Израиль открыл своё воздушное пространство, фиксируется рост спроса на вылет из страны
80
Израиль открыл своё воздушное пространство. Открытие «неба» над Израилем произошло в 7:30 (совпадает с московским временем) – через несколько часов после последнего разрыва иранской ракеты.
Напомним, что воздушное пространство над Израилем было закрыто в связи с нанесением ударов Ираном по объектам на израильской территории. Атака продолжалась около пяти часов. За это время было выпущено более 100 ракет класса «земля-земля», 36 крылатых ракет и почти две сотни беспилотников-«камикадзе», включая дроны типа «Шахед».
Израильская ПВО фиксировала пуски не только с территории Ирана, но также из Ирака, Йемена и Сирии.
В операции по нейтрализации иранских средств поражения участвовали и американцы. Причём в одном из случаев американский самолёт перехватил иранскую ракету так, что она рухнула на один из городов Иордании.
В Израиле к утру 14 апреля посчитали, что новой угрозы ударов нет, потому и приняли решение открыть воздушное пространство. При этом фиксируется значительный спрос на рейсы, вылетающие из Израиля. Речь идёт о рейсах на Кипр, в швейцарский Цюрих. Спрос на рейсы в сам Израиль упал в разы.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация