ВС России уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T ВСУ - Минобороны

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ВС России уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T ВСУ - Минобороны

Украинские войска потеряли очередной зенитный ракетный комплекс, на этот раз немецкий IRIS-T. Систему ПВО накрыли прямым попаданием по координатам, переданным российским разведывательным беспилотником. Другие подробности не сообщаются, кроме того, что удар был нанесен ракетой. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией (...) уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "IRIS-T" производства ФРГ и склад боеприпасов

- сообщили военные.



На основных направлениях без больших изменений, если только не отметить, что у нас появилась отдельная группировка войск "Север", прикрывающая российские границы с северного направления. На Белгородском направлении войска данной группировки нанесли удары по ВСУ в районах Терновая, Гатище Харьковской области и Радянское Сумской области, уничтожив до 60 человек личного состава, четыре автомобиля, САУ М109 Paladin и станцию РЭБ "Нота".

Из другого можно отметить, что есть продвижение на Купянском направлении. На Донецком продвижение в районах в районах Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка. На Авдеевском наши в ходе активных действий продвинулись в районе Новокалиново. На Южно-Донецком есть продвижение в районах Чаривное и Урожайное. На Херсонском бои в районе Работино, нанесено огневое поражение ВСУ.

Общие потери ВСУ по всем направлениям за сутки: по личному составу - 1165 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - шесть танков, четыре бронемашины, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, 30 единиц автотранспорта; по артиллерии - одна гаубица М777, три Д-30, две САУ "Гвоздики", САУ Krab, а также станции РЭБ "Нота" и "Анклав".

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три гаубицы Д-30, две САУ "Акация", САУ "Гвоздика", М109 Paladin, Krab.

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    38 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +6
      Сегодня, 14:40
      «Украинские войска потеряли очередной зенитный ракетный комплекс, на этот раз немецкий IRIS-T. Систему ПВО накрыли прямым попаданием по координатам» —

      — Это наши с Днём ПВО свидомых поздравили ...
      1. Tusv Звание
        Tusv
        +2
        Сегодня, 15:08
        Это наши с Днём ПВО свидомых поздравили

        Адназначна
    2. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      +1
      Сегодня, 14:43
      С праздником , всушники ))
    3. Nesvoy
      Nesvoy
      -19
      Сегодня, 14:50
      Судя по гарению и "никакой" маскировки, это скорее всего муляжи.
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        +20
        Сегодня, 14:56
        Цитата: Nesvoy
        Судя по гарению и "никакой" маскировки, это скорее всего муляжи.

        Такой же муляж как и "государство Украина". Безграмотный ципсошник, слово гОрение, по русски, через О пишится...
        1. Синоид Звание
          Синоид
          +11
          Сегодня, 15:09
          Так он же не наш)) Там на другой ветке такие же с Исраиля всё сбили, а что упало - так в пустыню)))
      2. belovvladimir Звание
        belovvladimir
        +14
        Сегодня, 14:57
        Если бы это был муляж, то сложилась бы вся конструкция, а так горело именно где БК и вся гидравлические, масло оно видите ли коптит однако
      3. Tusv Звание
        Tusv
        +3
        Сегодня, 15:38
        Цитата: Nesvoy
        Судя по гарению и "никакой" маскировки, это скорее всего муляжи.

        С фига ли РЛС то не сгорела. А вот маскировка как раз тупа не уцелела
      4. Victor19 Звание
        Victor19
        +1
        Сегодня, 16:07
        Судя по "гарению" вам надо снова сесть за учебники по великому и могучему русскому языку!
    4. Nesvoy
      Nesvoy
      -10
      Сегодня, 15:01
      Цитата: Fitter65
      Цитата: Nesvoy
      Судя по гарению и "никакой" маскировки, это скорее всего муляжи.

      Такой же муляж как и "государство Украина". Безграмотный ципсошник, слово гОрение, по русски, через О пишится...

      Ну троечка у меня по русскому была, что мне теперь мнения своего нельзя оставить? Или можно только "правильные" мнения?
      1. Синоид Звание
        Синоид
        +8
        Сегодня, 15:09
        Жги Мыкола, без вас скучно на сайте)))
    5. Nesvoy
      Nesvoy
      -1
      Сегодня, 15:03
      Цитата: belovvladimir
      Если бы это был муляж, то сложилась бы вся конструкция, а так горело именно где БК и вся гидравлические, масло оно видите ли коптит однако

      Дорогущий комплекс будет стоять на открытом поле, без всякой маскировки? Учитывая какой у них сейчас дифицит в ПВО? Вы действительно такой наивный?
      1. Синоид Звание
        Синоид
        +6
        Сегодня, 15:10
        Так вы немцам и скажите, а то ставят где попало)))
      2. sergey822 Звание
        sergey822
        +2
        Сегодня, 15:34
        а какую маскировку использовать? жилые дома? так их рядом нет
      3. Tusv Звание
        Tusv
        +1
        Сегодня, 15:45
        Цитата: Nesvoy
        Дорогущий комплекс будет стоять на открытом поле, без всякой маскировки? Учитывая какой у них сейчас дифицит в ПВО? Вы действительно такой наивный?

        А откуда собирались пулять? Из лесу? Так ты не фига не увидишь. Местники ни кто не отменял. Унжи не видно А так. Лучшая позиция ПВО это возвышенность. То что это не муляж это видно отчетливо. Антенна наведения почему то не сгорела
      4. Fitter65 Звание
        Fitter65
        +5
        Сегодня, 15:48
        Цитата: Nesvoy
        Дорогущий комплекс будет стоять на открытом поле, без всякой маскировки?

        А при готовности к работе обычно маскировка убирается, чтобы не мешала. Посмотрите репортажи с нашими ПВОшниками. Те маскируются только после отработки, при работе все масксети убраны Так что вполне возможно что пошли за шерстью, а вернулись стриженными...
        1. Арка Звание
          Арка
          +2
          Сегодня, 17:00
          Я бы хотел посмотреть на клоунов, что будут запускать РЛС, а особенно стрелять из под маскировки.
    6. sepal81 Звание
      sepal81
      -1
      Сегодня, 15:14
      Цитата: Nesvoy
      Судя по гарению и "никакой" маскировки, это скорее всего муляжи.

      Особо умным любителям "мАкЕтов" вот вам пример уничтоженной ПУ(в данном случае С-300) без детонации
    7. opuonmed Звание
      opuonmed
      -5
      Сегодня, 15:18
      может ошибаюсь или нет на 18 секунде на видео похоже на доски ! муляж или проста показалось ????????
      1. Tusv Звание
        Tusv
        +4
        Сегодня, 15:29
        На 18 секунде дымит ДКП. Пусковая уничтожена на второй. Был бы муляж, там просто ни чего не осталось. Что означает полный трындец Ириске. Аминь
      2. Fisher Звание
        Fisher
        -3
        Сегодня, 15:31
        Даже если и макет. Сумели обнаружить, быстро нанести удар и точно попали. Это же хорошо.
        1. Ivan№One Звание
          Ivan№One
          -1
          Сегодня, 16:23
          Только макет стоит в 100 раз девешле поразившего его боепирпаса
          Если в макет стреляли - значит макет свою задачу выполнил
          1. Tusv Звание
            Tusv
            +1
            Сегодня, 16:36
            Цитата: Ivan№One
            Если в макет стреляли - значит макет свою задачу выполнил

            К счастью замены боевого комплекса на муляж не произошло. Тут очевидно Ирису сказали кис кис Заказывайте реквием по невинно убиенной немчуре
          2. sifgame Звание
            sifgame
            -3
            Сегодня, 16:41
            С макетами войну не выиграешь.
      3. sifgame Звание
        sifgame
        -2
        Сегодня, 16:41
        Почему те, кому показалось что это макет пишут по-русски с грубыми ошибками?
    8. Victor19 Звание
      Victor19
      -2
      Сегодня, 16:02
      Вы герои, ПВО! И на душе радостно стало!
    9. lukash66 Звание
      lukash66
      0
      Сегодня, 16:02
      Какой то странный комплекс ПВО, беспилотник не видит, и уничтожен тем, с чем должен бороться. Доннер веттер.))
      1. Аскольд65 Звание
        Аскольд65
        -2
        Сегодня, 16:13
        Какой то странный комплекс ПВО, беспилотник не видит, и уничтожен тем, с чем должен бороться. Доннер веттер.))

        Так, судя по видео, локатор то у него был не в рабочем режиме.
      2. Alexey RA Звание
        Alexey RA
        +2
        Сегодня, 16:16
        Цитата: lukash66
        Какой то странный комплекс ПВО, беспилотник не видит, и уничтожен тем, с чем должен бороться. Доннер веттер.))

        Вспомните новейший карабахский "Тор-М2КМ". Его с БПЛА вообще несколько часов рассматривали, дожидаясь, пока тот уйдёт на перезарядку.

        Кроме того, у ирискиной РЛС TRML-4D есть одна проблема - мёртвая воронка над антенной. Согласно буклету производителя HENSOLDT AG, рабочий диапазон углов места РЛС в режиме обзора: от -2 до 70 градусов, и только при сопровождении уже обнаруженной и захваченной цели РЛС может работать в зенит.
        Surveillance: -2° to 70° with electronic tilt down to -10°
        Tracking: up to 90°
        1. lukash66 Звание
          lukash66
          -1
          Сегодня, 16:22
          И...? А шо он там болтался не в боеготовой конфигурации? Пэтриоты тоже там так катались колонной не так давно. Т. е. техника зашибись, укрозенитчики мудакены.
          1. Alexey RA Звание
            Alexey RA
            +2
            Сегодня, 16:35
            Цитата: lukash66
            И...? А шо он там болтался не в боеготовой конфигурации?

            И может быть всё, что угодно.
            Вплоть до того, что РЛС комплекса была выключена или работала в режиме "одно круговое сканирование через NN минут" - чтобы не вскрыть позицию. И расчёт импульс от БПЛА проморгал. А обычные РЛС ОВЦ БПЛА видят плохо (ЭПР мала, скорость тоже) - они всё больше по самолётам.
            А БПЛА засёк ЗРК визуально (либо же пришёл целевым образом, после того как РТР засекла излучение, которое совпало по базе с TRML-4D) - и пошёл нарезать круги над над РЛC. Тут сканируй - не сканируй, толку нет - для режима ОВЦ цель находится в мёртвой воронке.
    10. _Ugene_ Звание
      _Ugene_
      0
      Сегодня, 16:07
      радар очень на муляж похож, приглядитесь
    11. sepal81 Звание
      sepal81
      -1
      Сегодня, 16:14
      Хахлы, уже ваши lost_warin...(Втрати техніки) записали уничтожение РЛС, а вы всё спорите.
    12. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      -2
      Сегодня, 16:22
      В тг пишут что это макеты
      1. sergey822 Звание
        sergey822
        -2
        Сегодня, 16:30
        ну в ТГ много что пишут, ну макеты исключать нельзя, но макеты очень качественные не дешевые, а использовали для их поражения что то не очень дорогое, так что тоже не плохо
    13. sepal81 Звание
      sepal81
      -1
      Сегодня, 16:52
      Цитата: Ivan№One
      В тг пишут что это макеты

      Осеменитель, что ли? Тот, который без "Военный". Так это только он и пишет.
    14. sepal81 Звание
      sepal81
      0
      Сегодня, 17:01
      Вообще, забавно, сколько хохлоботвы после стольких случаев уничтожения укро ЗРК и РЛС и явной деградации укроПВО на третьем году войны истерически пытаются доказать, что нельзя грохнуть СВЯТУЮ ЗАПАДНУЮ ЗРК, это непременно должен быть МАКЕТ
      1. sergey822 Звание
        sergey822
        0
        Сегодня, 17:20
        да тут товарищи с украины уже даже не прячутся, иногда такое ощущение как будто читаю их Труху

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