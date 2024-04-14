WP: Беспилотники и отсутствие боеприпасов вряд ли позволят Украине «вернуть территории»
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Украине вряд ли удастся "вернуть" территории, находящиеся под контролем России, украинская армия не в состоянии осуществлять какие-либо наступательные действия. А виной всему беспилотники, которые буквально не дают высунуть нос из окопа, а также отсутствие боеприпасов, пишет Washington Post.
Американская газета прогнозирует проигрыш Украины в конфликте с Россией, приводя высказывания украинских военных с передовой. Представители WP побеседовали с некоторыми военнослужащими ВСУ, которые поделились своими пессимистическими прогнозами в отношении дальнейшего течения войны. По их словам, говорить о каком-либо наступлении не приходится, на это нет боеприпасов. К тому же большое количество беспилотников буквально парализовало ведение боевых действий на отдельных участках.
В сочетании с широкими минными полями и нехваткой боеприпасов и солдат [дроны] теперь делают практически невозможным для Украины вернуть себе участки территории, как это было в 2022 году
- пишет издание.
Сейчас вопрос стоит не о наступлении, а возможном удержании территорий или даже проигрыше украинской армии. Хотя беспилотники и стали играть значительную роль в конфликте, но заменить артиллерийские боеприпасы они не могут.
Если мы не получим достаточно боеприпасов, мы проиграем эту войну
- заявил один из украинских офицеров, командующий подразделением беспилотников.
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