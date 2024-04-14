Киев предпринял попытку массированной атаки беспилотниками на Крым и Краснодарский край
Киевский режим предпринял попытку массированной атаки беспилотниками объектов на территории России. Как сообщает Минобороны, атака была проведена в утреннее время, дроны перехвачены в районе Крыма и над Краснодарским краем.
Очередная атака украинских беспилотников отражена российской ПВО, пять беспилотников были перехвачены и сбиты над акваторией Черного моря, еще десять были сбиты над территорией Краснодарского края. Имеются ли какие-либо повреждения на земле, военные не сообщают, лишь констатируя факт атаки.
- говорится в сообщении Минобороны.
Власти Краснодарского края о каких-либо повреждениях в ходе атаки украинских дронов не сообщают, на местах падения работают правоохранители. Сведений о пострадавших также нет. В Крыму тоже все спокойно.
Украинские медиа как-то вяло прокомментировали утреннюю атаку на Россию, в сообщениях говорится только о самом факте атаки. По-видимому, на фоне иранской она выглядит слишком бледно. Да и занимает их сейчас совсем другое, Украина продолжает пропадать из поля зрения Запада, сейчас все внимание направлено на Ближний Восток.
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