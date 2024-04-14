В результате подрыва дамбы Карловского водохранилища оказались подтоплены некоторые позиции ВСУ
Новый рубеж обороны украинской армии, который планировалось возвести на Авдеевском направлении на линии Очеретино - Новоселовка - Карловка, потерял свой южный фланг. Как сообщают украинские ресурсы, из линии вывалилась Карловка, поскольку взорвана дамба Карловского водохранилища.
Российские войска, наступающие на Карловку, вышли на линию Уманское - Нетайлово, от которой до самой Карловки остается не более 5 километров. Предполагалось, что новая линия обороны ВСУ должна была пролегать вдоль Карловского водохранилища, но оказалось, что дамба водохранилища взорвана, а вода заливает соседние села Зоряное и Галициновка. Предполагается, что подразделения ВСУ могут отступить за линию водоемов, оставив Карловку, поскольку разлив воды подтопил подготовленные позиции в районе нескольких населенных пунктов.
Как заявляют в Донецке, за Карловкой нет крупных сел и деревень, где можно было бы закрепиться, до самого Селидово. Как уже сообщалось, Карловское водохранилище расположено на реке Вольчей в 40 км от Донецка. Дамба водохранилища имела важное военное значение для ВСУ, это один из путей снабжения группировки украинской армии на Донецком направлении, его уничтожение серьезно усложняет доставку резервов и боеприпасов.
Пока ни одна из сторон ответственность за подрыв дамбы на себя не взяла, в Киеве обвиняют в этом российские войска, приводя в доказательство удар трехдневной давности по пункту временной дислокации ВСУ в Карловке. Утверждается, что и был удар по дамбе водохранилища.
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