«ВС России планируют взять город к 9 мая»: Сырский заявил о сложной ситуации для ВСУ в районе Часова Яра

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«ВС России планируют взять город к 9 мая»: Сырский заявил о сложной ситуации для ВСУ в районе Часова Яра

Российские войска намерены взять Часов Яр к 9 мая, соответствующую задачу им якобы поставило командование группировки. С таким заявлением выступил главком ВСУ Александр Сырский.

Накануне генерал-полковник посетил подразделения ВСУ на Донецком направлении, где провел ряд совещаний с командирами бригад, воюющими на данном направлении. Сырский признал, что обстановка под Часовым Яром значительно обострилась, российские войска сумели продвинуться вперед и сосредотачивают усилия для прорыва обороны ВСУ с выходом к каналу Северный Донец-Донбасс и захватом Часова Яра.



Если убрать из заявления главкома всю пропагандистскую ерунду про "героическое сопротивление" украинских военных и тысячи "убитых русских", то все сводиться к тому, российским войскам удалось войти в микрорайон "Новый", откуда их якобы выбили. У наших другая информация, штурмовые группы российских десантников уже давно зацепились за окраины микрорайона и ведут бои, ожидая продвижения по флангам.

Вместе с тем, угроза остается актуальной, с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая

- заявил Сырский по итогам поездки.

Российские ресурсы информации о якобы поставленных сроках захвата города не подтверждают, относя заявление Сырского к пропагандистским. Никто не ставил задач захватить Часов Яр к какой-либо дате, главная задача - уменьшить потери российской армии, поэтому наступление идет постепенно, при поддержке авиации и артиллерии.
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    24 комментария
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    1. кредо Звание
      кредо
      +3
      Сегодня, 13:08
      Российские войска намерены взять Часов Яр к 9 мая,..

      Часов Яр наш город, сроки взятия определим сами. angry
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +1
        Сегодня, 13:24
        Я тоже удивилась заявлению Сырского о якобы захвате российскими войсками Часов Яра к ПРАЗДНИЧНОЙ ДАТЕ СССР/России - до 9 Мая!
        Подобное уже давно в МО РФ в тактике ведения боёв политическим АНАХРАНИЗМОМ считается! А именно.
        Российские ресурсы информации о якобы поставленных сроках захвата города не подтверждают, относя заявление Сырского к пропагандистским. Никто не ставил задач захватить Часов Яр к какой-либо дате, главная задача - уменьшить потери российской армии, поэтому наступление идет постепенно, при поддержке авиации и артиллерии.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 13:29
          Командир украинского батальона беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко, в свою очередь заявил, что потеря города позволит русским войскам "контролировать огнем" близлежащие города Константиновку, Дружковку и Краматорск и даст им плацдарм, с которого они смогут начинать атаки.

          Украинская аналитическая группа Deep State, ведущая мониторинг боевых действий, сообщила сегодня, что русские войска достигли канала, разделяющего восточный и западный районы Часова Яра, но еще не пересекли его. Группа предположила, что назревает ожесточенная битва за город, написав, что "ближайшие недели принесут много неприятных и тяжелых новостей.

          "Враг собирает резервы для битвы за Часов Яр", — говорится в сообщении Deep State.
        2. svp67 Звание
          svp67
          +5
          Сегодня, 13:29
          Цитата: Татьяна
          Я тоже удивилась заявлению Сырского якобы о захвате российскими войсками Часов Яра к ПРАЗДНИЧНОЙ ДАТЕ - к до 9 Мая!

          Вот ничего ж Вы не понимаете в тех "подковерных играх". А не возьмут русские Часов Яр к 9 мая, и кто этого не допустил? Кто Херой? Когда с победами проблемы, их же можно и придумать....
          1. Татьяна Звание
            Татьяна
            +2
            Сегодня, 13:39
            Цитата: svp67
            А не возьмут русские Часов Яр к 9 мая, и кто этого не допустил? Кто Херой? Когда с победами проблемы, их же можно и придумать....

            Ну по этой самой сути этой украино-нацистской пропаганды Киева я с Вами вполне согласна.
            Однако историческая архаичность подобных заявлений Киева по ведению в СВО современных военных действий ВС России со стороны МО РФ видна и мне и простым россиянам за версту!
            Киев может обмануть в своём героическом проигрыше только тех, кто обманываться этому только рад!
          2. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            +1
            Сегодня, 13:40
            Ну,тогда ему надо было называть дату-1 мая.Для подстраховки.Мало ли что.
        3. Serhio250381 Звание
          Serhio250381
          +11
          Сегодня, 13:34
          Советские войска специально взяли Берлин 9мая, чтобы это совпало с Днем Победы laughing
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 14:13
        Да нам хоть 1го,хоть 32 мая, только бы солдат берегли.
    2. Berg Berg Звание
      Berg Berg
      +5
      Сегодня, 13:08
      Россия ничего к датам не планирует , а Победа над укрофашистами всё равно настанет , главное беречь наших солдат !
      1. Heda Звание
        Heda
        0
        Сегодня, 13:46
        Полностью согласен.
        И Авдеевку не к 17 марта взяли. И Ангару не ко дню космонавтики запустили. Просто совпадение.
        1. Denis812 Звание
          Denis812
          -1
          Сегодня, 14:21
          Запуск Ангары переносили два раза, если Вы не в курсе.
          И даже если бы её запустили 13 апреля, то никакой бы трагедии не случилось. И всё равно такие как Вы сказали бы, "Ах, это всё гонка, чтобы отрапортовать что запуск в честь праздника."

          Точно так же никто не гонит войска чтобы взять какой-то там райцентр к 9 Мая. Давно уже этого нет.
          Возьмут раньше - хорошо. Возьмут позже - тоже нормально. Главное беречь бойцов и технику.
    3. Фразах Звание
      Фразах
      +2
      Сегодня, 13:09
      Чубатый начальник частенько звонит в Кремль, где ему сообщают к какому числу он должен отступить.
    4. militari97 Звание
      militari97
      +3
      Сегодня, 13:09
      Главное сохранить жизни солдат... Часов Яр падет... Временные рамки хотя и важны, но не критичны...
    5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +8
      Сегодня, 13:10
      «Российские войска намерены взять Часов Яр к 9 мая» —

      — А вы обманите и сдайте раньше ...
      1. guest Звание
        guest
        +2
        Сегодня, 13:16
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        А вы обманите и сдайте раньше ...

        Да так они нам праздник испортить могут, сдав город раньше времени. laughing lol lol
    6. антивирус Звание
      антивирус
      +2
      Сегодня, 13:10
      Хорошо что врет о взятии.
      К 9 мая, а не 22 апреля.
      И не обещает удержать до 20 апреля - д. р. хитлира
    7. Ныробский Звание
      Ныробский
      +2
      Сегодня, 13:13
      Освобождение города произойдёт обязательно, но не к дате, а по факту. yes
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 13:35
        Цитата: Ныробский
        Освобождение города произойдёт обязательно, но не к дате, а по факту

        Верно, и уже этот свершившийся факт будет связан в учебнике по истории с определённой датой очередного поражения укровермахта.
    8. Прокоп_Свинин Звание
      Прокоп_Свинин
      +1
      Сегодня, 13:14
      Сырского нужно одеть в форму генерала вермахта. Вот бы смотрелся у штабной карты... Никто не усомнится.
    9. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 13:16
      А может Сырский сдаст Часов Яр не 9 мая,а на Первомай?Немного смысл фразы Сырского поменял и уже звучит по другому.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 13:25
        Цитата: tralflot1832
        А может Сырский сдаст Часов Яр не 9 мая,а на Первомай?

        На украине и 1 мая, и (8) 9 мая отменили в связи с военным положением". Умудрились сюда даже Пасху записать на 5 мая. Тоже отменили. Так что "календари" у нас разные. А вот по делу - доживем и посмотрим, кто кого отменит.
    10. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      0
      Сегодня, 13:26
      Фантазер, ты меня называла, фантазер...
      Кстати, а от кого Сырский всё время собирается отстреливаться? Не у каждого штурмовика увидишь столько рожков в разгрузке. А гранаты он с собой тоже носит?
    11. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 13:29
      Привязка к той или иной дате была бы актуальна воюй мы против папуасов! fool
    12. ДушаРоссии87 Звание
      ДушаРоссии87
      0
      Сегодня, 13:39
      К такой великой дате можно было цель и пожирнее заказать. Изюм, Купянск, Херсон. К какой великой дате будут возвращены?
    13. Комментарий был удален.

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