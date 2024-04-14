«ВС России планируют взять город к 9 мая»: Сырский заявил о сложной ситуации для ВСУ в районе Часова Яра
Российские войска намерены взять Часов Яр к 9 мая, соответствующую задачу им якобы поставило командование группировки. С таким заявлением выступил главком ВСУ Александр Сырский.
Накануне генерал-полковник посетил подразделения ВСУ на Донецком направлении, где провел ряд совещаний с командирами бригад, воюющими на данном направлении. Сырский признал, что обстановка под Часовым Яром значительно обострилась, российские войска сумели продвинуться вперед и сосредотачивают усилия для прорыва обороны ВСУ с выходом к каналу Северный Донец-Донбасс и захватом Часова Яра.
Если убрать из заявления главкома всю пропагандистскую ерунду про "героическое сопротивление" украинских военных и тысячи "убитых русских", то все сводиться к тому, российским войскам удалось войти в микрорайон "Новый", откуда их якобы выбили. У наших другая информация, штурмовые группы российских десантников уже давно зацепились за окраины микрорайона и ведут бои, ожидая продвижения по флангам.
- заявил Сырский по итогам поездки.
Российские ресурсы информации о якобы поставленных сроках захвата города не подтверждают, относя заявление Сырского к пропагандистским. Никто не ставил задач захватить Часов Яр к какой-либо дате, главная задача - уменьшить потери российской армии, поэтому наступление идет постепенно, при поддержке авиации и артиллерии.
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