«Украинская ПВО не справится»: Западные разведки предупреждают Киев о большом количестве ракет у России

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«Украинская ПВО не справится»: Западные разведки предупреждают Киев о большом количестве ракет у России

Киев зря ожидает, что у России закончатся дальнобойные ракеты, российский ВПК значительно нарастил объемы всех видов боеприпасов. Западные разведки уже предупредили офис президента, что на сегодняшний день ВС России накопили очень большое количество ракет.

ВС России могут спокойно наносить удары по 20-40 ракет, для них это не критично, а фактическое отсутствие украинской противовоздушной обороны делает эти удары весьма болезненными для Киева. На сегодняшний день выпуск ракет всех классов вырос в 4 раза по сравнению с 2022 годом. Предварительно, по данным западных разведок, в месяц российский ВПК свободно передает военным более 600 ракет в месяц.



По мнению украинских экспертов, минимальные поставки зенитных комплексов западными союзниками Украине не помогут, нужно несколько батарей, чтобы прикрыть наиболее опасные направления. Однако, где взять "лишние" комплексы, никто не знает. В то же время, как предполагают на Западе, Россия накопила значительное количество ракет, которые будут задействованы для ударов по ВСУ в рамках масштабного наступления, ожидаемого летом.

Минимальное усиление ПВО никак не сможет решить данную проблему. Тем более, риск потери самих установок ПВО высок, а это очень дорогое удовольствие

- пишет ТГ-канал "Легитимный".

Напомним, что Зеленский потребовал от Запада не менее семи батарей ЗРК Patriot, но получил отказ от всех, кроме Германии. Немцы согласились передать Украине ЗРК Patriot, уже третий за все время.
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    13 комментариев
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    1. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      +2
      Сегодня, 15:42
      Ого, зеленский потребовал! Чуть больше месяца этому субъекту осталось кукарекать.
      1. кредо Звание
        кредо
        +3
        Сегодня, 16:20
        Он уже не может по другому, потому что переговоры с Россией он же сам запретил и пойти на них не представляется возможным - русские посадят, а украинцы "залюбят" до смерти.
        Остаётся лишь плакаться и требовать, хвастаться успехами и снова плакаться и требовать.
        Он попал в замкнутый круг. soldier
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +6
      Сегодня, 15:47
      Батареи-то оно здорово, а вот боекомплект к ним? Израиль вон на лярд минимум прилип за одну атаку..
      1. Арка Звание
        Арка
        +1
        Сегодня, 17:06
        Так в очереди на бк "богоизбранные" первыми стоят. И, возможно, и на новые батареи.
        Так что пока номер у Иуд чубатых 16 и место возле заведения 00.
    3. Прокоп_Свинин Звание
      Прокоп_Свинин
      +1
      Сегодня, 15:50
      Валом стали валить информацию, что там везде провал. Остаётся только репу чесать: почему они ещё вчера не разбежались?
      1. Болторез Звание
        Болторез
        +2
        Сегодня, 15:57
        почему они ещё вчера не разбежались?
        Верят, что перэмога уже со дня на ден ь наступит, и запанують как следует. А про потери- они верят, что Россия теряет в 3-5 раз больше. Только что читал их комментарии на их форуме.
    4. Tusv Звание
      Tusv
      0
      Сегодня, 15:57
      А я согласен с Зеленским. Не менее 7 батарей, стоимостью для 1.4 гигабаксов за штуку, да еще с минимум голландским экипажем
    5. lukash66 Звание
      lukash66
      +1
      Сегодня, 16:15
      Им бы там договориться между собой как нить. Укроразведка орёт, что ракеты кончились, британские учёные вот вот закончатся, а эти поперёк линии партии.))
    6. Пуз Большой Звание
      Пуз Большой
      +1
      Сегодня, 16:20
      Два три, максимум - пять (ц).
    7. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 16:41
      Настал момент, когда можно эффективно добивать любую инфраструктуру противника.
    8. костя1 Звание
      костя1
      +1
      Сегодня, 16:50
      Это называется порадовали-и что хохлам делать то-стреляться? laughing
    9. Лешак Звание
      Лешак
      +1
      Сегодня, 16:50
      О как... То у России ракеты заканчиваются, осталось фиг да ни фига и вдруг:
      Западные разведки предупреждают Киев о большом количестве ракет у России
      зрада получается. tongue
    10. Ирек Звание
      Ирек
      +1
      Сегодня, 17:12
      Брехня, ракеток осталось на два-три дня , об ентом ваш гуру Абдристович вещюет, правда-правда.

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