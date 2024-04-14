WP: Беспилотники и отсутствие боеприпасов вряд ли позволят Украине «вернуть территории»

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WP: Беспилотники и отсутствие боеприпасов вряд ли позволят Украине «вернуть территории»

Украине вряд ли удастся "вернуть" территории, находящиеся под контролем России, украинская армия не в состоянии осуществлять какие-либо наступательные действия. А виной всему беспилотники, которые буквально не дают высунуть нос из окопа, а также отсутствие боеприпасов, пишет Washington Post.

Американская газета прогнозирует проигрыш Украины в конфликте с Россией, приводя высказывания украинских военных с передовой. Представители WP побеседовали с некоторыми военнослужащими ВСУ, которые поделились своими пессимистическими прогнозами в отношении дальнейшего течения войны. По их словам, говорить о каком-либо наступлении не приходится, на это нет боеприпасов. К тому же большое количество беспилотников буквально парализовало ведение боевых действий на отдельных участках.



В сочетании с широкими минными полями и нехваткой боеприпасов и солдат [дроны] теперь делают практически невозможным для Украины вернуть себе участки территории, как это было в 2022 году

- пишет издание.

Сейчас вопрос стоит не о наступлении, а возможном удержании территорий или даже проигрыше украинской армии. Хотя беспилотники и стали играть значительную роль в конфликте, но заменить артиллерийские боеприпасы они не могут.

Если мы не получим достаточно боеприпасов, мы проиграем эту войну

- заявил один из украинских офицеров, командующий подразделением беспилотников.
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    19 комментариев
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    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      +5
      Сегодня, 11:39
      Как надоело эти сказки про дефицит боеприпасов у всук читать!!! am fool
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 11:42
        Бережливый hi, ну да есть такое, уже с ноября прошлого года у них дефицит, всё никак не кончится.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 11:50
          Ну,надо же как то писать,что то "душеподьемное".На самом деле всп совершенно не так.
      2. JÜRGEN WEGNER Звание
        JÜRGEN WEGNER
        +2
        Сегодня, 11:51
        Это тактика введение в заблуждение противника. Пропаганда, дабы воодушевить на праздник "пировой победы", и ударить по расслабленным силам России.
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +2
          Сегодня, 12:01
          Только тактика эта не работает против тех, на кого она направлена. Разведка ВС РФ наверняка в курсе как на самом деле дела обстоят с боеприпасами у укропа. А то, что думает рядовой обыватель, в результате действий СМИ, это не критично.
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            -1
            Сегодня, 13:24
            Рядовой обыватель,это-будущий солдат.Касаемо для многих из нас.И обманывать его нельзя.При надвигающимся "общем шухере",так с людьми себя не ведут.Может быть реакция совсем обратная yes
        2. sdivt Звание
          sdivt
          +1
          Сегодня, 12:06
          Цитата: JÜRGEN WEGNER
          Это тактика введение в заблуждение противника ... ударить по расслабленным силам России.

          Это работает только на гражданское население
          Вооруженные силы для оценки противника исходят из данных разведки, аналитики, а не по крокодиловым слезам или патриотическим лозунгам СМИ
      3. антивирус Звание
        антивирус
        0
        Сегодня, 12:16
        Более интересно : за военные преступления будем из канады и Антарктиды винимать и судить, пожизненное?
    2. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +4
      Сегодня, 11:39
      Хотя беспилотники и стали играть значительную роль в конфликте, но заменить артиллерийские боеприпасы они не могут.
      Упёртые и укронацики, под чудодейственными)) препаратами будут до последнего вести террористическую деятельность. Выкорчёвывать всех до талого!
    3. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +6
      Сегодня, 11:39
      Задача Запада не вернуть Украине территории, а максимально ослабить Россию не теряя своих солдат и обкатывать образцы вооружения, а с этим у Запада всё нормально выходит.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 11:59
        Цитата: Ропот 55
        Задача Запада не вернуть Украине территории, а максимально ослабить Россию не теряя своих солдат и обкатывать образцы вооружения, а с этим у Запада всё нормально выходит.
        Про "ослабление России" не слишком-то выходит... Наверное, санкций маловато ввели. lol
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +4
          Сегодня, 12:09
          Zoldat A, я в плане демографической ситуации.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +2
            Сегодня, 13:16
            Цитата: Ропот 55
            Zoldat A, я в плане демографической ситуации.
            Ну, на то, что у нас солдаты закончатся - при всей нашей аховой ситуации с рождаемостью пока, по-моему, рановато рассчитывать. Не знаю, как там ситуация с добровольцами в военкоматах, но мне уже зам по производству пошутил как-то: "Ты доотправляешься мужиков на Донбасс - работать в бригадах некому будет". А я никому не отказываю. Хочет за Родину воевать - помогу всем, чем могу. И по своим, кто сейчас там, знаю, зачем они туда едут. С такой мотивацией недобора в войсках долго не будет. Даже у моих ровесников такого не было, когда к бородатым ехали. Такая, как у сегодняшних, наверное, была у моих дедов и прадеда и прочих родственников в Великую Отечественную. Не говорю, что на Украине некомплект в войсках, потому что мужиков не осталось - просто они воюют за другое, не за то, за что наши. Потому и разница.
            И с НАТО воевать, случись, у нас будет кому. Зря рассчитывают у нас живую силу повыбивать.
      2. Уарабей Звание
        Уарабей
        +3
        Сегодня, 12:09
        Да не сказать что нормально выходит. Россия наоборот только сильнее становится. Набирается опыта реальных боевых действий, восстанавливает военное производство и так далее. Запад расчитывал на быстрый контрнахрюк, чтобы Россия не успела собраться силами, но этого не случилось.
        1. иван2022 Звание
          иван2022
          +1
          Сегодня, 12:23
          Запад рассчитывал, что за 8 лет Украина свои укреп-районы построить успеет, и расчёты оправдались, но это было совсем не быстро.
    4. иван2022 Звание
      иван2022
      +1
      Сегодня, 11:42
      Та же самая сила, которая заставила hohlov строить с 2014 свои укреп-районы для того, чтоб их сегодня защищать-наверняка и в дальнейшем позаботится, чтобы скучно никому не стало.
    5. Jacques Sekavar Звание
      Jacques Sekavar
      +4
      Сегодня, 12:05
      Сохранение Украиной своей государственности будет означать поражение РФ
      1. gsev Звание
        gsev
        +1
        Сегодня, 12:39
        Цитата: Jacques Sekavar
        Сохранение Украиной своей государственности будет означать поражение РФ

        Вообще пан Валенса озвучил планы Запада уничтожить 2/3 всех россиян. Это или все русские или все мужское население России. Если планы Валенсы окажутся неосуществленными это уже победа.
    6. faterdom Звание
      faterdom
      +3
      Сегодня, 13:02
      Ну почему нельзя вернуть территории? Мне кажется, Украина вернет России все населенные русскими территории.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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