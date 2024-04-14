Вице-спикер Верховной Рады: Новый законопроект о мобилизации осталось утвердить Зеленскому

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Вице-спикер Верховной Рады: Новый законопроект о мобилизации осталось утвердить Зеленскому

Новый законопроект о тотальной мобилизации украинского населения, уже названный "законом о могилизации", в понедельник будет отправлен на подпись Зеленскому. Об этом сообщил вице-спикер Рады Александр Корниенко.

Законопроект о мобилизации, утвержденный депутатами Верховной Рады, находится в ожидании подписания спикером парламента, после чего уйдет на подпись Зеленскому. Как заявил Корниенко, никаких блокирующих постановлений к документу в Раду не поступило, поэтому в понедельник он уйдет на подпись президенту.



Я думаю, что с понедельника спикер сможет его подписать, направить на подпись президенту. У президента будет две недели, и я думаю, он затягивать не будет

- заявил вице-спикер украинского парламента.

Таким образом, через две недели новый законопроект о тотальной мобилизации вступит в силу, правда не все положения сразу. Часть из них заработает через месяц. Впрочем, это никак не помешает сотрудникам территориальных центров комплектации еще больше усилить геноцид украинских мужчин. С вступлением закона в силу уклониться от мобилизации станет практически невозможным, если только не уйти в подполье, полностью исключив пользование карточками, телефонами и т.д.

По последним данным, Зеленский планирует на первом этапе мобилизовать до 500 тысяч украинских мужчин, а в дальнейшем повысить эту цифру до миллиона и выше. Сейчас этому мешает отсутствие средств, поэтому Киев так настойчиво требует их от Вашингтона. Одевать и содержать армию на что-то надо.
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    24 комментария
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    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 12:24
      А в силу он прям с понедельника вступит?
      1. kromer Звание
        kromer
        +3
        Сегодня, 12:32
        Цитата: Ропот 55
        А в силу он прям с понедельника вступит?


        Он уже давно в силу вступил. Сейчас действия украинских военкоматов подводят под правовую базу.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 12:35
          kromer hi, а смысл, если это и без закона работает и народ на "дыбы" не встает, для кого этот цирк с конями.
          1. kromer Звание
            kromer
            +1
            Сегодня, 12:40
            Цитата: Ропот 55
            kromer , а смысл, если это и без закона работает и народ на "дыбы" не встает, для кого этот цирк с конями.


            hi Думаю для Запада, чтоб правозащитники всякие не возмущались.
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              +1
              Сегодня, 12:44
              kromer, эт вряд-ли, в инете полно видео где людей с улицы "принимают" ТЦК и увозят неизвестно куда, и никто по этому поводу не возмущается, думаю что из Вашингтона дана комманда всем этим "правозащитным" организациям язык засунуть в анус. Так что Киеву по этому поводу переживать не надо.Да и срок президентства у Зеленского кончился однако НИКОГО это не тревожит.
              1. PPD Звание
                PPD
                0
                Сегодня, 13:55
                Это можно провести как" единичные случаи"- а так все по закону.
            2. Уарабей Звание
              Уарабей
              +3
              Сегодня, 12:44
              А западные правозащитники разве возмущаются, когда дело касается нарушения чьих-то прав самим западом и их холуями? Кто-то из них возмутился отсутствием выборов на окраине? Нет. Сказали что это внутренние дела страны и на этом всё. Так что это точно не причина.
      2. solar Звание
        solar
        +1
        Сегодня, 13:04
        Законы на Украине вступают в силу через месяц после их официального опубликования. То есть сначала Зеленский подпишет, потом официально опубликуют и только через месяц после этой публикации
      3. knn54 Звание
        knn54
        0
        Сегодня, 13:20
        Тут не только общество,армия будет недовольна-дембель отменяется.ротация практически также.
      4. Бережливый Звание
        Бережливый
        0
        Сегодня, 13:25
        Неужели в Киеве не осталось мужиков чтобы застрелить еврейца зеленскаго???
    2. militari97 Звание
      militari97
      +1
      Сегодня, 12:28
      Не не зеля уже "не легитимен"... Можно и посылать законопроект...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 12:31
        militari97 hi, для кого он не легитимен???
        1. militari97 Звание
          militari97
          +1
          Сегодня, 13:03
          Чел решил без выборов жить... Пусть даже формальных... 21 мая можно официально не признать... И на этой почве, с грустным лицом, со всех предыдущих договоренностей спрыгнуть... Причем спрыгнуть могут все заинтересованные лица))
    3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 12:31
      «Сейчас этому мешает отсутствие средств. Одевать и содержать армию на что-то надо» —

      — «Микола в армію не піде, у нього взувати нічого»...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 12:33
        Владимир Владимирович Воронцов hi, отмаз смешной, только вот на кадрах с СВО голопопых и босоногих, вооруженными винтовками Бердана не видно, там скорее наоборот.
    4. кредо Звание
      кредо
      +3
      Сегодня, 12:39
      "Так подписывать или не подписывать?" - в очередной раз Зе задал вопрос Джо и добавил - "Нам без денег никак, помогите."
      Джо выдержал паузу, откинулся на спинку кресла, закрыл глаза, вытянул ноги на столе и с расплывшейся на губах улыбкой в ответ произнёс - "Мы очень верим в Вас и в силу ваших славных воинов, показывающих пример героизма и беззаветной преданности интересам США. Извините, преданности интересам Украины. Ваша непоколебимость, успех и стойкое сопротивление воодушевляет весь цивилизованный мир и служит примером того, как надо защищать и умирать за идеалы свободы, демократии и гендерного разнообразия. Вам выпала счастливая судьба стоять в авангарде этой защиты и героической отваги на полях сражения. Память о вас никогда не угаснет в наших сердцах и вам воздаться на небесах. Подписывайте и даже не сомневайтесь, а деньги мы вам обязательно выделим, потом".
    5. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      +1
      Сегодня, 13:13
      Даже если кокаиновый клоун 300 тыс насобирает это еще на пару лет войны. 500 тыс будет уже ощутимо.. Готовимся к нашей мобилизации. У меня вещи и аптечка так и лежат собранные
      1. Я свой Звание
        Я свой
        0
        Сегодня, 13:54
        Тогда надо сначала склады пополнить, а то с берданками придётся идти уже нам wassat
        1. ДушаРоссии87 Звание
          ДушаРоссии87
          0
          Сегодня, 14:01
          сначала надо пару начальников этих складов госрезерва повесить на Красной площади, а потом уже их пополнять.
      2. ДушаРоссии87 Звание
        ДушаРоссии87
        0
        Сегодня, 13:57
        Если вы о той "мобилизации" когда одни кишки в окопах собирают, а другие в тылу смузи цедят на вечерах сбора средства для ВСУ. Тогда пусть идут кремлевские с такой мобилизацией в пешее эротическое. Только официальное обьявление войны, военного положения, национализация экономики и ВПК, всеобщая мобилизация от 18 до 50 лет, закрытие государственной границы и тд и тп.
        1. FoBoss_VM Звание
          FoBoss_VM
          0
          Сегодня, 14:02
          Никто для вас лично объявлять войну не будет . Бизнес сейчас на первом месте. Объявят новый призыв на мобилу и все . Сейчас новый законы и правила , никаких повесток не надо . Вы сами должны явиться .. А кремлевские дети никогда воевать не будут и близко , времена не те. И люди не те ... Богатыри , не вы
          1. ДушаРоссии87 Звание
            ДушаРоссии87
            0
            Сегодня, 14:07
            Надо видимо брать пример с таджиков которые под Белгородом на полигоных сборах расстреляли из автомата 11 человек и теперь вся мигрантская братия численностью в 50 дивизии в черном списке на мобилизации типа еб**ые они все что с них взять. Удобно да?
      3. ANB Звание
        ANB
        0
        Сегодня, 14:05
        . Готовимся к нашей мобилизации.

        России намного полезнее не набивать ЛБС личным составом, а на порядок увеличить объем выпуска беспилотников, ракет и прочих боеприпасов. А так же защищенных средств связи и обмена информацией.
        Так что правильно сейчас не рюкзак собирать, а открывать учебники. Намного больше пользы можно принести на заводах и в лабораториях.
        1. FoBoss_VM Звание
          FoBoss_VM
          0
          Сегодня, 14:22
          Я работаю на заводе ВПК. На счет связи и обмена информацией улыбнуло конечно ))

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