Представитель ЦАХАЛ: Израильское правительство примет решение по ответным мерам в отношении Ирана сегодня

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Представитель ЦАХАЛ: Израильское правительство примет решение по ответным мерам в отношении Ирана сегодня

Израильское правительство примет решение об ответных мерах на иранский удар сегодня, заседание будет проведено в воскресенье, 14 апреля. Об этом заявил официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер.

Армия обороны Израиля ждет решения правительства, она готова к любым действиям, которые последуют после решения правительства. Противовоздушная оборона Израиля продолжает находиться в полной боевой готовности к отражению возможного удара.



Сегодня мы обращаемся к правительству, правительство соберется позже сегодня, они примут решение и проинструктируют военных соответствующим образом (...) Мы должны быть предельно внимательны к тому, что на самом деле может произойти в дальнейшем, и именно поэтому Армия обороны Израиля подготовлена

- заявил представитель ЦАХАЛ.

Ранее в Иране заявили, что военная операция "Правдивое обещание" против Израиля завершена, Тегеран более не намерен наносить удары по израильской территории. При этом глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери предупредил, что Иран готов ответить на удар, если Израилю вдруг придет в голову атаковать иранскую территорию. Тегеран обещает "более решительный и мощный" ответ.

США уже предупредили Израиль, что не намерены участвовать в атаке Ирана, но призывают Тель-Авив не торопиться с ответными мерами.
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    9 комментариев
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    1. Alien From Звание
      Alien From
      -1
      Сегодня, 13:51
      Интересно, когда мы дождёмся " правдивого решения"????
    2. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 13:53
      Ответные меры уже были. Их Иран предпринял.
      Это будут новые акты агрессии. А за ними снова Иранские ответные меры.
      А криков - "А нас-то за шо?" мы наслушались.
    3. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      -2
      Сегодня, 13:55
      Иран уже плавно сливается с темы и последние надежды на тупость Би-Би. Очень бы хотелось, чтобы ПВО и прочее вооружение с Запада уходило в Израиль, а не на Украину
    4. amr Звание
      amr
      -1
      Сегодня, 14:01
      "Правдивое общение" как название операции выглядит мелковата, так и акт мести уж слишком театральный - готовили удар чуть ли не 2 неделе, сообщили и предупредили всех своих соперников (хочу заметить что именно соперников, они такое ощущение, что в одной лиге, но в этой лиге явно не противники, просто хорошая режиссура). Правдивое обещание - те типа обещали и выполнили, ни слова о результатах)))
    5. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 14:08
      Как обычно Израиль ударит по Сирии и Ливану, и Газе, может быть слетают к Йемену.
    6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 14:12
      «Мы должны быть предельно внимательны к тому, что на самом деле может произойти в дальнейшем» —

      — К тому,что Иран обещал ("Правдивое обещание") ответить на удар по консульству,вы отнеслись не внимательно ...
    7. ДушаРоссии87 Звание
      ДушаРоссии87
      0
      Сегодня, 14:14
      Любопытно что война якобы между Израилем и Ираном, но люлей стабильно получают Сирия и Ливан wassat
    8. Damien_C Звание
      Damien_C
      0
      Сегодня, 14:16
      For 300 cheap missiles and drones the Genocidal Israelis and their US minions fired $400,000,000 into the air to stop them
    9. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 14:18
      Иран должен был хоть сохранить лицо, наговоров такое количество угроз. По всей видимости, евреи отбились практически полностью от этой атаки. В общем, на данный момент и волки сыты и овцы целы.

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