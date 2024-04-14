Я думаю, что с понедельника спикер сможет его подписать, направить на подпись президенту. У президента будет две недели, и я думаю, он затягивать не будет

Новый законопроект о тотальной мобилизации украинского населения, уже названный "законом о могилизации", в понедельник будет отправлен на подпись Зеленскому. Об этом сообщил вице-спикер Рады Александр Корниенко.Законопроект о мобилизации, утвержденный депутатами Верховной Рады, находится в ожидании подписания спикером парламента, после чего уйдет на подпись Зеленскому. Как заявил Корниенко, никаких блокирующих постановлений к документу в Раду не поступило, поэтому в понедельник он уйдет на подпись президенту.- заявил вице-спикер украинского парламента.Таким образом, через две недели новый законопроект о тотальной мобилизации вступит в силу, правда не все положения сразу. Часть из них заработает через месяц. Впрочем, это никак не помешает сотрудникам территориальных центров комплектации еще больше усилить геноцид украинских мужчин. С вступлением закона в силу уклониться от мобилизации станет практически невозможным, если только не уйти в подполье, полностью исключив пользование карточками, телефонами и т.д.По последним данным, Зеленский планирует на первом этапе мобилизовать до 500 тысяч украинских мужчин, а в дальнейшем повысить эту цифру до миллиона и выше. Сейчас этому мешает отсутствие средств, поэтому Киев так настойчиво требует их от Вашингтона. Одевать и содержать армию на что-то надо.