ВС России уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T ВСУ - Минобороны
Украинские войска потеряли очередной зенитный ракетный комплекс, на этот раз немецкий IRIS-T. Систему ПВО накрыли прямым попаданием по координатам, переданным российским разведывательным беспилотником. Другие подробности не сообщаются, кроме того, что удар был нанесен ракетой. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
- сообщили военные.
На основных направлениях без больших изменений, если только не отметить, что у нас появилась отдельная группировка войск "Север", прикрывающая российские границы с северного направления. На Белгородском направлении войска данной группировки нанесли удары по ВСУ в районах Терновая, Гатище Харьковской области и Радянское Сумской области, уничтожив до 60 человек личного состава, четыре автомобиля, САУ М109 Paladin и станцию РЭБ "Нота".
Из другого можно отметить, что есть продвижение на Купянском направлении. На Донецком продвижение в районах в районах Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка. На Авдеевском наши в ходе активных действий продвинулись в районе Новокалиново. На Южно-Донецком есть продвижение в районах Чаривное и Урожайное. На Херсонском бои в районе Работино, нанесено огневое поражение ВСУ.
Общие потери ВСУ по всем направлениям за сутки: по личному составу - 1165 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - шесть танков, четыре бронемашины, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, 30 единиц автотранспорта; по артиллерии - одна гаубица М777, три Д-30, две САУ "Гвоздики", САУ Krab, а также станции РЭБ "Нота" и "Анклав".
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три гаубицы Д-30, две САУ "Акация", САУ "Гвоздика", М109 Paladin, Krab.
Информация