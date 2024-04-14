Киев предпринял попытку массированной атаки беспилотниками на Крым и Краснодарский край

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Киев предпринял попытку массированной атаки беспилотниками на Крым и Краснодарский край

Киевский режим предпринял попытку массированной атаки беспилотниками объектов на территории России. Как сообщает Минобороны, атака была проведена в утреннее время, дроны перехвачены в районе Крыма и над Краснодарским краем.

Очередная атака украинских беспилотников отражена российской ПВО, пять беспилотников были перехвачены и сбиты над акваторией Черного моря, еще десять были сбиты над территорией Краснодарского края. Имеются ли какие-либо повреждения на земле, военные не сообщают, лишь констатируя факт атаки.



Около 06.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря. Около 07.00 мск перехвачено и уничтожено десять украинских беспилотников над территорией Краснодарского края

- говорится в сообщении Минобороны.

Власти Краснодарского края о каких-либо повреждениях в ходе атаки украинских дронов не сообщают, на местах падения работают правоохранители. Сведений о пострадавших также нет. В Крыму тоже все спокойно.

Украинские медиа как-то вяло прокомментировали утреннюю атаку на Россию, в сообщениях говорится только о самом факте атаки. По-видимому, на фоне иранской она выглядит слишком бледно. Да и занимает их сейчас совсем другое, Украина продолжает пропадать из поля зрения Запада, сейчас все внимание направлено на Ближний Восток.
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    5 комментариев
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    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +9
      Сегодня, 08:41
      Массированный ответный удар надо наносить КР Х-69.Видать им понравились горящие ТЭС.
      Ракета Х-69 смогла остаться незамеченной системами слежения Украины и государств-членов НАТО и успешно поразила Трипольскую ТЭС под Киевом. Последняя была важным энергогенерирующим звеном для всей центральной части Украины. Предположения о том, почему российский боеприпас оказался столь незаметным для самых современных систем вооружения, во время ТВ-передачи на «Прямом» высказал Константин Криволап. Мужчина в своё время занимал должность инженера-испытателя в «КБ Антонов».
      Аналитик раскрыл и немного закрытой информации, пояснив, что американские зенитные и другие иностранные комплексы получают информацию не только со своих наземных станций контроля воздуха, таких как AN/MPQ-65, специально разработанных Lockheed Martin и Raytheon для последней версии ЗРК «Patriot» в ревизии PAC-3, но и от космической группировки разведывательных спутников США\НАТО. Аналогично принимают участие в снабжении информацией о потенциальных запусках самолётов и ракет и ДРО серии AWACS, совершающих полёт вдоль государственной границы в западной части Украины.

      Но все они оказались бессильны в своих неудачных попытках заметить крылатый снаряд с низкой высотой полёта. И помимо скромной высоты Х-69 могла похвастаться относительно небольшим тепловым следом и такой же «дюймовочной» радиолокационной заметностью.

      Криволап сделал анализ полета подобной ракеты, когда малые тепловые волны снаряда, появившиеся во время движения в плотной воздушной среде, практически неотслеживаемы для спутников и AWACS. В этом огромную роль сыграла миниатюрная площадь отражения радиосигнала. Поэтому боеприпас проник в зону расположения ТЭС абсолютно инкогнито для глаз американских\натовских военных.
    2. Илия Звание
      Илия
      +6
      Сегодня, 08:52
      Неонацизм на окраине должен быть уничтожен вместе с руководством. И ни каких мирных переговоров.
      Киевский режим предпринял попытку массированной атаки беспилотниками объектов на территории России.
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +5
      Сегодня, 08:54
      " Украинские " денежки и зарезервированное ПВО тютю.Иран всё таки взломал ПВО Израиля.
    4. Степняк Звание
      Степняк
      +2
      Сегодня, 08:56
      Всё это очень напоминает конвульсивные попытки закатить гол престижа в конце второго тайма.
    5. Бережливый Звание
      Бережливый
      +5
      Сегодня, 09:10
      Давно пора на каждый дрон всук выпущенный по нашим городам отвечать полсотней наших дронов,не считая ракет!

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