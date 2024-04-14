В результате подрыва дамбы Карловского водохранилища оказались подтоплены некоторые позиции ВСУ

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В результате подрыва дамбы Карловского водохранилища оказались подтоплены некоторые позиции ВСУ

Новый рубеж обороны украинской армии, который планировалось возвести на Авдеевском направлении на линии Очеретино - Новоселовка - Карловка, потерял свой южный фланг. Как сообщают украинские ресурсы, из линии вывалилась Карловка, поскольку взорвана дамба Карловского водохранилища.

Российские войска, наступающие на Карловку, вышли на линию Уманское - Нетайлово, от которой до самой Карловки остается не более 5 километров. Предполагалось, что новая линия обороны ВСУ должна была пролегать вдоль Карловского водохранилища, но оказалось, что дамба водохранилища взорвана, а вода заливает соседние села Зоряное и Галициновка. Предполагается, что подразделения ВСУ могут отступить за линию водоемов, оставив Карловку, поскольку разлив воды подтопил подготовленные позиции в районе нескольких населенных пунктов.



Как заявляют в Донецке, за Карловкой нет крупных сел и деревень, где можно было бы закрепиться, до самого Селидово. Как уже сообщалось, Карловское водохранилище расположено на реке Вольчей в 40 км от Донецка. Дамба водохранилища имела важное военное значение для ВСУ, это один из путей снабжения группировки украинской армии на Донецком направлении, его уничтожение серьезно усложняет доставку резервов и боеприпасов.


Пока ни одна из сторон ответственность за подрыв дамбы на себя не взяла, в Киеве обвиняют в этом российские войска, приводя в доказательство удар трехдневной давности по пункту временной дислокации ВСУ в Карловке. Утверждается, что и был удар по дамбе водохранилища.
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    14 комментариев
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    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 09:32
      Опять же,это и для наших сил является препятствием.Просто так они дамбу взорвали?
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 09:36
        Мамкин пирожок борется за внеочередное звание.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 09:56
          Orange Bigg hi, возможно даже в обход Сырского.
      2. Grag Best Звание
        Grag Best
        0
        Сегодня, 11:04
        Наши Су-34 бомбили эту дамбу....
    2. BAI Звание
      BAI
      +9
      Сегодня, 09:34
      в Киеве обвиняют в этом российские войска, приводя в доказательство удар трехдневной давности по пункту временной дислокации ВСУ в Карловке

      Даже если это мы- после Каховки имеем право.
      И вообще, нам в наступлении реки форсировать. Водохранилища по весне переполнены. Каскадно взрывать с верху вниз - нижние дамбы сами рухнут
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 10:01
        BAI hi, после атак Киева по нашему мирному населению именно по мирному населению, после смертей гражданских в нашем порубежье мы на многое имеем право и Зеленский и Ко давно должны были зажмуриться, однако.
        1. ГГВ Звание
          ГГВ
          -2
          Сегодня, 10:38
          "Жмурить" надо только тех,кого нам выгодно.К примеру:зажмурили наркофюрера,встал у "руля" Залужный,Вам сразу станет легче?
          1. ROSS 42 Звание
            ROSS 42
            +1
            Сегодня, 10:51
            «Жмурить» нужно всех, на чьих руках кровь россиян и мирных граждан...Это будет настоящая справедливость.
    3. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 09:34
      Киевская дамба случайно не устала ещё? feel Возможно Зе прийдётся из Киева эвакуироваться.Год прорыва дамб какой то.Что за напасть.
    4. Mazunga Звание
      Mazunga
      +2
      Сегодня, 09:45
      ну взорвали и взорвали)))а вы докажите))старая была бобры погрызли падлы
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 10:03
        Mazunga hi, ставлю на мышей полевок, бобры ироды наоборот плотины укрепляют.
        1. Mazunga Звание
          Mazunga
          0
          Сегодня, 10:52
          не по телеку показали интервью с орским каким то бобром строителем он так и сказал или жители виноваты или бобры норку прогрызли
    5. Hellcos Звание
      Hellcos
      +2
      Сегодня, 10:08
      А что такого-то, что взорвали? Идут военные действия, а не джентльменские посиделки. Зачем оправдываться?
    6. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 10:48
      Подрывы плотин, дамб должно войти в классику боевых действий на Украине...
      Почему должно быть плохо ВС РФ? Хватит быть альтруистами...

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