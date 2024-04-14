Представитель ЦАХАЛ: Израильское правительство примет решение по ответным мерам в отношении Ирана сегодня

Сегодня мы обращаемся к правительству, правительство соберется позже сегодня, они примут решение и проинструктируют военных соответствующим образом (...) Мы должны быть предельно внимательны к тому, что на самом деле может произойти в дальнейшем, и именно поэтому Армия обороны Израиля подготовлена

Израильское правительство примет решение об ответных мерах на иранский удар сегодня, заседание будет проведено в воскресенье, 14 апреля. Об этом заявил официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер.Армия обороны Израиля ждет решения правительства, она готова к любым действиям, которые последуют после решения правительства. Противовоздушная оборона Израиля продолжает находиться в полной боевой готовности к отражению возможного удара.- заявил представитель ЦАХАЛ.Ранее в Иране заявили, что военная операция "Правдивое обещание" против Израиля завершена, Тегеран более не намерен наносить удары по израильской территории. При этом глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери предупредил, что Иран готов ответить на удар, если Израилю вдруг придет в голову атаковать иранскую территорию. Тегеран обещает "более решительный и мощный" ответ.США уже предупредили Израиль, что не намерены участвовать в атаке Ирана, но призывают Тель-Авив не торопиться с ответными мерами.