Украинский ТГ-канал: Зеленский пытается помешать Конгрессу США принять закон об отдельном финансировании Израиля

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Украинский ТГ-канал: Зеленский пытается помешать Конгрессу США принять закон об отдельном финансировании Израиля

Зеленский и его ближнее окружение активизировались на фоне иранской атаки на Израиль. Как сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в офисе президента Украины, Киев намерен помешать Конгрессу США принять отдельный законопроект о финансовой помощи Израилю.

Палата представителей США приняла решение изменить график и рассмотреть на следующей неделе законопроект о выделении финансовой помощи Израилю в связи с нападением Ирана. Об этом заявил лидер республиканского большинства Стив Скэлис, вообще не вспомнив про Украину. Это заявление сильно напугало Киев, в котором надеялись, что в ближайшее время все же получат деньги от американцев. По имеющимся данным, Зеленский и Ермак задействовали все имеющееся лобби, чтобы в законопроект, который будет выставлен на голосование, также была включена Украина. В Киеве хотят помещать принять отдельный законопроект по Израилю.



Офис президента активно работает с американскими лоббистами, чтобы использовать эскалацию на Ближнем Востоке для голосования военной помощи Украине/Израилю/Тайваню. Для нас сейчас важно, чтобы Конгресс не разделил финансовый пакет, а голосовал за план Байдена

- пишет ТГ-канал Резидент.

Подчеркивается, что если сейчас не продавить финансирование от США, то существует большая вероятность того, что Украина в этом году не получит вообще ничего. Запад и так теряет интерес к украинскому вопросу, а удар Ирана по Израилю фактически ставит на нем крест. Так что Киев хочет заскочить в последний вагон, пока поезд окончательно не ушел.
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    31 комментарий
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    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +14
      Сегодня, 09:58
      Смешно, Зеленский пытается ПОМЕШАТЬ конгрессу США. Это как баран пытается помешать мяснику.
      1. taiga2018 Звание
        taiga2018
        +10
        Сегодня, 10:01
        Цитата: Ропот 55
        Это как баран пытается помешать мяснику.

        Даже у барана больше шансов помешать мяснику,чем у Зеленского повлиять на конгресс США...
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +2
          Сегодня, 10:25
          Цитата: taiga2018
          Это как баран пытается помешать мяснику.

          Даже у барана больше шансов помешать мяснику,чем у Зеленского повлиять на конгресс США..

          Это точно.
          Цитата из публикации:
          "Так что Киев хочет заскочить в последний вагон, пока поезд окончательно не ушел."
          Пусть заскакивает, только последний вагон уже отцепили от поезда. laughing
        2. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 11:04
          Цитата: taiga2018
          чем у Зеленского повлиять на конгресс США...

          Вы уверены в том что в США не берут откаты?
          Зеленский мог пообещать и 10% и даже 15%. один фиг отдавать не будет.
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +7
        Сегодня, 10:03
        Это как баран пытается помешать мяснику.

        Только через мой труп сказал Зеленский конгрессу... Конгресс переступил через его труп...
      3. Arzt Звание
        Arzt
        +5
        Сегодня, 10:18
        Смешно, Зеленский пытается ПОМЕШАТЬ конгрессу США. Это как баран пытается помешать мяснику.

        Ага. Еще смешно, что евреи мешают Зеленскому получить деньги. Видимо, это их вклад в борьбу с нацизмом на Украине. laughing
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 10:31
          Цитата: Arzt
          евреи мешают Зеленскому получить деньги. Видимо, это их вклад в борьбу с нацизмом на Украине
          А ничего, между прочим, смешного.
          После Победы они на Западе ещё локтями в очереди толкаться будут, кто меньше помогал Украине и втайне, ночью, под одеялом испытывал симпатию к России. Наперегонки будут бежать с Путиным поручкаться, лишь бы в победители пролезть - в прошлую Великую Войну мы такое уже видели.

          И про "вклад в борьбу с нацизмом на Украине" мы тогда ещё услышим. Обязательно используют такой шикарный аргумент, в очередной раз прикрыв свою имперскую жадность и врождённую русофобию фигОвым листком "борьбы за всё хорошее против всего плохого".
      4. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        +3
        Сегодня, 10:19
        Не скажите. Филип Македонский говорил, что любую греческую крепость может взять осел, груженный золотом. Если Зеля не пожадничает, то кто его знает.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 10:40
          Цитата: Alex 22 22
          Если Зеля не пожадничает, то кто его знает.

          Во-первых, у него не такие уж огромные, с точки зрения Америки, личные средства. Про бюджет Украины тут можно и не упоминать.

          Во-вторых - пожадничает. Не того типа персонаж, чтобы понять, что в гробу карманов нет. Если б он до этого мог допетрить, то сейчас бы не Кровавым Клоуном в Киеве сидел, а в Ростове снимал бы "Сваты-24" и колесил с гастролями по России. Не так прибыльно, зато с гарантией не так опасно, как сейчас. Потому что или свои нацики придушат, или конвой британский укольчик "золотой" вколет. Не жилец он, а деньги его и без того никуда не денутся - они на Западе. Только достанутся не Зеленчихе, а, опять же, "кому надо".
      5. knn54 Звание
        knn54
        +1
        Сегодня, 10:21
        -Зеленский и его ближнее окружение..хотят помеШать принять отдельный законопроект по Израилю.
        Мы же с ними одной крови.
      6. Mavrikiy Звание
        Mavrikiy
        0
        Сегодня, 10:49
        Цитата: Ропот 55
        Смешно, Зеленский пытается ПОМЕШАТЬ конгрессу США. Это как баран пытается помешать мяснику.
        recourse Кому как. Бывает и волк в овечьей шкуре попадается, пусть даже и раз в 100 лет. request Еврейское лобби в США еще никто не отменил.... request
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 10:55
          Mavrikiy hi, у Израиля и так проблем хватает, и с наружи и внутри. Не будут они за Киев впрягаться, ну если только морально в общем хоре.
    2. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 10:00
      Украинский ТГ-канал: Зеленский пытается помешать Конгрессу США принять закон об отдельном финансировании Израиля
      Интересно, каким образом? Через компру на самоходку, и его сыночка-наркомана?
      А может статься и так, что ненужная перестанет быть любимой женой)) мерикатосии. laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 10:05
        У амеров самая любимая жена - Израиль. Остальные - Польша, Украина, Прибалты и т.д. - это холуи, которых они вертят как хотят. Амерам начхать что с холуями будет, а вот Израилю они будут помогать в первую очередь.
        1. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          0
          Сегодня, 10:16
          [Прибалты и т.д. - это холуи, которых они вертят как хотят.]
          ...... и на чем хотят. laughing
      2. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +4
        Сегодня, 10:06
        a. s. zzz888 hi, если Зеленский попробует надавить компроматом на дем. партию ему моментально организуют либо прилет "российской" ракеты, либо удачную операцию "российских" спец. служб.
        1. a.s.zzz888 Звание
          a.s.zzz888
          +4
          Сегодня, 10:09
          Ропот 55
          (АЛЕКСАНДР)
          0
          Сегодня, 10:06
          Новый
          a. s. zzz888 hi, если Зеленский попробует надавить компроматом на дем. партию ему моментально организуют либо прилет "российской" ракеты, либо удачную операцию "российских" спец. служб.
          Ни сколько в этом не сомневаюсь! Не зря у него охрана из наглов состоит ( они же, и уберут как учили в мелкобритии и лэнгли ). wink
          Александр, hi !
        2. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 10:46
          hi!
          Цитата: Ропот 55
          если Зеленский попробует надавить компроматом на дем. партию ему моментально организуют либо прилет "российской" ракеты, либо удачную операцию "российских" спец. служб.
          Скорее, что-то такое, чтобы его в "павшие герои" записать. "Российская ракета" как-то негероично, передоз - совсем позорно. Например, налёт "российской ДРГ на президентский бункер" и он лично, с автоматом в руках, погиб при его отражении. Чем не геройство? Почти Сальвадор Альенде, блин...
          Альенде стал мучеником и доставил диктатору намного больше хлопот, чем принес бы, будь он отправлен в изгнание.

          https://topwar.ru/19800-kto-ubil-prezidenta-alende.html
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 10:53
            Zoldat A hi, главное что при кажущейся глупости этот организм не может не понимать что ему капут при любом раскладе, сейчас он выгоден Вашингтону и он на коне, а что если вектор США измениться? Либо сам Зеленский перестанет устраивать Белый дом? Зеленский знает слишком много и много подробностей и деталей, отпустить его, а если ляпнет где, чего не надо, проще завалить и не париться. И он по ходу это понимает.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 11:04
              Цитата: Ропот 55
              сейчас он выгоден Вашингтону и он на коне

              Только конь трёхногий и больной...
    3. dimy44 Звание
      dimy44
      +2
      Сегодня, 10:03
      Как? Как у себя в верховной раде - заблокировать трибуну, набить морду? Тут не прокатит.
    4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 10:05
      «Зеленский пытается помешать Конгрессу США» —

      — Это даже не хвост,который пытается вилять собакой,это блоха паразитирующая на шкуре собаки,которая хочет ей управлять ...
    5. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 10:07
      Увы - даже при наличии печатного станка оделять баксами в желаемом количестве сразу всех США не смогут. Тут уж придётся выбирать кто лишний на этом празднике жизни. И думаю - этот выбор предельно очевиден.

      К тому же - укрорейху-то нужны по большому счёту не деньги, а оружие и снабжение. А их - простым выделением бабла не получишь.. Запад и так изрядно опустошил свои арсеналы за два года, а тут ещё начинающийся Большой Ататуй с Израиловкой... На всех не напасёшься.. Да и свои многочисленные базы по всему миру - матрасникам теперь надо будет усиленно прикрывать. Так что..
      1. Electrical Звание
        Electrical
        +1
        Сегодня, 10:20
        Да и свои многочисленные базы по всему миру - матрасникам теперь надо будет усиленно прикрывать. Так что..
        Так что... ливеру и остальным батутницам надо срочно селидолить очко. Сейчас за них основательно возьмутся.
    6. Арка Звание
      Арка
      +1
      Сегодня, 10:26
      То, что хочет Тобик, никого не интересует. А вот расход ракет (не запланированный), необходимость их пополнения и, возможно, замена матчасти ПВО показывает чубатым, что их номер вовсе не первый. Поэтому и верещат.
    7. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 10:27
      Он когда очки напяливает,еще больше становится похож на жиденыша. Молодец,Зеля кроши чубатых!)
      1. Болторез Звание
        Болторез
        0
        Сегодня, 10:45
        еще больше становится похож
        Кстати да, немного даже на молодого Троцкого смахивает.
    8. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 10:40
      Казна пуста! Заметались киевские воши! laughing
    9. Фразах Звание
      Фразах
      0
      Сегодня, 10:44
      Самому 'могущественному еврейскому лобби" в Вашингтоне побоку чьи интересы пропихивать, зависит от суммы, а сумма от Израиля явно больше и перспективы дас ист фантастиш, чубатые рядом не валялись.
    10. fiv Звание
      fiv
      0
      Сегодня, 10:57
      То есть, на амерские деньги хох лы нанимают амерских лоббистов, чтобы те воздействовали на амерскую "демократию" с тем, чтобы хох лам дали денег. Отмывание денег, вмешательство во внутренние дела, развитие коррупции - всё для омерики за ее деньги.
    11. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 10:59
      если сейчас не продавить финансирование от США, то существует большая вероятность того, что Украина в этом году не получит вообще ничего

      Конечно, поплакаться может каждый, в том числе и Зеленский, но сказать, что Украина совсем ничего не получает - будет неверным.
      Буквально в начале этого месяца был опубликован отчет о состоянии на апрель месяц золото-валютных резервов Украины - $40+ млрд. Понятно, что хочется больше, но утверждение, что "Украина в этом году не получит вообще ничего" - неверно, УЖЕ получили!

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