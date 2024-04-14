Украинский ТГ-канал: Зеленский пытается помешать Конгрессу США принять закон об отдельном финансировании Израиля
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Зеленский и его ближнее окружение активизировались на фоне иранской атаки на Израиль. Как сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в офисе президента Украины, Киев намерен помешать Конгрессу США принять отдельный законопроект о финансовой помощи Израилю.
Палата представителей США приняла решение изменить график и рассмотреть на следующей неделе законопроект о выделении финансовой помощи Израилю в связи с нападением Ирана. Об этом заявил лидер республиканского большинства Стив Скэлис, вообще не вспомнив про Украину. Это заявление сильно напугало Киев, в котором надеялись, что в ближайшее время все же получат деньги от американцев. По имеющимся данным, Зеленский и Ермак задействовали все имеющееся лобби, чтобы в законопроект, который будет выставлен на голосование, также была включена Украина. В Киеве хотят помещать принять отдельный законопроект по Израилю.
Офис президента активно работает с американскими лоббистами, чтобы использовать эскалацию на Ближнем Востоке для голосования военной помощи Украине/Израилю/Тайваню. Для нас сейчас важно, чтобы Конгресс не разделил финансовый пакет, а голосовал за план Байдена
- пишет ТГ-канал Резидент.
Подчеркивается, что если сейчас не продавить финансирование от США, то существует большая вероятность того, что Украина в этом году не получит вообще ничего. Запад и так теряет интерес к украинскому вопросу, а удар Ирана по Израилю фактически ставит на нем крест. Так что Киев хочет заскочить в последний вагон, пока поезд окончательно не ушел.
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