апреля, сообщает о том, что впервые были применены ракеты с разделяющимися боеголовками.
По последним данным, в результате удара ракетами с разделяющейся БЧ, огневое поражение было нанесено инфраструктуре и авиационному парку авиабазы Рамон ВВС Израиля. Эта авиационная база располагается в южной части Израиля, в гористой местности.
По данным на этот час, в результате попадания нескольких ракетных боеголовок по этой базе ВВС Израиля были уничтожены: командный пункт, диспетчерская, РЛС, пусковая установка системы ПВО-ПРО, а также как минимум 4 самолёта F-16I 201-й и 253-й истребительных эскадрилий. Иранские источники сообщают об уничтожении гораздо большего числа самолётов (пишут о 11-ти), а также 9-ти вертолётов «Апач».
Напомним, что Иран нанёс удары в рамках операции, которую назвал «Правдивое обещание». Ракеты на израильские объекты полетели через несколько часов после того, как в Турции вышла статья с карикатурой на Иран, в которой содержалась надпись «Иран – Анимационная республика». Турецкие репортёры прозрачно намекали на то, что Иран пока только угрожает анимационными роликами. Но, как показала прошедшая ночь, одной лишь анимацией Тегеран не ограничился.
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