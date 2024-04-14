«Удары больше не планируются»: Иран объявил о завершении военной операции «Правдивое обещание»

22
«Удары больше не планируются»: Иран объявил о завершении военной операции «Правдивое обещание»

Операция "Правдивое обещание", проведенная Ираном против Израиля завершена, Тегеран не планирует ее продолжать. Об этом заявил генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери. Однако Иран предупредил, что в случае эскалации конфликта со стороны Тель-Авива, новый удар будет гораздо мощнее и решительнее.

Иран завершил военную операцию против Израиля и больше не планирует никаких ударов. Как заявили в Тегеране, операция оказалась успешнее, чем ожидалось, было уничтожено множество целей, Израилю нанесен определенный ущерб. В Генштабе ВС Ирана уточнили, что основными целями операции "Правдивое обещание" были информационный центр, расположенный на израильско-сирийской границе, а также база израильских ВВС "Неватим", откуда взлетали самолеты, ударившие по иранскому консульству.



Также Тегеран предупредил, что в случае ответного удара Израиля, Иран снова атакует израильскую территорию, но на этот раз "более решительно" и "мощнее". Также официальное предупреждение через Швейцарию отправлено и США. В нем говорится, что если Вашингтон поддержит ответный удар Израиля, то американские военные базы в регионе станут военной целью для иранских ракет.

Между тем, в Пентагоне заявили, что не ищут конфликта с Ираном, однако намерены и дальше защищать свои силы и помогать в этом компоненте Израилю. В отношении ответного удара ничего не сказано, но ранее в Вашингтоне категорически выступили против, заявив о необходимости предварительных консультаций с союзниками.

Мы не ищем конфликта с Ираном, однако мы без колебаний примем меры для защиты наших сил и поддержки обороны Израиля

- заявил Ллойд Остин.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    22 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Carlos Sala Звание
      Carlos Sala
      +10
      Сегодня, 10:41
      Иран показал, что не боится Израиля
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +5
        Сегодня, 10:44
        Обещал - ответил. Пусть теперь у Израиля и США голова болит. А думать есть над чем, если конечно есть кому думать.
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        +3
        Сегодня, 10:50
        Не совсем. Иран - показал что он будет играть по своим правилам, а не по израильским. Сегодняшней ночью - иранцы весьма успешно одновременно сохранили лицо, не начали масштабную войну и изящно перепинали мячик обратно Израилю. Дальше будем поглядеть.
      3. Владимир_Д Звание
        Владимир_Д
        0
        Сегодня, 11:02
        Не боится США. Такое представить еще 20 лет назад было невозможно.
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +7
      Сегодня, 10:42
      .Также Тегеран предупредил, что в случае ответного удара Израиля, Иран снова атакует израильскую территорию, но на этот раз "более решительно" и "мощнее".


      А Израиль уже готовится нанести удар по Ирану,а это воронка эскалации,где каждый новый раз стороны бьют всё сильнее.Так и до полномасштабной войны дело может дойти.Американцы уже перебрасывают в регион 45 тыс.своих военных.Но этого явно недостаточно.Да и логистика у них сейчас так себе в регионе.Из Афгана ушли,из Ирака почти ушли.В Ираке под американцами только территория Курдистана Иракского.Юг Ирака как и Багдад под шиитами,а значит за Иран.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +4
        Сегодня, 10:47
        В продолжении поста.Иран уже предупредил,что те кто будут пропускать израильские самолёты и ракеты через свою территорию для удара по Ирану сами попадут под удар Ирана.Это касается и Азербайджана.
        1. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 11:03
          Это касается и Азербайджана
          Это касается в первую очередь Иордании и Ирака
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 11:02
        Цитата: OrangeBigg
        Американцы уже перебрасывают в регион 45 тыс.своих военных.Но этого явно недостаточно.Да и логистика у них сейчас так себе в регионе.
        Америке бы самое время, отправляя туда солдат, подумать над тем, как обратно вывозить. Авианосцами? Флотилией транспортников? Меньше завезут - меньше потом драпать будут.
    3. Irokez Звание
      Irokez
      +1
      Сегодня, 10:42
      Мы не ищем конфликта с Ираном, однако мы без колебаний примем меры для защиты наших сил

      Типа: - "Мы не хотим с вами воевать, но будем".
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 10:54
        Не знаю правда ли.Но вот какая информация проходит.Активисты готовятся к стройке храма на месте «Аль-Акса» и жертвоприношению

        . Местные активисты при поддержке правительства Израиля начали процесс создания Третьего храма на месте мечети «Аль-Акса», игнорируя законодательство. Они готовятся к проведению жертвоприношения, для чего из Техаса были доставлены "пять рыжих телиц без порока". Такими сведениями поделилось зарубежное издание Al Jazeera.

        https://dni24.com/exclusive/424425-aktivisty-iz-izrailja-gotovjatsja-k-strojke-tretego-hrama-na-meste-al-aksa.html
    4. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 10:43
      База ВВС " Неватим" всё сбила собой,но по виду с спутника ,она имеет огромную площадь.Могли и не попасть куда надо.Как там с радиацией в Израиле ,в пределах нормы?
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +4
        Сегодня, 10:48
        Цитата: tralflot1832
        База ВВС " Неватим" всё сбила собой,но по виду с спутника ,она имеет огромную площадь.Могли и не попасть куда надо.Как там с радиацией в Израиле ,в пределах нормы?

        Даже если в результате удара самой базе значительный ущерб нанесён не был, но то что иранские ракеты её достигли преодолев израильское ПВО, это всё равно является мощной оплеухой Израилю.
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 11:02
          Дмитрий " Неватим" сейчас звезда спутниковых фотоаппаратов: Улыбочку," сечас птичка вылетит!" Биби: А можно без птичек? hi
      2. poquello Звание
        poquello
        0
        Сегодня, 10:51
        Цитата: tralflot1832
        Могли и не попасть куда надо

        чет, почитал сообщения обоих сторон и вспомнился юмор про бег петуха и курицы
      3. svarog77 Звание
        svarog77
        0
        Сегодня, 10:53
        Да и авиабаза Рамон судя по видео как минимум 5 ракет собой сбила lol
      4. Арка Звание
        Арка
        0
        Сегодня, 10:53
        По территории могло прилететь а по точкам...? Одни орут, что все ушло в пустыню, другие заявляют, что цели поражены.
        Вот только у нас допуска к реальной информации нет
    5. opuonmed Звание
      opuonmed
      -5
      Сегодня, 10:47
      ПВО Израиля и США сбили почти все цели, и операция по тренировке ПВО Израиля завершилась. ))) хорошая пво оказалась у израиля ))) ждем ответки от израиля по ирану
    6. Ирек Звание
      Ирек
      +1
      Сегодня, 10:48
      Тута , кое-хто уже высказался по этому поводу....
    7. Старый Хрен Звание
      Старый Хрен
      +1
      Сегодня, 10:51
      На канале Военкоров телеграм видео мощных прилётов по Иерусалиму. Сионисты думали, что они избраны, а получилось, что избраны для баллистических ракет. Этом им в том числе и за Украину. Иран показал волю, которая к сожалению у многих отсутствует.
      1. Владимир_Д Звание
        Владимир_Д
        0
        Сегодня, 11:04
        Там есть десяток или два десятка, возможно
    8. сергей_вакк Звание
      сергей_вакк
      +2
      Сегодня, 10:52
      Пиар акция завершена и все расходятся довольными
    9. МятныйПряник Звание
      МятныйПряник
      0
      Сегодня, 10:57
      Кто-то очень хочет развязать большую войну, но пока удаётся её сдерживать. Интересно как долго. request

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»