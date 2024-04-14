«Украинская ПВО не справится»: Западные разведки предупреждают Киев о большом количестве ракет у России

Минимальное усиление ПВО никак не сможет решить данную проблему. Тем более, риск потери самих установок ПВО высок, а это очень дорогое удовольствие

Киев зря ожидает, что у России закончатся дальнобойные ракеты, российский ВПК значительно нарастил объемы всех видов боеприпасов. Западные разведки уже предупредили офис президента, что на сегодняшний день ВС России накопили очень большое количество ракет.ВС России могут спокойно наносить удары по 20-40 ракет, для них это не критично, а фактическое отсутствие украинской противовоздушной обороны делает эти удары весьма болезненными для Киева. На сегодняшний день выпуск ракет всех классов вырос в 4 раза по сравнению с 2022 годом. Предварительно, по данным западных разведок, в месяц российский ВПК свободно передает военным более 600 ракет в месяц.По мнению украинских экспертов, минимальные поставки зенитных комплексов западными союзниками Украине не помогут, нужно несколько батарей, чтобы прикрыть наиболее опасные направления. Однако, где взять "лишние" комплексы, никто не знает. В то же время, как предполагают на Западе, Россия накопила значительное количество ракет, которые будут задействованы для ударов по ВСУ в рамках масштабного наступления, ожидаемого летом.- пишет ТГ-канал "Легитимный".Напомним, что Зеленский потребовал от Запада не менее семи батарей ЗРК Patriot, но получил отказ от всех, кроме Германии. Немцы согласились передать Украине ЗРК Patriot, уже третий за все время.