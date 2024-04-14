Израиль открыл своё воздушное пространство, фиксируется рост спроса на вылет из страны

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Израиль открыл своё воздушное пространство, фиксируется рост спроса на вылет из страны

Израиль открыл своё воздушное пространство. Открытие «неба» над Израилем произошло в 7:30 (совпадает с московским временем) – через несколько часов после последнего разрыва иранской ракеты.

Напомним, что воздушное пространство над Израилем было закрыто в связи с нанесением ударов Ираном по объектам на израильской территории. Атака продолжалась около пяти часов. За это время было выпущено более 100 ракет класса «земля-земля», 36 крылатых ракет и почти две сотни беспилотников-«камикадзе», включая дроны типа «Шахед».



Израильская ПВО фиксировала пуски не только с территории Ирана, но также из Ирака, Йемена и Сирии.

В операции по нейтрализации иранских средств поражения участвовали и американцы. Причём в одном из случаев американский самолёт перехватил иранскую ракету так, что она рухнула на один из городов Иордании.

В Израиле к утру 14 апреля посчитали, что новой угрозы ударов нет, потому и приняли решение открыть воздушное пространство. При этом фиксируется значительный спрос на рейсы, вылетающие из Израиля. Речь идёт о рейсах на Кипр, в швейцарский Цюрих. Спрос на рейсы в сам Израиль упал в разы.
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    80 комментариев
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    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      -13
      Сегодня, 08:56
      Ну штош, теперь посмотрим как еврейцы нахлобучат персов в ответ.
      1. PN Звание
        PN
        +4
        Сегодня, 09:00
        Так и будут периодически в "теннис" играть. То одни подачу сделают, то другие...
        1. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          -3
          Сегодня, 09:18
          Так и будут периодически в "теннис" играть. То одни подачу сделают, то другие...
          ...как в детстве ...настольный пенис..то есть теннис....ПОДАЧКА НЕБЕРУЧКА, КТО ПОЙМАЕТ ТОТ ВОНЮЧКА
        2. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          +2
          Сегодня, 10:09
          [При этом фиксируется значительный спрос на рейсы, вылетающие из Израиля. Речь идёт о рейсах на Кипр, в швейцарский Цюрих]

          Вот только в Россию их не надо пускать!
          1. Синоид
            Синоид
            +1
            Сегодня, 10:16
            Побежали патриоты мацы)))
          2. fif21 Звание
            fif21
            -2
            Сегодня, 10:34
            Цитата: ваш вср 66-67
            Вот только в Россию их не надо пускать!

            Их пускать нужно только в ад , стройными рядами, проклятое семя Иуды . hi
      2. Алекс_1973 Звание
        Алекс_1973
        +16
        Сегодня, 09:00
        Всё не терпится поучаствовать в третьей мировой? Если там полыхнет, то мало никому не покажется.

        П.С. Интересно, а куда теперь побегут галкин, пугачиха и иже с ними?
        1. antiaircrafter Звание
          antiaircrafter
          +3
          Сегодня, 09:03
          Пишут же - на Кипр и в Цюрих спрос на билеты вырос.
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            +6
            Сегодня, 09:08
            Галкина в аэропорту видели?А Слепакова?Ну что за дела,не дают им нигде спокойно пожить .
            1. Николай Иванов_5 Звание
              Николай Иванов_5
              +5
              Сегодня, 09:12
              А Слепаков в армию пойдет защищать свою новую родину????
              1. OrangeBigg Звание
                OrangeBigg
                +15
                Сегодня, 09:13
                Скорее Слепаков найдёт себе новую Родину.Более спокойную.
                1. Nexcom Звание
                  Nexcom
                  +4
                  Сегодня, 09:17
                  Это особенность всех "релокантов" - быть "патриотом" той страны которая не воюет в данный момент и где "гроши заработанные потом и кровью"(с) можно будет сохранить. И откуда можно будет безнаказанно поливать калом Россию и русский народ.
        2. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 09:53
          Цитата: Алекс_1973
          П.С. Интересно, а куда теперь побегут галкин, пугачиха и иже с ними?
          Неужели обратно двинутся? laughing М.Пугачёв же хвастался, что израильские "районные дома культуры" куда круче, чем Кремлёвский Дворец съездов, что ему чудесно живётся... Пусть на своём велосипеде теперь покатается, похохмит...

          Ещё, по-моему, при Свердловском Алкаше проходил слух, что у гражданки Галкиной квартирка в Майами припасена. Не даст, поди, муженьку загинуть под "Шахедом".
          1. Алекс_1973 Звание
            Алекс_1973
            0
            Сегодня, 09:57
            Да, недвижимость по моему во Флориде у пугачихи была. Вот только без денег которые она тут гребла содержать недвижимость в фша накладно. Надеюсь им в России весь кислород перекрыли.
        3. hhurik Звание
          hhurik
          0
          Сегодня, 09:57
          Ну на демонстрацию же, к гадалке не ходи. laughing Или есть сомнения? Люди-же все сплошь на подбор со светлыми лицами.
      3. Бережливый Звание
        Бережливый
        +5
        Сегодня, 09:12
        Надо было нанести ракетный удар по аэропорту Бенгурион,чтобы панику посетить среди улепётывающих еврейцев!
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          -1
          Сегодня, 09:22
          Вы поосторожнее с такими призывами.
          1. Бережливый Звание
            Бережливый
            +6
            Сегодня, 09:25
            Orange-Bigg- они это заслужили своей воинственностью и постоянным холокостом палестинского населения!Чего их жалеть,когда они бомбят госпиталя в Палестине???
        2. Krasnodar Звание
          Krasnodar
          0
          Сегодня, 10:13
          В этом случае и Тегеранский аэропорт накроется, а так как удар наносился из соображений престижа (месть за убитых генералов), то такое действие просто нецелесообразно
          Еще бОльшее унижение получится
          1. Синоид
            Синоид
            0
            Сегодня, 10:20
            Ну поле варварского террористического акта Исраиля, Иран имел моральное право ответить аналогично по гражданскому объекту. Но здесь и есть отличие цивилизованной страны Иран от террористического образования Исраиль. Ответка и так не хилая: поражены десятки военных целей, уничтожена техника и солдаты с офицерами. Пишут и мосадовцев утилизировали.
          2. Dart2027 Звание
            Dart2027
            0
            Сегодня, 10:45
            Цитата: Krasnodar
            В этом случае и Тегеранский аэропорт накроется

            Так чего же не накрылся? Сказки про какие-то гуманные соображения можете не начинать.
            Цитата: Krasnodar
            Еще бОльшее унижение получится

            В смысле из Израиля еще быстрее побегут?
      4. svp67 Звание
        svp67
        +1
        Сегодня, 09:22
        Цитата: antiaircrafter
        Ну штош, теперь посмотрим как еврейцы нахлобучат персов в ответ.

        Ой не хотелось бы... Пока, со стороны Ирана в дело вступил только КСИР, мне бы очень не хотелось бы, что к нему подключились все Вооруженные Силы Ирана...
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +4
          Сегодня, 09:32
          Вооруженные Силы Ирана не самое неприятное.. А вот когда они задействуют во всю мощь все свои многочисленные прокси по всем доступным для атак объектам... И возможно - не только на Ближнем Востоке.. Не зря же они их больше 30 лет готовили...
        2. oppozite28 Звание
          oppozite28
          +1
          Сегодня, 09:35
          Ой не хотелось бы... Пока, со стороны Ирана в дело вступил только КСИР, мне бы очень не хотелось бы, что к нему подключились все Вооруженные Силы Ирана...
          Иранцы не совсем ещё дураки раскрывать все свои возможности. Например ливанский филиал активизировался. Кстати убегающие сейчас еврейцы через аэропорт Тель-Авива зря бегут туда где как раз таки "их" и "встретят". Вся полиция Европы, почти вся во Франции трудится кто же за несчастными израильтянами присматривать станет где-нибудь в Швейцарии или Бельгии с Испанией. Тем более на Кипре.
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            +2
            Сегодня, 09:50
            Цитата: oppozite28
            Иранцы не совсем ещё дураки раскрывать все свои возможности.

            Согласен, Иран не зря взял паузу после атаки на своё посольство. Уж наверное не один вариант ответа просчитали, в том числе учли возможную поддержку Израиля со стороны америкосов.
            1. oppozite28 Звание
              oppozite28
              +3
              Сегодня, 09:54
              Что характерно истинные еврейцы через аэропорт Тель-Авива побежали уже laughing
              1. Монтесума Звание
                Монтесума
                -2
                Сегодня, 10:09
                Цитата: oppozite28
                Что характерно истинные еврейцы через аэропорт Тель-Авива побежали уже

                Небось, всю ночь от поноса страдали и глобус лихорадочно вертели в поисках спокойного местечка. lol
                1. oppozite28 Звание
                  oppozite28
                  +1
                  Сегодня, 10:11
                  Как вариант изучали Тору на предмет поиска строк в оправдание своего исхода через аэропорт Тель-Авива. laughing
      5. opuonmed Звание
        opuonmed
        -8
        Сегодня, 09:39
        Цитата: antiaircrafter
        теперь посмотрим как еврейцы нахлобучат персов в ответ.

        Если это был не договорняк, то жестка нахлобучат!
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          -1
          Сегодня, 10:16
          Цитата: opuonmed
          Цитата: antiaircrafter
          теперь посмотрим как еврейцы нахлобучат персов в ответ.

          Если это был не договорняк, то жестка нахлобучат!

          Эта "нахлобучка" может дорого Израилю обойтись. Сразу не ответили, хотя ждали атаки Ирана, значит прикидывают, во что им может обойтись дальнейшая эскалация. Вариант "любой ценой" их вряд ли устроит.
      6. Синоид
        Синоид
        -1
        Сегодня, 10:15
        Нахлобучка не выросла))) Теперь страшно, а то опять прилетит и опять десятки 200-х.
      7. Last centurion Звание
        Last centurion
        0
        Сегодня, 10:37
        Надеюсь они не тупые. Им дали выйти из ситуации с малыми потерями и необкаканными штанами. Потому что залп из серии "мы запустили беспилотники они уже в пути лететь будут несколько часов" это политическая атака, а не военная. Иран должен был ударить в ответ чтобы не потерять лицо и сделал это политически красиво давая возможность не усугублять. И даже СШП предупредили дипломатично. Если Израиль продолжит нагнетать то удары перейдут вероятно в плоскость военную и неожиданную. А СШП придётся ввязаться и самоходному деду это меньше всего надо перед выборами. Так как это будет не маленькая, не победоносная война, а полный кабздец и нефть по 150 за бочку
      8. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 10:53
        Про европейцев вы явно вспылили, если только Макрон ... что-нибудь скажет.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 08:57
      «Израиль открыл своё воздушное пространство, фиксируется рост спроса на вылет из страны» —

      "Снова птицы в стаи собираются,
      Ждёт их за моря дорога дальняя" ...
    3. Ирек Звание
      Ирек
      +10
      Сегодня, 08:57
      Побежали разные макаревичи и прочая шушера , а как дышали , как дышали.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 09:01
        Интересно, куда теперь эти "релоканты" рванут? США? Кипр??
        1. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          +1
          Сегодня, 09:05
          Интересно, куда теперь эти "релоканты" рванут?
          Остаётся разве что Папуа Новая Гвинея. Но там и сожрать запросто могут wink
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 09:09
            Могут сбежать в Н.Зеландию, Австралию. Там всегда тихо было - эти страны особо никуда не лезли. Хотя Австралия последнее время начинает возбухать, присоединившись к AUKUS.
        2. taiga2018 Звание
          taiga2018
          +3
          Сегодня, 09:05
          Ну тот же Галкин хвастался что может свободно ездить в 27 стран,так что пока есть выбор у максимки...
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +4
            Сегодня, 09:10
            Да накакать на этого Галкина-Пугачева.... Мерзко даже вспоминать про него.
          2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
            Владимир Владимирович Воронцов
            +2
            Сегодня, 09:14
            «Ну тот же Галкин хвастался что может свободно ездить в 27 стран» —
          3. Joker62 Звание
            Joker62
            +2
            Сегодня, 09:33
            Сам Галкин, позор памяти своему отцу - генералу-полковнику бронетанковых войск.
            Хорошо, что сам отец Макса не дожил до такого позора от своего "сына".
        3. Monster_Fat Звание
          Monster_Fat
          -3
          Сегодня, 09:36
          Умные релоканты все уже давно в эмиратах. wink
      2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        +2
        Сегодня, 09:06
        «Побежали разные макаревичи и прочая шушера» —
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 09:13
          У Макаревича жена еврейка из Израиля. Она ему наверно не разрешит бросить "родной Израиль в трудную минуту".
          Придётся ему в бомбоубежище со всеми сидеть.
    4. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +5
      Сегодня, 08:58
      При этом фиксируется значительный спрос на рейсы, вылетающие из Израиля.
      ...по ходу бывшая наша богема запросила эвакуацию....зачётно
      1. Ильнур Звание
        Ильнур
        +8
        Сегодня, 09:08
        наша богема

        Какая на х богема, это шушера, считающая себя таковым, оборзевшая от безнаказанности, жирующие за счёт России и считающую Россию и его жителей второсортным людьми, которых этот народ и возвысил, вот только не понимаю за что, я с этими "богемами" в кустах бы рядом не сел...
        1. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          +4
          Сегодня, 09:11
          Какая на х богема, это шушера, считающая себя таковым
          Это шантрапа безголосая. У нас в ресторане поют лучше wink
          1. Ильнур Звание
            Ильнур
            +2
            Сегодня, 09:14
            Это шантрапа безголосая.

            И я о том же... Вот в передаче Малахова такие самородки собираются, заслушаешься, такие таланты...
        2. Nexcom Звание
          Nexcom
          +3
          Сегодня, 09:12
          Увы, Вы правы. Именно народ эту шоблу и возвысил, к сожалению.....
        3. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          +1
          Сегодня, 09:14
          я с этими "богемами" в кустах бы рядом не сел..
          ...ну вощет в кустах не сидят...а занимаются несколько другими привлекательными делами....хотя именно с этими несколько стрёмно...это сколько тогда потребуется выпить
          1. Комментарий был удален.
            1. Крымский партизан 1974 Звание
              Крымский партизан 1974
              +1
              Сегодня, 09:22
              Вот и я о том же, что рядом поcpaть бы не сел...
              ...ну воощет ты охарактеризовал нужду...а я об несколько интимном
    5. Илия Звание
      Илия
      +4
      Сегодня, 08:59
      Любимая страна)) фашистов, особенно имевших счета в тех банках. А также тех у кого золотишка в переизбытке. Кто бы это может быть?
      При этом фиксируется значительный спрос на рейсы, вылетающие из Израиля. Речь идёт о рейсах на Кипр, в швейцарский Цюрих. Спрос на рейсы в сам Израиль упал в разы.
    6. Сергей3 Звание
      Сергей3
      +4
      Сегодня, 09:00
      Как, а как же патриотизм ко своей второй родине? request
    7. Я свой Звание
      Я свой
      +3
      Сегодня, 09:00
      . фиксируется рост спроса на вылет из страны

      Чувствуется некоторые "соотечественники" рванут обратно к нам, в Россию. Будут отсюда наблюдать за "обетованной". Может даже забудут, что они "чистокровные" евреи и начнут плеваться в другую сторону. Закрыть бы для них границу...
      1. Ильнур Звание
        Ильнур
        +2
        Сегодня, 09:12
        Закрыть бы для них границу...
        им закроешь окно, они в дверь залезу, этим тварям только полный игнор
        1. Joker62 Звание
          Joker62
          +2
          Сегодня, 09:30
          Они как тараканы, пролезут во щели, лишь бы залезть в чужую часть территории.
    8. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      +2
      Сегодня, 09:02
      Ждем нового исхода.... Но в Еврейскую АО вряд ли кто поедет. request
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +3
        Сегодня, 09:06
        Но в Еврейскую АО вряд ли кто поедет
        Разве что под конвоем wink
    9. taiga2018 Звание
      taiga2018
      +3
      Сегодня, 09:03
      Теперь будет ответка от Израиля...Надеюсь у Ирана уже есть ядреная бомба и мы таки увидим гриб над Израилем...
      1. wanna Звание
        wanna
        +3
        Сегодня, 09:16
        Ходят слухи, что сбросить ядерную бомбу на Тель-Авив было бы достаточно, чтобы обезглавить всех глав государств западного мира.
    10. Комментарий был удален.
    11. Alien From Звание
      Alien From
      +3
      Сегодня, 09:05
      Евреи давно напрашивались на штырь, теперь протрясло реально. Поделом.
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        +2
        Сегодня, 09:29
        Не на штырь, а на кол осиновый!
    12. Earl Звание
      Earl
      +2
      Сегодня, 09:11
      Скоро в каждом городе страны...
    13. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 09:17
      В Израиле релоктанты многие хотят получить звание " герои штурма аэропорта им.Бен Гуриона",Сомневаюсь что не будет продолжения банкета - за всё уже уплачено.Почему с Израилем всё происходит в выходные( биржи не работают).
    14. svp67 Звание
      svp67
      +2
      Сегодня, 09:18
      При этом фиксируется значительный спрос на рейсы, вылетающие из Израиля. Речь идёт о рейсах на Кипр, в швейцарский Цюрих. Спрос на рейсы в сам Израиль упал в разы.
      Ну, что ж, ждем сообщений прессы о наличии в списках улетающих, до боли знакомых фамилий
    15. oppozite28 Звание
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 09:21
      При этом фиксируется значительный спрос на рейсы, вылетающие из Израиля. Речь идёт о рейсах на Кипр, в швейцарский Цюрих. Спрос на рейсы в сам Израиль упал в разы.
      А как же еврейский патриотизм, охрана стены и прочее laughing Надеюсь Пугачёва , Макаревич и прочие еврейцы не оставят свою родину и вернутся на прежнюю Родину. laughing
    16. oppozite28 Звание
      oppozite28
      +2
      Сегодня, 09:25
      Ждём роста цен на нефть как один из главных способов заработка в регионе. recourse
    17. opuonmed Звание
      opuonmed
      -6
      Сегодня, 09:26
      ПВО США и Израиля сработали очень хорошо, почти все сбили! Пропустили пару ракет на базу и все!
      1. Николай Иванов_5 Звание
        Николай Иванов_5
        0
        Сегодня, 09:29
        У Израиля было очень много времени на подготовку ответного удара от Ирана.
        1. opuonmed Звание
          opuonmed
          -4
          Сегодня, 09:33
          Цитата: Николай Иванов_5
          У Израиля было много времени на подготовку ответного удара от Ирана.

          Без хорошей ПВО и самов , ничего бы не вышло! ну а так да время было и знали и готовились сша предупреждала разведка работает хорошо у сша ! ну и сам иран предупредил !
      2. Ильнур Звание
        Ильнур
        +3
        Сегодня, 09:34
        Пропустили пару ракет на базу и все!

        Вы это серьёзно, если серьёзно, то вы ошибаетесь, там только парами ракет не обошлось...
        1. Talon
          Talon
          0
          Сегодня, 10:57
          как раз похоже, что обошлось
    18. Joker62 Звание
      Joker62
      +4
      Сегодня, 09:28
      Израиль открыл своё воздушное пространство, фиксируется рост спроса на вылет из страны

      Ну вот, первая "ласточка" пошла, пошел разбег "тараканьи" бега в разные стороны подальше от своего "земли" обетованной. wassat
      И не удивлюсь, многие вернутся в Россию, и скажут, типа, здесь мы "родились", и мы "вернулись". negative
      Помню лихие 90-х годов, когда евреи толпами уезжали в Израиль и еще плевали в "не умытую" Россию.... am
    19. oppozite28 Звание
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 09:28
      В Израиле к утру 14 апреля посчитали, что новой угрозы ударов нет, потому и приняли решение открыть воздушное пространство. При этом фиксируется значительный спрос на рейсы, вылетающие из Израиля. Речь идёт о рейсах на Кипр, в швейцарский Цюрих. Спрос на рейсы в сам Израиль упал в разы.
      Бегуны за звездой, а звезда горит в банках Цюриха. Любопытно ортодоксальные также покинули свою обетованную ... recourse
    20. Виталий Лялин Звание
      Виталий Лялин
      +1
      Сегодня, 09:29
      Макаревич, Пугачёва, Галкин где теперь прятаться будут. Так и будут по Свету бродить как дервиши.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 09:32
        Ниии, эти не будут. Найдут себе "новую Родину", перетащат туда свои средства и будут оттуда помои на Россию лить.
    21. oppozite28 Звание
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 09:52
      В Израиле к утру 14 апреля посчитали, что новой угрозы ударов нет, потому и приняли решение открыть воздушное пространство. При этом фиксируется значительный спрос на рейсы, вылетающие из Израиля.
      Что храктерно когда наступали в Палестину самые активные еврейцы устремились в Израиль, а сейчас стало быть когда задели Иран истинные еврейцы как истинные патриоты своей страны оставляют свою землю обетованную. Любопытно в ЕАО хоть кто-то устремился ?! laughing
    22. Алт22 Звание
      Алт22
      +1
      Сегодня, 09:54
      Ну что ж, успеха борцам с нечистью, поражения фашистам!
    23. Khakas Звание
      Khakas
      0
      Сегодня, 10:09
      Цитата: OrangeBigg
      Скорее Слепаков найдёт себе новую Родину.Более спокойную

      Тайвань например laughing

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