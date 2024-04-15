Западные эксперты в недоумении: российские акции идут в рост

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Западные эксперты в недоумении: российские акции идут в рост


Российские акции достигли самого высокого уровня с начала специальной военной операции (СВО). В начале недели рублевый индекс Мосбиржи на Московской бирже поднялся до 3422 пунктов и с тех пор остается немного ниже этого уровня.



В связи с началом СВО в феврале 2022 года и санкциями, введенными Западом, российские акции первоначально рухнули и достигли нижней точки осенью того же года. С тех пор дела снова пошли на поправку.

По мнению западных экспертов, есть несколько причин такого развития событий. Во-первых, у российских инвесторов практически нет альтернатив отечественному фондовому рынку. До начала СВО богатые россияне и олигархи выводили активы за границу, особенно на Запад. Однако, с учетом финансовых санкций, этот путь сейчас во многом заблокирован. Кроме того, Кремль оказывает давление на российских бизнесменов, чтобы они оставили свои деньги в стране.

Но не только российские деньги застряли. Западные инвесторы, которые вложили средства в российские акции до начала СВО, не смогут их продать. Кремль запретил инвесторам из недружественных стран продавать свои акции в российских компаниях.

Кроме того, после начала СВО российская экономика продемонстрировала более высокие темпы роста, чем ожидалось, даже если официальные данные не полностью отражают реальную картину. Кремль нашел способы обхода или смягчения западных санкций. Кроме того, экономика стимулируется военной промышленностью. Российский научно-исследовательский институт КАМАК предполагает, что примерно две трети прироста промышленного производства за последние два года можно объяснить проведением СВО.

Экономика снова растет


На этом фоне российская экономика, которая, по мнению западных экспертов, пострадала от огромных военных расходов, в прошлом году смогла оправиться от экономического спада, вызванного специальной военной операцией (СВО). Согласно официальной статистике, валовый внутренний продукт (ВВП) увеличился на 3,6 процента. В 2022 году, когда Россия начала СВО, экономика сократилась на 1,2 процента.

Рост цен на нефть также способствует улучшению развития экономики и, следовательно, московского фондового рынка. С одной стороны, государственный бюджет России формируется за счет доходов от продажи нефти. С другой стороны, нефтяные компании играют значительную роль на фондовом рынке.

Для российских мелких инвесторов ситуация не сильно отличается от ситуации до СВО: экономика развивается хорошо, а некоторые компании выплачивают высокие дивиденды, в том числе нефтяные компании "Лукойл" и "Роснефть", а также Сбербанк. Крупнейшее финансовое учреждение России в прошлом году получило рекордную прибыль, эквивалентную 15 миллиардам евро, что в пять раз превышает показатель предыдущего года. "Роснефть" заработала около $13 млрд, "Лукойл" – $12 млрд.
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27 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 04:37
    «Западные эксперты в недоумении, российские акции взлетели до небес» —

    — "Умом Россию не понять" ...
  2. kebeskin Звание
    kebeskin
    +3
    Сегодня, 04:39
    Санкции работают. Хештег: - Нет.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 04:59
      российские акции взлетели до небес
      Вот сейчас заживём ! fellow
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 06:09
        Цитата: Uncle Lee
        российские акции взлетели до небес
        Вот сейчас заживём ! fellow
        У меня моим предприятием выпущена одна-единственная акция, и та символическая, к 25-летию фирмы. Висит у меня в рамочке на стене в кабинете.
        Удивительно - почему мне глубоко по фигу бурлящая яма нечистот, называемая фондовой биржей? Сам не знаю... request

        А на Западе ещё не так удивятся. Могу предположить через некоторое время, после нашей Победы, их на Западе удивит не только ажиотажный спрос на российские акции, но и на самоучители русского языка и георгиевские ленточки.
    2. ВПК-65 Звание
      ВПК-65
      +9
      Сегодня, 05:17
      Цитата: kebeskin
      Санкции работают. Хештег: - Нет.
      Похоже санкции работают бумерангом против тех, кто их запустил:
      Шольц отправился в Китай ради спасения экономики Германии.
      Шольца в Китае у трапа самолета встретил заместитель мэра города, где расположен аэропорт.
      Говорят прилетел на встречу с товарищем Си. Пару дней теперь будет ждать, когда примут...
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 05:53
        Шольца в Китае у трапа самолета встретил заместитель мэра города
        Так с ними со всеми и надо общаться wink
    3. Ю-81 Звание
      Ю-81
      -2
      Сегодня, 07:28
      Совсем не работают. Против олигархов, чьи капиталы с момента сво увеличились на 20-30%. А в остальном цены взлетели иной раз в 2+ раза, а зарплаты остались на прежнем уровне. Вот это санкции ус вас не работают, ну совсем.
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        0
        Сегодня, 09:01
        да так собсна всегда было деньги к деньгам а если был броданищим так и будешь нищим бродить))акции у них понимаешь выросли особенно у сбера уря и кря
  3. Magic Archer Звание
    Magic Archer
    +1
    Сегодня, 04:56
    Может нефть и газ растут, а вот металлургические компании несут убытки... Знаю не по наслышке. Норникель очень просел. Склады забиты продукцией, которая из-за санкций не продаётся. Тоже самое с алюминием. Знакомый говорит что пока работают на внутренний рынок, но ситуация похожа на Норникель. Надеюсь как то разрешится. Иначе много людей причастных к металлургии потеряют работу
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 05:17
      Цитата: Magic Archer
      Может нефть и газ растут, а вот металлургические компании несут убытки... Знаю не по наслышке. Норникель очень просел. Склады забиты продукцией, которая из-за санкций не продаётся. Тоже самое с алюминием. Знакомый говорит что пока работают на внутренний рынок, но ситуация похожа на Норникель. Надеюсь как то разрешится. Иначе много людей причастных к металлургии потеряют работу

      Так внутреннее производство развивать надо, Индустриализация 2.0 и будет рынок для металлургической промышленности! Во время ВОВ алюминий по ленд-лизу получали - своего не хватало...
      1. Denis812 Звание
        Denis812
        0
        Сегодня, 05:25
        Потому что во время ВОВ самолеты строили тысячами, вот алюминия и не хватало.
        Сейчас даже при расширенном строительстве военных самолетов алюминия избыток.
        А гражданских самолетов мы большое количество строить не можем. По причине слабого двигателестроения.

        внутреннее производство развивать надо

        вся статья как раз про это. Про то, что в ВПК кинули бешеные бабки и это стимулирует производство, так как спрос кратно вырос. Жаль, конечно, что гражданский спрос такими темпами не растет. Хотя выплаты военным в СВО по-любому сейчас окажут колоссальное воздействие на рынок. С одной стороны позитивное, так как военные будут тратить на всякие там машины-квартиры-обучение детей.
        С другой стороны это крайне негативно повлияет на инфляцию.
    2. kebeskin Звание
      kebeskin
      +4
      Сегодня, 05:23
      Видимо хорошо на таких убытках Потанин то разжирел имея в 2022 году 17.3$ млд а на начало 2024 уже 31.4 .
      Хотя сократит рабочих будет расходов поменьше., доходов побольше.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 06:23
        Цитата: kebeskin
        Хотя сократит рабочих будет расходов поменьше., доходов побольше.

        Убогая бизнес-стратегия из 90-х - развалить предприятие, чтобы расходов вобще никаких. То, что останется, продать. Станки по цене металлолома, территорию мощнейших заводов - под застройку монолитно-каркасными ЖК. Деньги в офшор и свалить проживать эти деньги в Майами.

        А ЗАВТРА ОТКУДА ДЕНЬГИ БРАТЬ? Если работать нечему и некому, то и деньги поступать не будут. А то, что есть, имеет дурное обыкновение заканчиваться.
        Потому и вкладываю уже тридцать с лишним лет любую лишнюю копейку в расширение производства. Пока не жалуюсь.
        1. Леха с Андроида. Звание
          Леха с Андроида.
          +2
          Сегодня, 06:29
          Убогая бизнес-стратегия из 90-х - развалить предприятие, чтобы расходов вобще никаких. То, что останется, продать. Станки по цене металлолома, территорию мощнейших заводов - под застройку монолитно-каркасными ЖК.

          Так был развален завод радиодеталей в Бердске...также был развален завод Сибэлектротрансмаш у нас в Новосибирске...на его территории сейчас строят высотные жилые дома...новые человейники с сопуствующими проблемами с дорогами пробками и прочими неприятностями...вообщем хреновые перспективы.
          .
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 06:38
            hi!
            Цитата: Леха с Андроида.
            Так был развален завод радиодеталей в Бердске...также был развален завод Сибэлектротрансмаш у нас в Новосибирске..
            Да что там Новосибирск! По России посчитать - их ТЫСЯЧИ, таких, как Ваш Сибэлектротрансмаш.

            Если уж ответить за это притянуть никого не получилось (и, думаю, не получится), то, хотя бы, в учебниках про это правду написали бы, что ли... А то школота учит соросовские бредни, которые им до сих пор из Ельцин-центра транслирует.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 05:32
    Крупнейшее финансовое учреждение России в прошлом году получило рекордную прибыль, эквивалентную 15 миллиардам евро, что в пять раз превышает показатель предыдущего года. "Роснефть" заработала около $13 млрд, "Лукойл" – $12 млрд.

    Наверняка люди врут, когда пишут:
    Всего за пять кварталов из России вывели почти 160 млрд долларов. Это рекордное бегство капитала. Эксперты уверены: денежные власти нашей страны продолжат попустительствовать, нанося колоссальный ущерб стране и выполняя волю противника, закамуфлированную под рекомендации МВФ.

    Путин - наше всё в политике, Набиуллина - в финансах, Мантуров - в промышленности и торговле...
    Жаль, путаются под ногами 13,5 млн. «нищебродов»:
    Бедность обновила исторический минимум
    За 2023 год ее ряды покинули 800 тыс. человек
    Уровень бедности в РФ по итогам 2023 года обновил исторический минимум, снизившись с 9,8% до 9,3% от численности населения страны, сообщил вчера Росстат. По его данным, сейчас к бедным можно отнести 13,5 млн из 146 млн россиян.

    И коэффициент рождаемости порадовал - целых 1,41!!! fellow И это ещё при сокращении населения на 532 637 человек (данные Росстат)...
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    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 05:56
      Цитата: ROSS 42
      Всего за пять кварталов из России вывели почти 160 млрд долларов. Это рекордное бегство капитала.

      Жестче органам работать надо, чтобы не бегали всякие там. А вот тем, кто побежал, штрафы выписать в двойном размере от той суммы, которую вывели.
      1. Kwasar9000 Звание
        Kwasar9000
        +2
        Сегодня, 06:27
        Да, да и плёткой их супостатов!
        А вот тем, кто побежал, штрафы выписать

        Вот поверьте, как только появятся первые штрафы, количество вывозящих вырастет кратно. И схемы будут такими, что сам Греф со своим Сбером обзавидуется.
    2. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +2
      Сегодня, 06:33
      И коэффициент рождаемости порадовал - целых 1,41!

      smile Таджиков с узбеками...
      В наш город в этом году уже въехало около 40 000 мигрантов...охренеть.
      На Хилокском рынке живущий в округе народ уже стонет от этого наплыва чужаков со своими традициями...кучу проблем они принесли.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 08:20
        Цитата: Леха с Андроида.
        На Хилокском рынке живущий в округе народ уже стонет от этого наплыва чужаков со своими традициями...кучу проблем они принесли.

        А у нас по городу они собираются в группы по 6 и более человек и ходят-слоняются по улицам. Орут, как будто находятся на берегу горной реки. Если встанут на перекрёстке - это точное подобие стада.
        Вы видели, когда в стаде начинает блеять один баран, а остальные ему «подбекивают»?
        Всю жизнь мечтал посмотреть и порадоваться...Видимо в советское время были другие понятия и нравы, а пацаны не особо церемонились, если кто-то приезжал качать права..
  5. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 05:35
    Чуть чуть перекрыли краник по разграблению России путем вывоза активов и финансов на запад и р-р-раз - экономика пошла вверх.
    Ну а если смогут сделать так, что бы чиновники не брали взяток, а банки не грабили производственников, то экономика вообще взлетит до небес.
    p.s. Проскочила инфа, что собираются посадить "цельную генерал-полковницу" из таможни. Неужели "процесс пошел"?
    1. Kwasar9000 Звание
      Kwasar9000
      +2
      Сегодня, 06:30
      Ну что Вы так - цельную. По кусочку ведь подсаживать будут. Целиком ведь не поместится.
  6. cmax Звание
    cmax
    +4
    Сегодня, 06:14
    Хорошая новость crying , пойду жене расскажу. Она пенсию получила, аж 15000 руб. Не "знает" куда деть. Может акций прикупит.
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      0
      Сегодня, 09:05
      ВСМПО-Ависма берите там всего то 40 тыр за бумажку))
  7. unhappy Звание
    unhappy
    0
    Сегодня, 07:03
    Автор Алан Смити, вопросы есть? Эксперт однако tongue
  8. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    +1
    Сегодня, 07:25
    Я вроде должен радоваться, но в душе печаль. Рост? Так это биржевой рост, а где биржа - там спекуляции. И рост не по причине развития экономики, а по причине роста страхов перед нехваткой углеводородов и удобрений, вкупе с увеличением транспортных расходов. Это номинальный рост из-за паники посреди хаоса, а не фактический рост посреди порядка
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:28
    Мы выгнали западные рейтинговые агенства.

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